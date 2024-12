Kiemelkedő szezont zártak a Portfolio Csoport rendezvényei

A Portfolio Csoport rendezvény divíziója idén ünnepelte 20 éves születésnapját a piacon és az utóbbi 10 évben már egyértelműen piacvezető pozícióban szervezi évi mintegy 60 rendezvényét, több mint 40 000 résztvevővel. Mi volt a siker titka 2024-ben? Mitől elég csak annyit mondani egy hazai vezetőnek egy megbeszélés végén, hogy találkozunk a következő Portfolio konferencián? A választ a számtalan témát, iparági aktualitásokat és a piacot lázban tartó kérdéseket boncolgató konferenciáink adják. Lássuk, mik voltak ezek 2024-ben!

A Portfolio Rendezvények neve garantálja a magas minőségű szakmai tartalmat, valamint az egyedülálló kapcsolatápolási és szerzési lehetőségeket. Röviden ennyi lehetne a recept - bár egyszerűnek tűnik, de hogy mindez valóban megvalósuljon, ahhoz szükséges a kőkemény profizmus és a prémium szintből nem engedő hozzáállás, amit kevés versenytárs hoz ezen a szinten.

A 2024-es első félév sikerei

Az egynapos konferenciákon olyan információkat és olyan kapcsolatépítési lehetőséget kapnak a résztvevők, amik rövid-, és hosszútávú üzleti szintlépést tesznek lehetővé. A tavaszi szezonban 6 iparágban 19 rendezvényen közel 600 résztvevő választotta a Portfolio Rendezvényeket.

Klasszikusok és debütánsok

Portfolio Investment Day 2024 - február 22. - TELTHÁZ

A Portfolio Investment Day 2024-ben is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, mert itt első kézből szakértőktől szerezhetett pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, ismerhette meg vállalati sikersztorikat cégvezetőktől, és kaphatott befektetési ötleteket profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől. Célunk az volt, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

Kiemelt témák voltak:

Alaposan átalakultak a magyar lakossági állampapírok – Mit válasszunk?

Portfólióépítés diverzifikáltan: van élet a PMÁP-on túl!

Eurós, dolláros befektetések – Milyen eszközökbe fektessünk külföldön?

Merre viszi a Fantasztikus Hetes a részvénypiacokat?

Eljött végre a kispapírok ideje?

2023 a volatilitás éve volt, milyen lesz 2024 a kötvénypiacon

Energiaválság után – Nyersanyagpiaci lehetőségek

Arany, ezüst – Meddig működnek a menekülőeszközök?

2024-ben újra fellángolhat az infláció? – Hogyan védekezzünk a pénzünk elértéktelenedésével szemben?

Kép forrása: Portfolio

Biztosítás 2024 - február 27. - TELTHÁZ

Újkori történetének egyik legnehezebb időszakát éli át a magyar biztosítási szakma. A rengeteg EU-s és felügyeleti szabályozási kihívás mellett a kormány stratégiai ágazatként kezdett rátekinteni a szektorra, annak tulajdonosi és szabályozási következményeivel együtt. Ezek közül igazi újdonság a márciusi lakásbiztosítási kampány volt, amelynek elindulását közvetlenül előzte meg a Portfolio Biztosítás 2024 konferenciája, így igazán forró volt a téma. Sok szó esett az életbiztosítások értékteremtési szempontból való új megközelítéseiről, a biztosítók stratégiájáról és a közvetítői piac jövőjéről is. Velünk voltak a szabályozás és a piac nagyágyúi e témák megtárgyalásában.

A Portfolio hagyományainak megfelelően érdekes panelbeszélgetések, előadások és networking lehetőségek biztosították konferenciánk közönségének, hogy megvitassa a jövő üzleti lehetőségeit és kockázatait. A biztosítók mellett a biztosításközvetítők és jogi, tanácsadói partnerek, IT-cégek, más beszállítók számára is érdekesek voltak a rendezvényen elhangzó információk, vélemények.

Kik voltak jelen eseményünkön?

Felsővezetők

Termékfejlesztők

Értékesítésért felelős szakemberek

Ügynökök, alkuszok, pénzügyi tanácsadók

Biztosítási joggal és adózással foglalkozók

IT-szakemberek

A pénzügyi szektor más szereplőinél tevékenykedő szakemberek

És azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

Property Warm Up 2024 - március 7.

Az ingatlanpiac szárnyaló vagy éppen tragikus folyamatait, jelenségeit, kihívásait, lehetőségeit napi szinten érezzük a bőrünkön. Kamatok, infláció, hozamok, bérleti és üzemeltetési díjak, üresedés, home office, energiaellátás stb. az éjjeleink és nappalaink része. Az év elején azonban szerettük volna, ha - az elmaradhatatlan találkozás, információcsere és üzleti/baráti kapcsolatépítés mellett - a piacunk szereplői tágabb, az ingatlanok világát közvetetten érintő, de nagyon is befolyásoló témákról beszélgettünk volna. Ilyen kiemelt területek voltak a makrogazdasági és finanszírozási helyzet, a jövőkutatás, a klímaváltozás, a társadalmi változások, a jövő generációinak megértése, a globális pénzügyi és energiapiaci várakozások, vagy a világgazdaság és társadalom jövőjét, vagyis a mi jövőnket, a partnereink, bérlőink, munkavállalóink jövőjét befolyásoló legfontosabb kérdések.

Kiemelt témák voltak:

Fellendül a finanszírozás és a befektetés?

Globális kilátások vagy kilátástalanságok

Átfordul végre trendiből termelőbe az AI a mindennapokban?

Szép új világ! – Mi történik a fiatalokkal?

Ingatlanfókuszú felkészülés a pusztító klímaváltozásra

Aktuális makrogazdasági körkép a lokális és globális irányokról

Kép forrása: Portfolio

Agrárium 2024 - március 19.

