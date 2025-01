Új vezetők a KPMG-nél: így alakul át a tanácsadói piac Magyarországon

Portfolio 2025. január 27. 09:00

Átalakult vezetőséggel vág neki az új pénzügyi évnek a KPMG, azzal a céllal, hogy az egyre összetettebb gazdasági környezetben is jól működő, hatékony üzleti megoldásokkal támogassa ügyfeleit. Bár a kompetenciákat továbbra is szakterületekre osztják, a tanácsadócég szakemberei ma már átfogó megoldásokkal és közösen, több terület szakértői együttműködésével, multidiszciplináris megközelítéssel dolgoznak azon, hogy az ügyfeleik az állandó változás környezetében a jövő elvárásainak is megfeleljenek. Az átalakítás részeként közösen felel a tanácsadás üzletágért a KPMG két korábbi szakterületi vezető partnere, Rakó Ágnes és Kórász Tamás, akik a Portfolio-nak az átalakítás mellett a tanácsadói piac változásairól, az ügyfelek új igényeiről és az ezekből következő digitalizációs lehetőségekről is beszéltek.