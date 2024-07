A robotok és az önvezető autók technológiáját használják az idei Kékszalagon

Izgalmas technológiai megoldásokkal rajtol az idei Kékszalag vitorlásverseny. A 2024-es regattán minden hajó ún. GNSS (Global Navigation Satellite System) rendszerrel lesz felszerelve, hogy valós időben követhető legyen a pozíciójuk. Az idei versenyt négy vízi-, három drón- és három parti kamera közvetíti, az élő közvetítést pedig a Magyar Telekom ún. Campus Network technológiája teszi lehetővé. Ezek a fejlesztések azonban számos más területen, például az iparban és a gyártástechnológiában is használhatók.

Július 18-án indul a Kékszalag vitorlásverseny: a Magyar Telekom idén is digitális technológiákkal segíti a regatta lebonyolítását, a hajósokat, valamint az újragondolt televíziós közvetítés és streaming segítségével a nézőket is.

A Kékszalag vitorlásverseny második éve jó példa arra, hogy a digitalizáció ott is előnyöket és lehetőségeket teremt, ahol elsőre talán nem gondolnánk. Ma a Telekom hálózatát hasznosítva, telekommunikációs és IT megoldásainkkal igazi élménnyé tesszük a nézők, szurkolók számára is a balatoni vitorlásport rangos eseményét. A digitális megoldások itt kézzelfogható élményt, de ugyanezek a szolgáltatások az ipar vagy kereskedelmi vállalatok számára egyszerűsített folyamatokat, biztonságos üzletmenetet vagy akár gyorsabb, precízebb ügyfélkiszolgálást eredményeznek.” – mondta el a Portfolio-nak Gonda Gábor, a Magyar Telekom vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese.

A fesztiválokon is gyorsítja a fizetést

Az ipari, vállalati és intézményi privát mobilhálózatok iránti igény jelentősen megnőtt az 5G terjedésével. A szolgáltatók privát mobilhálózatokat kínálnak, amely gyors, rugalmas és az ügyfelek igényeire szabható. A Telekom Campus Network elnevezésű privát hálózata számára mintegy 10%-os kapacitást dedikál a szolgáltató az adott területen lévő publikus hálózaton.

A technológia úttörő piaci felhasználói a turizmus, rendezvényszervezés területén működő cégek. Fontos felhasználói területet jelentenek ma már a fesztiválhelyszíneken működő POS terminálok. Elsősorban a rendezvényeken használják kiemelt eredményekkel a Telekom 4G/5G Campus Network szolgáltatását

A privát hálózat dedikált és biztonságos adatkapcsolatot teremt a terminálok és az elszámolást végző központok között.

Ebből is következik, hogy az idei évben a Sziget és a Balaton Sound mellett minden nagyobb fesztiválon jelen vannak a szolgáltatással. A látogatók azt tapasztalhatják, hogy a fizetésnél nem kell hosszasan várniuk arra, hogy a terminál csatlakozzon a szerverhez. Szintén kiemelten fontos terület a streaming szolgáltatási platform, amelyhez a Campus Network tudja biztosítani a mobil celluláris hálózaton megvalósított erőforrásigényt.

Egyedi hálózaton kommunikálnak a robotok a gyárakban

Hasonlóan érdekes a technológia ipari felhasználása: ez a gyakorlatban úgy működik, hogy egy adott telephelyen építik ki a privát mobilhálózati infrastruktúrát, és azt a szolgáltatási szerződésben meghatározott egyedi paraméterek – például lefedettség, kapacitás, adatsebesség, késleltetés, rendelkezésre állás, megbízhatóság – mentén biztosítják. Olyan alkalmazások válnak ezáltal elérhetővé a privát hálózat területén belül, mint pl. okos robotok, AR/VR alkalmazások, önvezető járművek (AGV), távvezérlés.

A privát mobilhálózat segítségével az ügyfél a szolgáltatási területen belül sokkal rugalmasabban alakíthatja ki gyártását, termelését, amit bármikor sokkal könnyebben át tud alakítani, az aktuális termelési igényekhez igazítva.

Gonda Gábor kiemelte, hogy a rendelkezésre állást és a biztonságot nagy mértékben növeli, hogy a privát mobilhálózatot kizárólagosan az ügyfél által meghatározott eszközök vehetik igénybe, más, a hálózatba nem regisztrált eszközök nem tudják használni. Az így kialakított privát mobilhálózat képes lehet a Gbps nagyságrendű sávszélességre, nagyfokú biztonság mellett.

„Elsősorban ipari gyártás terén látunk itthon és nemzetközi szinten is kiemelt érdeklődést a privát hálózatok tekintetében, valamint a kiterjedt telephellyel rendelkező vállalatok, de egy-egy tudományos központ számára is előnyt jelent a dedikált mobilhálózat létesítése” -tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

A Kékszalag balatoni környezete – mivel egy gyár vagy egy fesztivál területénél jóval nagyobb földrajzi területet jelent – speciális technológiai megoldásokat igényel a Campus Network-ön belül. A Telekom a Kékszalag Campus 5G megoldásban az 5G-Campus-t csak a Balaton felületére kapcsolja be, tehát egy viszonylag nagyobb, de mégis zárt területről van szó. Limitáltan kiterjeszthető a technológia nagyobb távolságokra, akár tengerekre is, de a parttól való távolság, a jelterjedés szabadtéri csillapítása, az adó- és vevőtorony magassága, a föld/víz görbülete és a különböző 5G szabványban lévő rádiós ütemezések határt szabhatnak a megoldásnak.

A hajók nyomkövetése a közvetítés is látványosan fejlődik

Az idei verseny másik izgalmas technológiáját a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja és a Magyar Telekom közösen fejlesztette: az idei versenyen minden hajó GNSS technológiával lesz felszerelve, hogy valós időben követhető legyen a pozíciójuk. Ez a rendszer új élményeket kínál nemcsak a versenyzőknek, hanem a szurkolóknak is, hiszen online követhetik a versenyt.



A technológia a versenyző hajók legénységének a többi hajó követése jelentős többlet információt biztosíthat, amelyre stratégiát építhetnek, és amelyből következtethetnek azon terület szélviszonyaira is, ahová tartanak.