A Portfolio Csoport Agrárium 2024 konferenciája az egyik legrangosabb szakmai esemény az agrárgazdaságot érintő tavaszi rendezvények között. A konferencia alapvető célja volt, hogy információkat nyújtson minden olyan fontos, év elejétől bekövetkező változásról, amely meghatározza az agrárpiaci szereplők eredményes gazdálkodási-üzleti tevékenységeit 2024-ben. A rendezvény ennek megfelelően napirendre tűzte mindazokat a jelentős támogatási, jogszabályi, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásokat, amelyek új feltételeket és körülményeket teremtenek az agrárium számára. Kik voltak jelen eseményünkön?

mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, vállalkozók,

élelmiszeripari társaságok, kereskedelmi, élelmiszerkereskedelmi vállalkozások,

bankok és biztosítók,

mezőgazdasági gépforgalmazók,

inputgyártó és -forgalmazó vállalatok,

mezőgazdasági integrátorok,

agrárszakmai szervezetek és érdekképviseletek

Portfolio-MAGE Járműipar 2024 - március 20 - 21.

Az elmúlt néhány évet „túlélő” járműipari cégek agilis vezetői mára teljeskörűen berendezkedtek a válság- és változásmenedzsmentre. De az ellátási láncokban a nehézségek továbbra is jelen vannak, a jelenlegi energiaárszint mellett pedig a versenyképesség megtartása is nagy feladat a magyar járműiparnak. A munkaerőhiány, valamint az elérhető munkaerő minősége egész Európában kihívást jelent a vállalatok számára – a hatékonyság és a termelékenység növelése érdekében a robotizációban és az automatizációban rejlő lehetőségeket is maximálisan ki kell használniuk. Napjaink vezetői aktívan keresik a kiutat energetikai, termeléshatékonysági és zöld beruházások megvalósításával, új fejlesztési lehetőségeket látnak a mesterséges intelligencia és a digitalizáció alkalmazásában, haladnak az elektrifikáció és a fenntarthatóság irányába, inspirálva és segítve beszállítóikat és munkavállalóikat is.

Idén újra Kecskeméten a Sheraton Hotelben találkoztunk; a szakmai programot követően közös vacsorával, esti programmal, networkinggel. A konferencia második napján több közeli helyszínen biztosítottunk gyárlátogatási lehetőséget rotációs rendszerben.

Kiemelt témák voltak:

A globális járműipart érintő kihívások, hazai helyzetkép és versenyképesség

Az elektromobilitásra átállás kihívásai - kire milyen hatással van az elektrifikáció és mennyire lesz gyors valójában?

Energiaköltségek, - beszerzés és energiahatékonysági beruházások – nagyvállalati és kkv kihívások

Termeléshatékonyság, automatizáció, robotizáció, digitalizáció, AI – ki hogyan csinálja már most és milyen lehetőségeket tartogat?

Gyártászöldítés, biodiverzitás, fenntartható ellátási láncok

ESG – felkészül a teljes értéklánc! Hol tartanak a nemzetközi cégek és hogyan tudják segíteni a hazai beszállítókat?

A hazai akkumulátorgyártás aktualitásai

Hogyan készülhet egy vállalat a megváltozott munkavállalói igényekre? Motiváció, technológiai átállás, új generációk kezelése, külföldi munkavállalók bevonása

Építőipar 2024 - március 21.

A hazai építőipar talán legfontosabb üzleti találkozójává nőtte ki magát a „Portfolio Építőipar” konferenciánk, amit 2024-ben immáron hatodik alkalommal rendeztünk meg a szakma kiemelt szereplőinek részvételével és támogatásával. Az eseményen az építőipar szereplőit érintő legégetőbb és legaktuálisabb pénzügyi, üzleti, szabályozási, hatékonysági kérdéseket jártuk körbe az iparág véleményvezéreivel. Az „Építőipar 2024” konferencia nem csupán egy egész napos szakmai és véleményvezér fórum, hanem az egyik leghatékonyabb üzleti networking találkozóhely a szektor szereplői számára, ahol a piac jövőjének bemutatása mellett egy kötetlen hangulatú esti állófogadást is kínáltunk a résztvevők számára.

Kik voltak jelen eseményünkön?

Az építőipar legfontosabb szereplői

Az ország vezető magas- és mélyépítő cégei

Ingatlanfejlesztők

Finanszírozók, bankok, biztosítók

Tervezők, építészek, mérnökök

Építő- és alapanyaggyártók és kereskedők

Intézményi- és magánbefektetők

Tanácsadók, ügyvédek, jogászok

FM, PM, AM szegmens képviselői

Pénzcentrum Retail Day 2024 - április 11.

Nincs mese, véget értek a „békeidők” a kiskereskedelemben. A fogyasztói igények változását, a makrogazdasági helyzeten túl, megannyi attribútum fűti. Legyen szó a klasszikus, offline szereplőkről vagy a piaci tortából egyre nagyobb falatokat kiharapó online kereskedőkről, vagy ezek keverékéről, mindenki azt a modellt keresi, amivel el lehet nyerni a fogyasztókat. Ilyen kiemelt területek a szektort régóta feszítő munkaerőhiány kérdése, az egészséges piaci mechanizmusokat jelentősen megbolygató kormányzati beavatkozások, vagy épp a világgazdaságban zajló ellátási zavarok.

Megrendeztük év új retail eseményét, egy találkozót a Portfolio hagyományaihoz híven, de immár a Pénzcentrum társszervezésében, lehetőséget teremtve a tapasztalatcserére, a szektor legnagyobb kihívásainak megvitatására.

Kiemelt témáink voltak:

A fogyasztói igények változása

Offline és online kereskedelem

Munkaerőhiány

Kormányzati beavatkozások

Ellátási láncok akadozása

Gépi támogatás és automatizáció

Mesterséges intelligencia

Vállalati Energiamenedzsment 2024 - április 11. - TELTHÁZ

Magyarországon volt messze a legmagasabb a villamos energia ára az Európai Unióban a közepes és nagyvállalati fogyasztók körében 2023 első felében, és a gázáraknál is kirívó volt a helyzet több fogyasztói sávban. Mindez jelentős költségoldali versenyképességi hátrányt okozott sok cégnek, így továbbra is kiemelten fontos volt beszélni a vállalatok áram- és gázbeszerzési lehetőségeiről, a szerződéses keretekről, azok potenciális kockázatairól, továbbá az energiaárak várható alakulásáról és a fedezési stratégiákról.

