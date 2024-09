Újra a kortárs művészeté a főszerep a Bálnában

Újra jelentkezik Budapest legjelentősebb kortárs seregszemléje, a Budapest Contemporary Képzőművészeti Vásár (BCT), amely 2024-ben nemzetközivé bővül és 12 magasan jegyzett európai galériát is vendégül lát. Szeptember 26-29. között a Bálnában mutatkoznak be a hazai és külföldi galériák, valamint a legkeresettebb művészek. A kiállítás és vásár mellett két napos művészeti konferenciával, felnőtteknek és gyermekeknek szóló edukációs programokkal és tárlatvezetésekkel is készülnek a szervezők.

A Budapest Contemporary Képzőművészeti Vásár rögtön az indulása évében, 2023-ban berobbant a hazai kortárs szcénába. Az eseményt azzal a céllal hozta létre Tausz Ádám főszervező, hogy a BCT idővel a nemzetközi piac meghatározó szereplőjévé váljon. Mindez sikerült is, hiszen 2024-ben a 30 hazai galéria mellett 12 nemzetközi vendég galéria is tovább emeli az esemény színvonalát. A galériák Ausztriából, Csehországból, Franciaországból, Hollandiából, Németországból, Svájcból, Szerbiából és Szlovákiából küldik el művészeik alkotásait, amelyek egy közös standon, Nemes Márton képzőművész kurátori válogatása keretében mutatkoznak be. Nemes Márton az idei, 60. Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának kiállító művésze, aki a BCT felkérésére ezúttal kurátorként is bemutatkozik.

A hazai galériák mellett az alábbi 12 külföldi galéria alkotói lesznek jelen a Bálnában: COMMA Gallery, Eugster Belgrade, Gregor Podnar, Hunt Kastner, Marian Cramer Projects, Reiter Galleries, Semiose, Steinhauser Gallery, Walter Storms Galerie, Wentrup Gallery, Wilde Gallery, Zeller van Almsick.

A nemzetközi kiállítás egyik legizgalmasabb darabja Wim Delvoye Caterpillar (2004) című műve: egy lánctalpas munkagép, amelyet a művész gótikus katedrálissá alakított át.

A különleges műtárgy 50 és 100 millió Ft közötti értéket képvisel. A francia Amélie Bertrand alkotásai közül Budapestre az I'll face each day with a smile (2024) érkezik. A fiatal művész legújabb festményei októbertől a párizsi Musée de l'Orangerie-ben Monet festményeinek környezetében lesznek kiállítva. A kurátori válogatásban olyan neves külföldi alkotók szerepelnek többek között, mint Adel Abdessemed, Omar Ba, Igor Hosnedl, Gerold Miller, Jonny Niesche.

Wim Delvoye: Caterpillar (2004)

A Budapest Contemporary a hazai kortárs képzőművészet meghatározó eseménye, ahol 30 hazai galéria képviselteti magát, a magas színvonalról pedig szakmai bizottság gondoskodik. A BCT célja, hogy a magyar kortárs szcéna szereplői európai szinten is komoly figyelemben részesüljenek, és találkozhassanak egymással a szakma képviselői, a művészek, galériák, valamint a műgyűjtők és a laikus közönség is.

A BCT-n résztvevő hazai galériák: acb Galéria, Ancora Contemporary Gallery, Balatonfüredi Modern Műtár/Szöllősi-Nagy-Nemes Gyűjtemény, Deák Erika Galéria, Einspach & Czapolai Fine Art, Faur Zsófi Galéria, Galeria Neon, Gallery East of Eden, Heart and Cherry, Horizont Galéria, Horn Péter Gyűjtemény, INDA Galéria, Initio Arts & Design, Kálmán Makláry Fine Arts, KÉPEZŐ Galéria, Kisterem, Molnár Ani Galéria, NACO, Nemes Galéria Budapest, ResidentArt, Rechnitzer Galéria, Szikra Galéria, The Space, TOBE Galéria, Várfok Galéria, VILTIN Galéria, Vintage Galéria, Zsdrál Art Kortárs Művészeti Galéria

A hazai galériák kiemelt darabjai közé tartozik a Nemes Galéria Langyos víz című olajfestménye Méhes Lászlótól – az 1973-as mű a magyar hiperrealizmus egyik kiemelkedő alkotása. A Kálmán Makláry Fine Arts dél-koreai kortárs művészek alkotásait hozza el, különleges válogatással készülnek az idei vásárra. A Vintage Galéria a tavaly elhunyt Vera Molnar egyik művével jelentkezik, az érdeklődők láthatják a Deák Erika Galéria kínálatában Barabás Zsófi egy nagyméretű alkotását, az Einspach & Czapolai Fine Art pedig egy Nádler István festménnyel is gazdagítja a repertoárt.

Vera Molnar: Que sont les U devenus?, 2015

A Budapest Contemporary Vásár idején hazai és nemzetközi vállalati gyűjtemények és azok működtetői mutatkoznak be egy nagyszabású konferencia keretei között a Bálna Budapestben. Többek között Spanyolországból, Hollandiából és Ausztriából érkeznek szakértők, akik jó példával járnak elöl, miért is érdemes ma vállalatoknak értékalapon képzőművészeti gyűjteményeket építeni és működtetni. A nemzetközi szakemberek mellett hazai vállalati és művészeti szereplők beszélnek majd olyan témákban, mint a művészeti tanácsadás szerepe, a jogi és finanszírozási háttér lehetőségei, a magángyűjtemények szerepe az irodákban, vagy épp a képzőművészet vállalati kultúrában és rendezvényeken betöltött jelentősége. A konferencia célja, hogy megmutassa, ma Magyarországon, milyen új lehetőségei vannak az üzleti szektornak összekapcsolódni a vizuális művészetekkel.

A Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásár kiegészül egy jótékonysági online aukcióval is, amelynek tárgyait a kiállító galériák ajánlják fel. Az Axioart felületén lehet majd licitálni az árverésen, a befolyt összeget az autizmussal élők támogatását célul kitűző Autistic Art Alapítvány számára ajánlják fel a szervezők.

Forrás: Budapest Contemporary

Címlapkép forrása: Budapest Contemporary, Bianka Csenki