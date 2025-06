Még egy hónapig lehet pályázni a Green Awardsra - Díjazzuk a fenntartható programokat!

Még szűk egy hónapig, július 20-ig lehet jelentkezni a Zöld Díjak egyikére! Negyedik alkalommal rajtolt el a Green Awards pályázat: 2025. szeptember 4-én az ország legjobb „zöld” projektjeit díjazzuk a Sustainable World konferencián összesen már 7 kategóriában. 2025-ben ismét keressük a leginnovatívabb cégeket, programokat a Green Cloud és a Portfolio Csoport közös támogatásával. A Green Awards powered by Green Cloud díjakra azon nagyvállalatok, kkv-k képviselőinek a jelentkezését várjuk, akik büszkék a cég tevékenységére, egy adott programjára, vagy személyére. Jelentkezzen a vállalat nevében, vagy jelölje partnerét, kollégáját!

A hazai nagyvállalatok, kkv-k, piaci szereplők különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2025-ben is elismerni a Green Awards díjak egyikével. Idén már 7 kategóriában díjazzuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket:

Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Innovációja Az Év Zöld Beruházása Az Év Jó Ügye Az Év Zöld Példaképe

A díjra bármely szektorban tevékenykedő vállalatok jelentkezését várjuk, az egyes kategóriák részletesebb leírásai alább olvashatók. A tavalyi jelentkezők idei pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával.

A nagyvállalatoknak szóló kategória kikötése a 250 főnél nagyobb munkavállalói létszám, a Zöld Nagyvállalat, a Zöld Ipari Nagyvállalat, valamint a Zöld Kkv kategóriákban pedig az adott gazdasági társaság elmúlt egy évben tett fenntarthatósági eredményeit értékeljük.

A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezési felület itt érhető el.

Az Év Zöld Innovációja kategóriában azon cégek jelentkezését várjuk - mérettől függetlenül -, amelyeknek a tevékenysége, vagy egy programja, már megvalósított ötlete, új választ, új szemléletet jelenthet a fenntarthatósági megoldások terén.

A Zöld Beruházások kategóriában várjuk azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, vagy akár befektetési lehetőségeket is, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni - akár társadalmi, akár környezeti, akár vállalatvezetési oldalon. Emellett a beruházás külső vagy közvetett pozitívummal is jár, a környezet, a társadalom vagy a gazdaság számára.

Az Év Jó Ügye kategória minden, leginkább társadalmi, és környezeti előnyöket jelentő programot magába foglal, amely akár a cég egy személyéhez, akár a vállalat egy részlegéhez, termékéhez, programjához vagy az egész társasághoz kötődik.

Az Év Zöld Példaképe jelentkezéseknél a jelölt elhivatottságát, eddigi fenntarthatósági tetteit, társadalmi, gazdasági és környezeti hozzáadott értékét díjazzuk. Várjuk mind a fenntarthatósági vezetők pályázatait, vagy a cégen belül egy olyan kollégáét, aki önszorgalomból edukál, ötletel, és tesz a környezetért, a csapatért. Jelölhetők a cégen kívüli partnerek, ügyfelek, egykori tanárok, jelenlegi tanácsadók, vagy bárki, aki a jelölő szerint az elmúlt években valós munkával és tettekkel sokak számára mutatott példaképet a fenntarthatóság területén.

A jelentkezéseket ezen az oldalon várjuk 2025. július 20-ig.

A Green Cloud és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.

A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2025. SZEPTEMBER 4-ÉN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.

Portfolio Sustainable World 2025 Szeptember 4-én újra együtt a fenntarthatóságért elkötelezett vállalati szektor! Ha a céged már felismerte, hogy versenyképességi, stratégiai és stabilitási ügy, hogy fenntarthatóbbá váljon akár a termékeit, szolgáltatásait, vagy a saját működését illetően, akkor várjuk a Sustainable World 2025 konferencián! Inspirálódjuk, tanuljunk, alakítsunk új kapcsolatokat közösen!

A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.

A pályázat részletes leírása itt található, a jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalaton belül több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával), valamint a korábbi években jelentkező vállalatok pályázatait is várjuk az elmúlt egy év programjainak, eredményeinek részletezésével.