Rengeteg égető kérdés, amelynek válaszai mind közelebb visznek az energiabeszerzés- és felhasználás optimalizálásához, és a tudatos energiamenedzsment eléréséhez. Szakmai konferenciánk ebben kívánt segítséget nyújtani a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésével.

Kik voltak jelen eseményünkön?

Kis- közepes és nagyvállalatok termelési és pénzügyi vezetői

Energiabeszerzésért felelős vállalati döntéshozók

Energiakereskedők, üzletkötők és ügyfélszerződésekért felelős döntéshozók

Energiahatékonysági, illetve megújuló energiatermelési megoldásokat kínáló vállalkozások

Kormányzati, energiatőzsdei- és energiaszabályozói oldal képviselői

Finanszírozási és tanácsadási oldal képviselői

Kép forrása: Portfolio

AI in Business 2024 - április 23. - TELTHÁZ

Az első számú globális megatrend lett a mesterséges intelligencia boom, ami alapjaiban ír át üzleti modelleket, diszruptálhat iparágakat és felborítja az eddigi játékszabályokat. Egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkoztunk, milyen változásokat hozott az AI az üzlet számára az egyes szektorokban és területeken. Mellébeszélés helyett üzleti stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutattak be a témát ismerő tanácsadók, IT-beszállítók, és azok a nagyvállalati vezetők, akik már aktívan keresik vagy már meg is találták az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket.

Kiemelt témáink voltak:

Hogyan forgatja fel a mesterséges intelligencia a nagyvállalatok életét – Topmenedzserek az AI jövőjéről

Kiberbiztonság – AI-alapú védekezés és támadás

Hiperperszonalizáció, marketing és sales – Küszöbön a „segment of one” kora

Use-case előadássorozat – Élő példák a működő AI megoldásokra

Üzleti tanácsadók az AI-jövőjéről – Mibe éri meg fektetni?

Chatbotok, automatizáció és digitalizáció az AI segítségével? – Mire kell mesterséges intelligencia és mire nem?

Sustainable Tech 2024 - április 24.

Technológia nélkül elérhetetlen a zöld átállás és a klímasemlegesség, ennek megfelelően rendeztük meg immáron második alkalommal a Portfolio Sustainable Tech konferenciát. Az innovációk, a digitalizáció, és a most még talán ismeretlen technológiák a leghatásosabb eszközeink arra, hogy a környezet terhelése nélkül valósítsuk meg a fenntartható gazdaságunkat, a mindennapjainkat. Vannak azonban kihívások, amire készülni kell: az időnyomás, a technológiai tudás, a finanszírozás, a megtérülés, a szabályozások és az iparágak zöldülésén is még komolyan dolgozni kell. Éppen ezen akadályok megismeréséről és leküzdéséről szólt a Sustainable Tech 2024 konferencia, melynek célja, hogy a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági technológiai megoldásokat hozza össze, és segítse a piaci szereplők szemléletformálását, valamint közös gondolkodását, üzletfejlesztését.

Kik voltak jelen eseményünkön?

Innovatív és zöld vállalatok döntéshozói

Gazdasági cégvezetők

Fenntarthatósági szakértők

Pénzügyi befektetők, üzletemberek

Bankok és finanszírozók, befektetési alapok munkatársai

Tanácsadók

IT, HR, energia, ingatlan, építőipar területén dolgozók

Szektorfüggetlenül a technológiai átalakulás iránt érdeklődő cégek

AgroFood 2024 - május 22.

A Portfolio Agrofood 2024 Konferencia a Portfolio Csoport új, országos jelentőségű rendezvénye volt az élelmiszeripari vállalkozások, illetve az iparággal kapcsolatban álló beszállító mezőgazdasági termelők, kiszolgáló-szolgáltató ágazatok és élelmiszerkereskedelmi cégek számára. A konferencia részletesen áttekintette az élelmiszeripar piaci, támogatási, finanszírozási és szabályozási helyzetét, és kiemelten foglalkozik az iparág hatékonyságnövelést célzó fejlesztési-beruházási lehetőségeivel. Kiemelt témáink voltak:

Új élelmiszeripari fejlesztési és pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Programban

Az élelmiszeripari iparágak legjobb befektetési lehetőségei, rövid- és hosszú távú finanszírozási lehetőségei, banki hiteltermékek az élelmiszeripari vállalkozások számára

Az élelmiszertermelés élelmiszerbiztonsági követelményei, hatósági ellenőrzések

A Magyar Élelmiszerkönyv legfontosabb szabályozási változásai

A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) következményei az élelmiszeriparban

AgroFuture 2024 - május 23.

A Portfolio Csoport AgroFuture konferenciája tematikus formában foglalta össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Az Európai Unió agrárszabályozási előírásai, a klímaváltozás elleni küzdelem és az agráriummal szembeni társadalmi-fogyasztói elvárások változása olyan helyzetet teremt, amely gyökeresen új szemléletet és termelési gyakorlatokat tesz szükségessé a hazai agrárgazdaságban is. A konferencia arra törekedett, hogy a legnagyobb gazdasági haszonnal járó agrárinnovációs eredményeket bemutassa az ágazat szereplőinek, így sikeres gazdasági-üzleti tevékenységeik érdekében hozzájáruljon ahhoz, hogy az innovációs termékek és technológiák alkalmazhatóságában naprakészek legyenek és felhasználásukkal minél jobb gazdálkodási eredményeket érhessenek el. Kik voltak jelen eseményünkön?

mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, vállalkozók,

élelmiszeripari társaságok, kereskedelmi, élelmiszerkereskedelmi vállalkozások,

bankok és biztosítók,

mezőgazdasági gépforgalmazók,

inputgyártó és -forgalmazó vállalatok,

mezőgazdasági integrátorok,

agrárszakmai szervezetek és érdekképviseletek

Portfolio Property X 2024 - május 29 - 30.

