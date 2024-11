Átalakul a magyar IT-beszállítói piac: a digitalizáció mindent visz

A magyar kis- és középvállalkozások digitális transzformációja vegyes képet mutat jelenleg. Bár a nagyvállalatok jelentős lépéseket tettek, a kisebb cégek helyzete nehezebb, és ennek nem kizárólag a forráshiány az oka – mondta a Portfolio-nak Bakos Róbert, a Delta Systems frissen kinevezett vezérigazgatója. A 25 éve a távközlésben és informatikában dolgozó szakember ezt megelőzően 4 évet a cég műszaki vezérigazgató-helyetteseként tevékenykedett. Véleménye szerint a cégcsoport jövőjének záloga az, hogy folytassa a digitalizációra való hajlandóság tudatosítását, termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégiájának megvalósítását, ezzel egy komplex digitalizációs megoldás szállítóként legyen jelen a magyar és környező országok piacán.

A legújabb kutatások szerint a magyar kkv-k igencsak le vannak maradva digitális transzformáció terén, az EU-s átlaghoz képest is. Hogy látja, mi állhat ennek a hátterében?

A digitalizáció terén Magyarország vegyes képet mutat. A nagyvállalatok jelentős lépéseket tettek előre, és a kisebb cégek körében is nő a digitális megoldások adaptációja, ugyanakkor ez a folyamat lassabb, mint a nagyobb vállalatoknál.

Valójában nem a szűkös anyagi források jelentik a legnagyobb akadályt a kisebb cégek digitális fejlesztéseiben, hanem a digitalizáció fontosságát felismerő vállalati gondolkodásmód, tudatosság, valamint a mérethez és lehetőségekhez illeszkedő fejlesztési stratégiák hiánya. Ha a cégvezetés képes a digitalizációt hosszú távú befektetésként és versenyelőnyt nyújtó eszközként kezelni, az növelhetné a hatékonyságot és hozzájárulna a versenyképesség fenntartásához.

Az eredményes digitalizációhoz nem feltétlenül a legköltségesebb megoldásokra van szükség, hanem egy átgondolt, stratégiai megközelítésre, amely figyelembe veszi a vállalat sajátos igényeit és lehetőségeit. Ennek alapja a vezetőség tudatos döntése arról, hogy a digitalizáció nem csupán technológiai fejlesztés, hanem a cég működésének és jövőképének integrált része.

A sikeres digitalizációhoz nemcsak pénz, hanem a céges kultúra és a vezetői szemléletmód fejlődése is elengedhetetlen.

A kkv-k körében elsősorban az ügyfélkapcsolati rendszerek, a digitális marketing eszközök és az alapvető vállalatirányítási szoftverek terjedése figyelhető meg. Sokan felismerték az online jelenlét fontosságát, így egyre több kisvállalkozás rendelkezik saját weboldallal vagy aktív közösségi média profillal. Emellett a felhőalapú szolgáltatások használata is terjed, mivel ezek költséghatékony megoldást jelentenek a kisebb cégek számára is. Tapasztalunk elmozdulást több területen is, például a digitális jelenlétben, a mindennapi vállalkozásvezetésben, audiovizualitásban és az információbiztonságban. Látjuk azt is, hogy a saját vállalatirányítási rendszerek használata csökken, és a vállalatok inkább a felhő alapú vagy hibrid megoldások felé mozdulnak el, emellett egyértelműen csökkent a papíralapú munkavégzés aránya.

Sajnos kevesebben használnak adatelemzést az üzleti döntéshozatalban, ugyanakkor információbiztonsági szempontból örvendetes, hogy egyre többen fordítanak nagyobb figyelmet az adatbiztonságra. Már használnak vírusirtókat, gondolkodnak többszintű azonosítással rendelkező rendszerek bevezetésén, és adatmentéseket is végeznek, bár ez utóbbit még nem automatizáltan.

Hogyan lehetne a vállalatokat ösztönözni? Mik azok az iparágak a magyar piacon, ahol erősebb a digitális működésre való törekvés?

A kutatások rámutatnak arra, hogy olyan vállalatok a legérettebbek a digitalizáció területén, akik éles piaci versenyben vannak. Ilyen például a gyógyszeripar, az elektronikai ágazat, az ipar és az IT-szektor. Meglátásom szerint, ahol valós piaci verseny tud kialakulni, ott a digitalizáció felértékelődik. Nem csak beszélnek róla, hanem beépítik a vállalati stratégiába, megjelenítik az üzleti terveikben, és kellő figyelmet fordítanak a megvalósításra.

Ezek a fejlődési folyamatok fontosak számunkra, hiszen vállalatunk fő tevékenysége az eszközszállításon és rendszerintegráción túl a különböző digitalizációt támogató szolgáltatások biztosítása. Az általunk kínált megoldások iránti növekvő érdeklődés egyértelmű visszajelzés nekünk. Ez megerősít minket abban, hogy folytatnunk kell a megkezdett, digitalizációt támogató törekvéseinket, amelyek elősegítik mind a kkv-k, mind a nagyobb vállalatok átállását.

Ha a vállalatok digitalizációs törekvéseiről beszélünk, mire kell ügyelniük, és önök miben tudnak támogatást nyújtani. El kell magyarázni a cégeknek, hogy nem elég, hogy rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával?

Segítünk azonosítani az üzleti elképzeléseket támogató megoldásokat, közösen tűzzük ki azokat a célokat, amelyek reálisan megvalósíthatók, hiszen ismerjük a modern technológiákat, az ehhez szükséges hardver és szoftver beszállítókat, a módszertanokat és ezek alkalmazhatóságát.

