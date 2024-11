Milyen lehetőségei vannak a nőknek az IT-szektorban?

Az Egyenlítő Alapítvány " Digitális Amazonok, A nők ereje a technológiában " címmel konferenciát szervez november 26-án, amely a nők helyzetét és lehetőségeit vizsgálja az információtechnológia (IT) területén. A rendezvény célja, hogy rávilágítson a nemek közötti digitális szakadékra és ösztönözze a nőket az IT és technológiai szakmák felé fordulásra.

Heal Edina, az Egyenlítő Alapítvány vezetője hangsúlyozta: "A célunk, hogy tudatosítsuk az iparágban, a döntéshozókban és véleményvezérekben, hogy vegyék észre, van digitális szakadék férfiak és nők között. Ebben az ügyben mindenkinek, a cégek, szervezetek és a kormány döntéshozóinak, is van feladata, cselekedni kell."

Az alapítvány és az IVSZ által 2023-ban közzétett STEM (tudományos és technológiai) kutatás aggasztó tendenciát mutatott ki: az elmúlt 20 évben 10 százalékponttal csökkent az informatika szakon tanuló nők aránya Magyarországon. Míg a 2000-es évek elején még több mint 25% volt a női hallgatók aránya, ma ez mindössze 15%.

A konferencián IT vállalatok vezetői tartanak előadást, köztük a magyar technológiai élet legbefolyásosabb női vezetője és az első magyar női űrkutatási mérnök. A rendezvény egyik kiemelkedő vendége Dame Stephanie Shirley, az IT szektor 90 éves úttörője, aki "70 nőt tett milliomossá pályafutása során" - írja a Portfolio-hoz eljuttatott közleményében az alapítvány.

Az esemény célja, hogy gyakorlati és személyes példákon keresztül mutassa be a nők lehetőségeit az IT szektorban, amely jelenleg az egyik legkeresettebb és legjobban fizető terület. A szervezők azt remélik, hogy a konferencia inspirálóan hat majd a pályaválasztás előtt álló lányokra, és hozzájárul a nők arányának növeléséhez az IT, tudományos és technológiai szakmákban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images