Egy hagyomány, amit a hazai ingatlanpiac számára közösen teremtettünk! Immáron harmadik alkalommal találkoztunk a balatonfüredi Property X rendezvényen. Erős szakmai tartalmat kínáló és a hagyományos konferenciáink alapjain nyugvó rendezvényt terveztünk idén is, ahol a találkozás, a networking, az élmény és a hangulat kapta a kiemelt szerepet. Megspékelve mindezt egy esti programmal és extra kapcsolatépítési lehetőségekkel a Balaton partján. De nem csupán a szakmai tartalmat és a hazai ingatlanpiac legfontosabb szereplőit ötvöztük a piac egészéhez szorosan kötődő finanszírozási szektor és az építőipar képviselőivel egy immáron 3 napos esemény keretein belül, hanem a klasszikus belvárosi konferenciát is egy nyitottabb, nyüzsgőbb, a partnerekre és ügyfelekre is jobban fókuszáló térrel és kialakítással is.

Kiemelt programpontok voltak:

X-CYCLING to Property X

Pillanatkép a hazai ingatlanpiacról

Hol tart a befektetői és finanszírozói hangulat?

Készülnek elő az új fejlesztések?

Globális kilátások és kockázatok - Makrokörkép az ingatlanpiac tükrében

A zöld újabb árnyalatai

Kép forrása: Portfolio

Financial IT 2024 - június 11.

A bankszektor digitális transzformációjával kiemelten foglalkozó konferenciánkat már 12. alkalommal rendezzük meg 2024-ben, ahol a banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és startupperek, illetve a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legforróbb banki IT-trendeket. A nagy múltú konferencián nem csupán a technológiai újdonságokkal, hanem a banki digitalizáció üzleti aspektusaival is részletesen foglalkozunk, azaz a banki IT-költésektől kezdve a hatékonyságnövelésen keresztül a mesterséges intelligenciáig minden forró témáról szó lesz a rendezvényen. Kik jöttek el?

IT-fejlesztők, beszállítók

fintech cégek, startupok

tanácsadók, szabályozók

Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom - június 12.

Bőven van még tér a mikro-, kis- és közepes vállalkozások, nagyvállalatok előtt versenyképességük fejlesztésére - célunk, hogy színvonalas, aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében. Ingyenes tavaszi országos gazdasági rendezvénysorozatunk záró állomásaként Pest vármegyébe látogattunk. Hogyan néz ki a magyar gazdaság pályája a következő időszakban; hogyan alakulhat a forint árfolyama és milyen inflációs kilátásokkal tervezhetünk? Hogyan lehet áthidalni a térségi munkaerőhiányból és a béremelkedésből adódó feszültségeket és hogyan érdemes ezzel együtt a vállalatok működési hatékonyságának javítására fókuszálni? Hogyan tud ebben segíteni a tudatos energiamenedzsment és az elérhető banki, finanszírozási források, kormányzati támogatási és vállalkozásfejlesztési lehetőségek? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ látogatóink, vállalkozói konferenciasorozatunk állomásaira!

A 2024-es második félév sikerei

A Portfolio Rendezvények őszi szezonja ugyanolyan erős szakmai rendezvényekkel folytatódott, összesen 24 rendezvényen közel 3000 résztvevő választotta ismét a Portfolio Rendezvényeket, fenntarthatóság, pénzügy, ingatlan, digitális transzformáció, banki it, agrár és energia szektorban.

Sustainable World 2024 - szeptember 4.

5. születésnapját ünnepelte a Sustainable World konferencia!

Töretlen lendülettel, egyre fokozódó érdeklődés és jelenlét mellett, már hagyományként rendeztük meg a Sustainable World 2024, a jövő vállalatainak szóló konferenciát és a hozzá tartozó Green Awards díjátadót. A fenntarthatósági törekvések és megoldások megkérdőjelezhetetlen súlyát, valamint a gazdaságban való kritikus helyét 5 éve, az első Sustainable World konferencián még érdeklődő tekintetek figyelték, mostanra azonban kétségkívül az üzleti élet szerves részévé vált. A gyors reakciót igénylő események, mint egy energiaválság, vagy a lassabb, de komoly előkészítő munkát igénylő szabályozási változások, valamint maga a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok egyszerre kényszerítették és folyamatosan kényszerítik alkalmazkodásra, megújulásra, innovatív gondolkodásra a gazdaság szereplőit. Nem csoda, hogy sokan vannak, akik már irigylésre méltó tapasztalatokat szereztek arról, hogy milyen a zöld világ elitjébe tartozni, milyen stabilan a jövőbe tekinteni.

Kinek javasoltuk konferenciát?

Innovatív és zöld vállalatok döntéshozóinak

Energiaszolgáltatóknak, termelőknek

Gazdasági cégvezetőknek

Tudatos energiafogyasztóknak

Pénzügyi befektetőknek, üzletembereknek

Bankoknak és finanszírozóknak

Tanácsadóknak

Befektetési alapok munkatársainak

és azoknak, akik szeretnék bővíteni kapcsolati hálójukat szakmájukban és a kapcsolódó területeken, illetve keresik az üzleti networking lehetőségeket

Kép forrása: Portfolio

Future of finance 2024 - szeptember 17.

Sokáig a távoli jövő homályába veszett, aztán egyszer csak az életünkbe is berobbant a mesterséges intelligencia, amely képessé vált, hogy a technológián túl az üzletet is radikálisan megváltoztassa. Mégis hová fog elrepíteni minket, mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak? Future of Finance 2024 konferenciánkon ezen a mindent felforgató trenden túl a „hagyományos pénzügyek” aktualitásaival és rövid távú jövőjével is élénken foglalkoztunk. Szó volt a nem hitel típusú cégfinanszírozás előretöréséről, a lakossági hitelezés átalakulásáról és a legújabb nemzetközi payment trendek esélyeiről is. Az előző évekhez hasonlóan a CFO of the year díjat is ezen a konferencián adtuk át, elismerve a pénzügyi vezetők szerepét anyagi jövőnk formálásában.

Kiemelt témák voltak:

Új szelek: megváltoztatja-e az AI a pénzügyi rendszert?

