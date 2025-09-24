Kulcsfontosságú bányába vásárolná be magát Trump, elszállt a részvények árfolyama

A Lithium Americas részvényei közel 80%-kal emelkedtek szerdán,
miután kiderült, hogy a Trump-kormányzat tulajdonrészt kíván szerezni a vancouveri székhelyű bányászati vállalatban.
A Fehér Ház az Energiaügyi Minisztérium által a Thacker Pass lítium bányára nyújtott 2,2 milliárd dolláros hitel feltételeinek újratárgyalása során vetette fel a részesedés ötletét - közölte egy kormányzati tisztviselő a CNBC-vel. A hitel feltételeinek újratárgyalására azért volt szükség, mert a vállalatok nem teljesítették az első kifizetés feltételeit. A tárgyalások során kérték, hogy a hitel visszafizetésének egy részét későbbi évekre halaszthassák.
A nevadai Thacker Pass várhatóan Észak-Amerika egyik legnagyobb lítiumforrásává válik, a projekt első fázisa 2027 végén kezdheti meg működését. A bánya a Lithium Americas és a General Motors közös vállalkozása. A Lithium Americas 62%-os részesedéssel rendelkezik és üzemelteti a bányát, míg a GM 38%-os tulajdonrésszel bír, és megállapodott a bánya termelésének felvásárlásáról. A lítium kulcsfontosságú nyersanyag az elektromos járművek akkumulátoraihoz.
Ez a legújabb lépés a Fehér Ház részéről, hogy közvetlen tulajdonrészt szerezzen az USA számára kritikus fontosságú ásványi anyagok ellátási láncában.
A megállapodás még nem végleges, de a Trump-adminisztráció támogatja a projektet és a tárgyalások pozitív irányban haladnak. A befektetéshez kanadai jóváhagyásra is szükség lehet a vállalat joghatósága miatt. Doug Burgum belügyminiszter áprilisban már jelezte, hogy a Trump-kormányzat fontolgatja részesedések szerzését bányászati vállalatokban, hogy támogassa őket a kínai állami versenytársakkal szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
