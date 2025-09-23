  • Megjelenítés
Így mérheti fel cégét: mennyire felkészült az AI használatára?
Üzlet

Így mérheti fel cégét: mennyire felkészült az AI használatára?

Portfolio
Az utóbbi években látványos gyorsasággal váltak mindennapossá a mesterséges intelligenciára épülő megoldások, és ma már a magyar vállalatok számára sem kerülhető meg a kérdés: vajon valóban készen állnak-e az AI-korszak kihívásaira? A siker nem pusztán az új technológiák átvételén múlik, hanem azon is, hogy a háttérben mennyire stabil és rugalmasan bővíthető az az infrastruktúra, amelyre ezek a rendszerek épülnek. A Portfolio és a H1 Systems közös kutatása éppen azt térképezi fel, hogy a hazai cégek rendelkeznek-e a szükséges tudással, stratégiával és technológiai alapokkal az AI nyújtotta lehetőségek kiaknázásához. A kérdőív kitöltése 3 perc.
Az AI valódi üzleti előnyei csak akkor bontakozhatnak ki, ha mögöttük korszerű technológiai háttér áll – akár saját adatközpont, akár bérelt kapacitás formájában. A növekvő teljesítményigény miatt a régi rendszerek gyorsan elavulnak, ezért világszerte új generációs adatközpontok épülnek.

>> Töltse ki a kérdőívet, csak 3 perc

A H1 Systems és a Portfolio közös kutatása azt vizsgálja, hogy a magyar vállalkozások rendelkeznek-e azzal a tudással, stratégiával és infrastruktúrával, amivel ténylegesen kiaknázhatják az AI lehetőségeit.

Egy modern, AI-kompatibilis adatközpont nem csupán számítási kapacitást biztosít, hanem biztonságos adatkezelést, hatékony üzemeltetést és hosszú távú innovációs alapot is. Ennek köszönhetően a vállalatok gyorsabban vihetnek piacra új termékeket, rugalmasabban reagálhatnak a változásokra, és magasabb szinten szolgálhatják ki ügyfeleiket.

Az Ön tapasztalatai is számítanak!

A kérdőív kitöltése mindössze 3 perc, a válaszok anonim módon kerülnek feldolgozásra, és segítenek feltárni, kik lehetnek az AI nyertesei, illetve hol fenyeget lemaradás. A válaszokat 2025. szeptember 9-30. között várjuk, az eredményeket pedig egy részletes cikkben mutatjuk be.

>> A kérdőív IDE kattintva is elérhető

A cikk megjelenését a H1 Systems Kft. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