A cégfinanszírozás jövője: élet a bankokon túl

Hitelpiaci és payment trendek, kilátások

Mi lesz 2025 tavasza után a megtakarítási piacon?

Hogy intézik pénzügyeiket a jövő generációi?

Credit management és más CFO-kihívások

REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum - szeptember 18.

A Portfolio, a Pénzcentrum, és a Kalmárok közös szervezésében megvalósult REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum (REA, azaz Real Estate Agent) a hazai ingatlanközvetítői szektor meghatározó szakmai rendezvénye lett. Az eseményen elsősorban az ingatlanközvetítői szakma szereplőit, valamint a velük szorosan együttműködő iparágak képviselőit érintő legégetőbb és legaktuálisabb kérdéseket jártuk körbe. A találkozón egyrészt hasznos, gyakorlati tudást szerezhettél a legfrissebb ingatlanpiaci, szabályozási, finanszírozási, és jogi kérdéseket illetően. De szó volt a professzionális ingatlanközvetítést ma már hangsúlyosan átszövő proptech-megoldásokról (ideértve az AI-trendeket), továbbá az értékesítés során egyre inkább megkerülhetetlen, újhullámos marketing-kommunikációs eszközök- és csatornák használatáról is.

Kinek javasoltuk a rendezvény?

Ingatlanközvetítőknek

Ingatlanjogászoknak

Belsőépítészeknek, építészeknek, kivitelezőknek, home staging szakembereknek

Ingatlanpiaci befektetők, bérlakás- bérház üzemeltetési szakembereknek

Ingatlan marketing szakembereknek

Ingatlanmenedzsereknek

Követeléskezelési trendek 2024- szeptember 18.

A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 9. alkalommal rendeztünk meg. Idén szeptemberben is vezető szakértők adtak gyakorlatban hasznosítható pénzügyi-, jogi-, és technológiai tanácsokat a követeléskezelési folyamatok versenyképességének javítására. Ha már versenyképesség – a szakmai program fókuszában idén az AI és digitalizációs megoldások alkalmazhatósága állt a követeléskezelésben. Bemutatásra került az EOS adós ügyfélkutatás 2024, amelyben több mint ötszázezer, 2023-ban Magyarországon kezelt fedezetlen ügyet vizsgáltak meg, összevetve nemcsak az előző évvel, de a 2019-es világjárványt megelőző adatokkal is.

Kiemelt témáink voltak:

AI és digitalizációs megoldások alkalmazása a követeléskezelésben, az adatvédelmi szempontoknak megfelelve - külföldi vállalati esettanulmányok

Saját és külső adatok felhasználása a behajtási hatékonyság növelésére

GenAI helye a behajtásban

EOS adós ügyfélkutatás 2024

Telefonszámkezelés - hogyan alakul(t) a gyakorlat hazai és európai viszonylatban?

Az AFR2 keretrendszere, alkalmazhatósága a követeléskezelésben

Esettanulmány: az EOS ogGPT és ELO dokumentum kezelő rendszer bevezetésének tapasztalatai (automatizálás, automata feldolgozás)

Vállalkozások fizetésképtelenségének megelőzése és a „szerkezetátalakítási törvény” - milyen iparági szereplőket érintett és mik lettek azóta a gyakorlati alkalmazás tapasztalatai?

ESG, mint hitelezés kockázati faktor

Új uniós irányelv a követeléskezelőkre vonatkozóan - elmaradt az implementáció, de mi várható később?

Property Investment Forum - szeptember 25.

Megrendezésre került a XX. PIF! Ez az ingatlanpiac már nem az az ingatlanpiac, mint ami 2005-ben volt! Érett, profi, prosperáló, versenyző, átlátható, rugalmas, bérlő- és funkcióorientált. A már rég lecsengő világjárvány és a még mindig tartó orosz-ukrán háború mellett folyamatosan rengeteg kérdőjel, kockázat és nehézség van az ingatlanpiacon, kezdve a javuló, de még mindig törékeny kamatkörnyezettel, egészen a globális klíma- és biztonságpolitikai kérdéseken át a mesterséges intelligencia forradalmáig. Az ingatlanpiacról, a kapcsolódó gazdasági környezetről volt szó a 20. PIF-en.

Kinek javasoltuk a konferenciát?

Ingatlanpiaci döntéshozóknak, szakembereknek és vezetőknek

Fejlesztőknek

Finanszírozóknak, bankoknak

Építőipari szereplőknek

Intézményi- és magánbefektetőknek, irodaház és egyéb ingatlan tulajdonosoknak

FM, PM, AM szegmens képviselőinek

Ügyvédeknek, jogászoknak, értékbecslőknek, tanácsadóknak

Önkormányzati vezetőknek

Kép forrása: Portfolio

Private Health Forum 2024 - szeptember 26.

Határozottan erősebbé, színesebbé vált a magánegészségügyi szolgáltatók piaca, az egyre fokozódó verseny pedig kedvező lehet a betegek számára: a meglévő domináns piaci szereplők, valamint az újonnan belépők ugyanis nemcsak az árban versenyeznek egymással, hanem a szolgáltatás minőségében is, ennek keretében pedig az érintett páciensek újabb és komplexebb beavatkozásokat is megtalálhatnak a szolgáltatók palettáján. A hazai magánegészségügy jövőjét befolyásoló trendekről is szó volt a Private Health Forum 2024 szakmai konferenciánkon, ahol ismét válaszokat adtunk a legfajsúlyosabb kérdésekre. Konszolidáció vagy klinikák sokasága? Organikus fejlődés vagy felvásárlások? Intézményi brand vagy az orvos személye? Saját zsebből történő finanszírozás vagy egészségbiztosítás? Magánszemélyek vagy vállalatok? Állami vagy magán? Merre megy tovább a reform, új szerepet és terepet kapnak a magánszolgáltatók?

Fókuszban a KKV versenyképesség – október 2-9.