Javaslatot tudunk adni a teljes digitalizációs út felépítésére, kialakítjuk a technológiai hátteret és a logikai összefüggéseket az üzleti döntések támogatása érdekében. Fontos megjegyezni, hogy gyakran születnek ad hoc döntések, amelyek költségesek és nem célravezetőek. Sokszor a vállalatok rövid idő alatt szeretnének jelentős változásokat elérni; nem megfelelő eljárással, módszerekkel mérik a változásokat, és nem megfelelően ítélik meg a kollégák hajlandóságát a változásra.

A cégeknek először ki kell alakítaniuk az elképzeléseiket, stratégiájukat akkor is, ha csak apróbb lépésekkel szeretnének haladni a digitalizáció útján.

Tisztában kell lenni, hogy a változások, célkitűzésük mennyi időn belül fognak érződni. Megfelelően kell kommunikálni az okokat és a megoldásokat a munkavállalói elkötelezettség érdekében.

Napjainkban már nem az infrastruktúra határozza meg a digitalizációs törekvéseket, inkább az a gondolkodás, amely előtérbe helyezi a cégek hatékonyságának, versenyképességének növelését.

Hogyan pozícionálja magát a Delta ezen a piacon mire helyezik a hangsúlyt? Hogyan lehet versenyképesnek maradni egy viszonylag telített piacon?

Továbbra is tesszük a dolgunkat, és haladunk a kijelölt stratégia mentén, melyet vázoltunk a befektetőink számára is. Kiemelt figyelmet fordítunk az üzletfejlesztési törekvéseinkre, újabb és újabb, a digitalizációt támogató megoldásokat nyújtunk az ügyfeleinknek, növeljük náluk a jelenlétünket, bővítjük a potenciális ügyfélkörünket. Az új megoldások, szolgáltatások, termékek bevezetésével párhuzamosan bővítjük szakértői létszámunkat, a növekedéshez igazítjuk működésünket és a támogató rendszereinket, partnereinkkel együttműködésre és kölcsönösségre törekszünk.

2028-ig szóló stratégiájuk egyik kulcseleme a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások részarányának emelése. Jelenleg, hogy áll az üzletfejlesztés, várható strukturális átalakítás a cégben?

Üzletfejlesztési stratégiák mentén az értékteremtést helyezzük a középpontba. Ehhez elsődlegesen organikusan építkezünk, amelyet akvizíciókkal támogatunk. Nem bízunk semmit a véletlenre; agilis üzleti modelleket dolgozunk ki, amelyekhez folyamatosan igazodunk, ezeket finomhangoljuk és a változtatásokat végrehajtjuk. Ugyanakkor ahhoz, hogy a stratégiai tervünknek megfelelően 4 év alatt, 2028-ra megduplázzuk a bevételünket 12% EBITDA marzzsal, a szakmai kompetenciákban is tovább kell erősödnünk, és többletkapacitásokat kell bevonnunk azon területekre, amelyekben hangsúlyosabb jelenléttel tervezünk.

Az ugrásszerű növekedés érdekében akvizíciókra is szükségünk van, ezek pedig forrásbevonásokat feltételeznek. Mindezek együttese fogja a Delta Technologies és leányvállalata stratégiai céljait sikerre vinni. Ez az, ami mentén az elmúlt időszakban kiválasztottuk azokat a termékeket és szolgáltatásokat, akvizíciós lehetőségeket, finanszírozási formákat, amelyek a legnagyobb fókuszt jelentik számunkra.

Sikeresen vezettük be a digitalizáció terén azokat a magasabb hozzáadott értékű fejlesztéseinket, amelyek az értékteremtést célozták meg. Azon túl, hogy felépítettük a megfelelő szakmai hátteret, átalakítottuk folyamatainkat, megszereztük a szükséges minősítéseinket, több, az ügyfeleinket elégedettséggel kielégítő megvalósításon is túl vagyunk. Például saját felhőalapú szolgáltatásainkat veszik már igénybe a magánegészségügyben, a közlekedési szektorban és a hadászati iparban - az adattárolásban, az adatmentésben és az infrastruktúra biztosításában is.

Ezzel párhuzamosan security oldalon teljesen önállóan képesek vagyunk egy adott vállalatot a NIS2-re, azaz az Európai Unió megújított kibervédelmi irányelvének való megfelelésre felkészíteni, és részben megvalósítani azokat a feladatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az érintett vállalatok a az auditon megfeleljenek a követelményeknek.

Jelentős lépéseket tettünk az elmúlt években, hogy ne csak eszközbeszállítóként, rendszerintegrátorként, hanem egy adott vállalat digitalizációs megoldásainak teljeskörű szállítójaként is működjünk. Ma már széles felhasználói kör számára nyújtunk például IT üzemeltetés outsourcing szintű tevékenységet, és intézmények energiahatékony működésének kialakítására is komplex megoldással és adaptációval rendelkezünk. A digitalizáció bármely területén támogatjuk a cégeket és ezzel versenyképességüket növeljük úgy, hogy közben stratégiai céljainkat is megvalósítjuk.

Bakos Róbert 2024. október 1-jétől látja el a Delta Technologies Nyrt. 100%-os leányvállalata, a Delta Systems Kft. vezérigazgatói feladatait, 2024. október 30-ától a Delta Technologies igazgatósági tagja.



A vezérigazgatói kinevezését megelőzően a Delta Systems Kft. műszaki vezérigazgató-helyettes pozícióját töltötte be. 2020-ban csatlakozott a Delta csapatához, és több mint 25 év szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Bakos Róbert a Delta Systems Kft.-ben betöltött munkaviszonyát megelőzően műszaki, stratégiai és tanácsadói szerepkörben szerzett távközlési és informatikai tapasztalatot piaci és állami környezetben olyan cégeknél, mint az Invitel, az Invitech, a Magyar Telekom, az MVMNET, a MAVIR, a KIFÜ.