Rendkívül fontos szerepet töltenek be az ország vérkeringésében a nagyvárosok, a vidék gazdasági és az innovációs központjai, ezért 2024-ben ismét vármegyeszékhelyekre látogattunk a Portfolio ingyenes konferenciasorozatának részeként helyszíneink voltak: Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs és Győr.

Hogyan néz ki a magyar gazdaság pályája a következő időszakban; hogyan alakulhat a forint árfolyama és milyen inflációs kilátásokkal tervezhetünk? Hogyan lehet áthidalni a térségi munkaerőhiányból és a béremelkedésből adódó feszültségeket és hogyan érdemes ezzel együtt a vállalatok működési hatékonyságának javítására fókuszálni? Hogyan tudnak ebben segíteni az elérhető vagyonkezelési módok, finanszírozási források, kormányzati támogatási és vállalkozásfejlesztési lehetőségek? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ az ellátogatók, a vidéki vállalkozói konferenciasorozatunk állomásain.

Energy Investment Forum 2024 - A MEKH szakmai támogatásával - Október 10. - Teltház

Bár sokat estek az energiaárak az elmúlt két évben, de továbbra is nagy a nyomás mind a magyar energiapolitikán, mind a magánszektor szereplőin, hiszen haladni kell a zöldebb, energiatakarékosabb, fenntarthatóbb működés felé. Ez nagyon sok égető témakört tart az előtérben a fosszilis energiahordozóktól kezdve a naperőművi boom rendszerintegrációs kérdésein át az egyéb megújuló energiák felhasználásáig, a hálózatfejlesztéstől, erőműépítéstől és energiaközösségektől kezdve az akkumulátoros energiatárolásig. Az elektrifikációs trend, a zöldítés nagyon sok megoldandó kihívást, új szabályokat és egyúttal lehetőségeket is jelent az út során, ami folyamatos nyomást helyez az energetikai ágazat minden szereplőjére a kormányzattól, szabályozó hatóságtól kezdve a fosszilis és megújuló energiatermelőkig, kereskedőkig és felhasználókig; a hálózatok üzemeltetőitől és a digitalizációval, innovációval foglalkozó szereplőktől kezdve a finanszírozással, üzleti és jogi tanácsadással foglalkozó szereplőkig egyaránt. Ezeket témákat járta körbe őszi konferenciánk.

Kinek javasoltuk:

A fosszilis és megújuló energiatermelő vállalatok képviselőinek,

a nagyobb energiafelhasználó ipari és szolgáltató vállalatok képviselőknek, energiabeszerzéssel és energiamegtakarítással foglalkozó területek képviselőinek,

az energiakereskedelem, a kibocsátáscsökkentés, az energia elosztása és a hálózatfejlesztés területén működő vállalkozások képviselőinek,

a banki-finanszírozói oldal, illetve a befektetői oldal képviselőinek,

az üzleti, illetve jogi tanácsadással foglalkozó vállalkozások képviselőinek

Kép forrása: Portfolio

Budapest Economic Forum 2024 - október 17. - Teltház

A Budapest Economic Forum immár hagyományosan a Portfolio legjelentősebb makrogazdasági konferenciája, mely 14. alkalommal került megrendezésre 2024. október 17-én. A Budapest Economic Forumon mindenről szó volt, ami aktuálisan igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit, évről évre a legforróbb témákhoz igazodva állítjuk össze a programot. A konferencián elsősorban hazai vállalati vezetők, profi befektetők, gazdasági és üzleti döntéshozók vettek részt. A meghívott előadók között pedig a legnevesebb hazai és nemzetközi elemzők, szakértők, közgazdászok, véleményvezérek tűnnek fel évről évre. A vendégek naprakész és hiteles információt kaphatnak az aktuális globális és hazai gazdasági-üzleti folyamatokról, melyek vállalatuk működésére is hatással vannak.

Kiemelt témáink voltak:

Recesszió és inflációs csúcs után: mi vár a magyar gazdaságra?

Választási nagyüzemben: mire készül a gazdaságpolitika?

Versenyképesség és felzárkózás: hol a helyünk az EU-ban és a régióban?

Mi az állam dolga a magyar gazdaságban?

Túl erős vagy túl gyenge a forint? Mi lenne jó a magyar gazdaságnak?

Mikor lesznek alacsonyak a kamatok, mire számítsanak a vállalkozások?

Vállalati tapasztalatok: milyen az üzleti környezet a régióban?

Banking Technology 2024 - november 5.

Immáron kilencedik alkalommal rendeztük meg a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szellemi műhelyéül szolgáló Banking Technology konferenciánkat, ahol a bankok digitális transzformációjáról, a szektor legfontosabb IT-üzleti és technológiai fejlesztési irányairól van szó. A hazai bankok digitális transzformációja mellett a pénzforgalmi trendekről, az AFR 2.0-ról, kiberbiztonsági kérdésekről és az egyre nagyobb problémát jelentő adathalász csalásokról, a hazai fintech szektor innovációiról és a MiCA utáni kriptovilágról is szó esett a rendezvényen.

Kik voltak jelen eseményünkön?

A bankszektor top vezetői

fintech-guruk

tanácsadók

a szabályozók és az IT-cégek szakértőinek krémje

Portfolio Investment Day 2024 - november 6.

Idei harmadik befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel beszélgettünk arról, hogy a csökkenő kamatkörnyezetben hogyan érdemes átalakítani a befektetési portfóliókat. A kiugróan magas állampapírhozamok időszaka véget ér, hamarosan pedig több mint ezermilliárd forintnyi magyar állampapír-kifizetés jön, ennek egy része vélhetően újra az állampapírpiacon kerül befektetésre, de a befektetési alapok piacán, a részvénypiacon és az ingatlanpiacon is komoly vételi erő jelenhet meg. A novemberi rendezvényre az amerikai elnökválasztás másnapján került sor, szakértőinkkel azt is végig beszéltük, hogy politikai, gazdasági és tőkepiaci szempontból milyen világ érkezik az év egyik legfontosabb eseménye után, hogyan hathat Donald Trump vagy Kamala Harris elnöksége a részvény-, kötvénypiacra vagy akár a kriptoeszközökre.

Kiemelt témáink voltak:

Amerikai elnökválasztás után – Milyen világ jön most?

Trump vagy Harris? Hogyan hat az új elnök politikája a befektetéseinkre?

Jönnek a nagy lejáratok a hazai állampapírpiacon – Mibe tegyük a pénzünket?

Vége a magas magyar állampapírkamatok korának – Mi a legjobb vétel, ha állampapírban maradnánk

Érkezik a több mint ezermilliárdos kifizetés - Milyen ajánlatok készülnek az ÁKK-nál és a pénzügyi szolgáltatóknál?

Gyengülő vagy erősödő forintra számítsunk 2025-ben?

A lakás lesz az új állampapír? Érdemes most a magyar ingatlanpiacon befektetni?

Mesterséges intelligencia boom után – Van még fantázia az AI-szektorban?

Olcsó, de nem túl szexi – Mit válasszunk a magyar részvénypiacon?

Történelmi csúcson az arany – Érdemes még beszállni?

Opening event for the project EUYOU – 1st BRUXINFO Day - november 8.

Az Európai Unió által indított EUYOU projekt általános célja, hogy információt nyújtson a kohéziós politikával kapcsolatban, ideértve többek között az Igazságos Átmenet Alapot, az Európa Helyreállítási Tervét és a Technikai Támogatási Eszközt. A projekt a Next Generation EU programra is fókuszált, ezen belül pedig a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre (RRF). November 8-i eseményünkön körbejártuk a kohéziós politika eddigi eredményeit, legfontosabb kihívásait. Valamint a jövőbeli reformok lehetséges irányát is megvizsgáltuk, amelyeket az EU tervezett bővítése is megkövetel.

Kik voltak jelen az eseményünkön?

uniós ügyekkel foglalkozó szakértők

kis- és középvállalkozások,

önkormányzatok, nonprofit szervezetek vezetői

HR (R)Evolution 2024 - Powered by Prohuman & Pénzcentrum - november 13.

A Pénzcentrum és a Portfolio közös szervezésében megvalósult HR (R)EVOLUTION 2024 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája lett; a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye. A konferencia célja volt, hogy segítséget nyújtson a vezetőknek és a különböző területekre szakosodott HR-specialistáknak a legfontosabb HR-folyamatok (újra)tervezéséhez. A rendezvényen kiemelt fókuszt kapott az is, hogy a velünk élő HR-forradalom egyre inkább összenő a HR egyre szélsebesebben száguldó evolúciójával. Így a konferencia tematikáját erőteljesen fémjelezte a szektor digitális átalakulása, amely tekintetében szintén naprakész tudást sajátíthattak el azok, akik ellátogattak a rendezvényre.

Kép forrása: Portfolio

Kiemelt témáink voltak:

A munkaerőpiac aktuális kérdései, kihívásai, és a lehetséges válaszok.

Munkaerőhiány Európában és Magyarországon - demográfia, migráció, oktatás, vállalati kezelési stratégiák.

HR stratégia a szervezetfejlesztés és a HR költség-tervezés szempontjából: egyensúlyteremtés a munkaerő-állomány, illetve a bérek-juttatások tekintetében.

Milyen gyakorlatok, technológiák segíthetik a hatékony munkaszervezést? Home office, rugalmas munkaidő (munkaidőkeret), csoportmunka, mobil munkavégzés, stb.

A leghatékonyabb toborzási trendek és stratégiák

A belső kommunikáció, mint a hatékony HR-stratégia csodafegyvere.

Gen Z Fest 2024- november 13.

A novemberi Gen Z Fest-en olyan kérdéseket vitattunk meg, mint:

Hol, mit, hogyan és miért érdemes tanulni?

És merre tovább utána?

Érdemes bezsebelni minél több diplomát, minél több nyelvvizsgát? Vagy az élet a legnagyobb iskola, ezért minél hamarabb el kell kezdeni dolgozni?

És ha már elkezdünk dolgozni, akkor meddig érdemes egy helyen maradni?

Egyáltalán mitől jó egy munkahely? Mitől jó egy CV, egy interjú? Na és egy szerződés, egy bértárgyalás?

A konferencián segítettünk abban, hogy:

jobban megismerd önmagad, képességeidet, ami után könnyebben fog menni a megfelelő egyetem, munkahely kiválasztása

milyen érvek szólnak a külföldi vs itthoni tanulás és karrier mellett/ellen

megismerj olyan szakmákat, képzési programokat, technológiai újdonságokat, amikre nagy szükség lesz a jövőben

mitől és hogyan lesz sikeres egy állásinterjú, bértárgyalás

mitől jó egy önéletrajz, mitől jó egy munkahely

Kik vettek részt konferenciánkon:

gimnazistáknak

egyetemistáknak

pályakezdőknek

kapunyitási pánikolóknak

mindenkinek, aki szeretne tudatosabb és magabiztosabb lenni a munka és az oktatás világában

Kép forrása: Portfolio

Digital Transformation 2024 - November 14.

A digitális transzformáció ma már nem csupán egy zsebből előrántott buzzword: szektorokon átívelő módon érinti a nagyvállalati élet mindennapi működését a dokumentumkezeléstől és tárolástól kezdve a számlázáson át a home office-on keresztül az ügyfél front-endekig. A pénzintézetektől, feldolgozó és gyártóvállalatoktól kezdve az agráriumon keresztül a telekommunikációs cégekig minden szektor lépéskényszerbe került: aki nem digitalizál, csúnyán le fog maradni a hatékonysági versenyben, sőt, az állami szférában is óriási szükség van a digitális megoldások gyors térnyerésére. Ezeket a témákat jártuk körbe egész napos konferenciánkon.

Kiemelt témáink voltak:

Itt a mesterséges intelligencia-boom, aki kimarad, lemarad! - Hogyan lesz versenyelőny az AI-megatrendből?

A ChatGPT kinyitotta Pandora szelencéjét? - Chatbotok vállalati környezetben

Adatvezérelt működés, digitális vállalatirányítás és automatizált adminisztráció – Operatív hatékonyságnövelés modern eszközökkel

Eljött a hiperperszonalizáció, a „one-segment” kora – Hogyan lehet felturbózni az értékesítést?

Költségcsökkentés és digitális transzformáció innovatív technológiákkal - Felhő, blockchain és folyamatautomatizálás robotokkal

E-közigazgatás és digitális állam – Merre tart Magyarország?

FIN-CON 2024 - november 19.

A pénzügyi közvetítők nem csupán a bankok és a hitelfelvevők közötti hidat képezik, hanem aktívan hozzájárulnak a pénzügyi tudatosság növeléséhez és a támogatások célba éréséhez is. Feladatuk nemcsak a legjobb ajánlatok keresése, hanem a megfelelő információk biztosítása, valamint a jogszabályi keretek és lehetőségek ismertetése is. Ezért elengedhetetlen, hogy megértsük a hitel és pénzügyi közvetítők helyét a piacon, valamint a jövőbeli trendeket és a szektort érintő kihívásokat. Ezekre a kérdésekre kerestük a választ konferenciánkon, ahol neves szakértők, a Felügyelet és a gazdasági szabályozók döntéshozói, valamint tapasztalt hitelközvetítők osztották meg tudásukat és tapasztalataikat.

Kik voltak jelen az eseményünkön?

Bankok felsővezetői, fiókvezetők, hitelbírálók

Pénzügyi szabályozással foglalkozó szakemberek

Pénzügyi szakértők

Fintech cégek képviselői

Hitelközvetítéssel foglalkozó szakértők, vezetőik

Gazdasági újságírók

Graphisoft - Portfolio Construction Technology & Innovation 2024 - november 27.

A költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás, munkaerő-optimalizálás mindenhol a legfontosabb feladatok között szerepel. A technológiai újítások, a digitalizáció és robotizáció, a legmodernebb gyártási, termelési és kivitelezési folyamatok elképesztő sebességgel hatják át és formálják az építőipar minden szeletét és szereplőjét, a tervezéstől a kivitelezésig. Az építőipar előtt álló kihívások, legyen az a költségek racionalizálása, a hibák számának csökkentése, a fenntarthatósági célok teljesítése, a határidők tartása mind-mind a technológiai fejlődés segítségével érhetőek el. De megtalálni a legjobb megoldást, a legújabb fejlesztéseket nem könnyű. A Construction Technology & Innovation konferenciánk ebben kíván évről-évre segíteni és a szereplőket összehozni.

Kiemelt témáink voltak:

Legújabb innovációk, különleges műszaki megoldások

Adatok milliói között - Big data és társaik

ConTech, PropTech, GreenTech, HR-Tech

A zöld megfelelés szükséges eszközei

Robotizáció és munkavégzést segítő technológiák

Kép forrása: Portfolio

Portfolio Property Awards 2024 - November 28.

A folyamatosan változó globális körülmények között a kiemelt ingatlanpiaci teljesítmények oázisaként, a szakma ünnepeként és a jövőbe vetett hit alapjaként tekintünk magunk is a 15. alkalommal megrendezésre kerülő Property Awards díjátadónkra. Az idei évben is egy külön networking esemény keretein belül adtuk át az év legkülönlegesebb teljesítményeinek, megoldásainak és szereplőinek járó díjakat, melyek odaítélésében továbbra is a szakma kiemelt képviselőit összefogó kétlépcsős zsűri és egy alapjaiban megújuló zsűrifolyamat volt a segítségünkre.

Idén a következő kategóriákban ismertük el a legkiemelkedőbb hazai teljesítményeket:

Év PM cége

Év FM cége

Év Finanszírozója

Év Lakóparkja - 150 lakás felett

Év Lakóparkja - 150 lakás alatt

Év Irodabérleti Tranzakciója

Év Raktárbérleti Tranzakciója

Év Hotelprojektje

Év Ipariingatlan-fejlesztése 20.000 m2 felett

Év Ipariingatlan-fejlesztése 20.000 m2 alatt

Év Irodafejlesztése

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója - külföld

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója - belföld

Év Ingatlanpiaci M&A üzlete

Év Ingatlanpiaci Tehetsége (sponsored by Indotek)

Darida Pál-emlékdíj (founded by Futureal)

Különdíj

Év koncepciója díj

Kép forrása: Portfolio

Agrárszektor Konferencia 2024 - december 4-5.

A Portfolio Csoport év végi Agrárszektor Konferenciája ma már az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény a hazai agrárgazdaságban. A kétnapos rendezvény exkluzivitását és különlegességét az adta, hogy egyedülállóan átfogó és részletes módon jelenítette meg a mező- és élelmiszergazdaságot érintő legaktuálisabb témákat. A konferencia így a lehető legteljesebb körű tájékoztatást nyújtja az agrárium sorsát döntően befolyásoló folyamatokról, és az éves agráresemények összegzése és értékelése mellett hosszabb távú jövőképet is felvázol a résztvevők számára a megalapozott fejlesztési és beruházási döntésekhez.

Kik voltak jelen az eseményünkön?

mezőgazdasági kis- és őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok

gazdasági vezetők, üzleti döntéshozók

élelmiszeripari és feldolgozóipari vállalatok

mezőgazdasági integrátorok

gépforgalmazók és inputgyártó vállalatok

hazai és multinacionális agrárvállalatok magyarországi képviseletei

bankok, biztosítók és tanácsadó cégek

az agráriumban dolgozó kereskedők, illetve kiskereskedelmi vállalatok

az élelmiszergazdaságot kiszolgáló iparágak képviselői

agrárgazdasági szakigazgatási szervezetek, agrár-érdekképviseletek, szakmai szervezetek

Kép forrása: Portfolio

Idén decemberben is egy elképesztően aktív és sikeres évet zárt a Portfolio Konferenciák divízió és máris meghirdetésre kerültek a 2025-ös év első féléves szakmai eseményei is. Hagyományos módon még a legjobb árakon lehet regisztrálni az eseményekre az év végén, és a jövő évi üzleti naptárban máris be lehet foglalni a konferenciák napjait.

Találkozzunk jövőre is!

Címlapkép forrása: Portfolio