  • Megjelenítés
Kulcsfontosságú bányába vásárolná be magát Trump, elszállt a részvények árfolyama
Üzlet

Kulcsfontosságú bányába vásárolná be magát Trump, elszállt a részvények árfolyama

Portfolio
A Trump-kormányzat részesedést szerezne a Lithium Americas bányászati vállalatban, amink hatására 80 százalékot szárnyaltak a papírok - jelentette a Cnbc.

A Lithium Americas részvényei közel 80%-kal emelkedtek szerdán,

miután kiderült, hogy a Trump-kormányzat tulajdonrészt kíván szerezni a vancouveri székhelyű bányászati vállalatban.

A Fehér Ház az Energiaügyi Minisztérium által a Thacker Pass lítium bányára nyújtott 2,2 milliárd dolláros hitel feltételeinek újratárgyalása során vetette fel a részesedés ötletét - közölte egy kormányzati tisztviselő a CNBC-vel. A hitel feltételeinek újratárgyalására azért volt szükség, mert a vállalatok nem teljesítették az első kifizetés feltételeit. A tárgyalások során kérték, hogy a hitel visszafizetésének egy részét későbbi évekre halaszthassák.

A nevadai Thacker Pass várhatóan Észak-Amerika egyik legnagyobb lítiumforrásává válik, a projekt első fázisa 2027 végén kezdheti meg működését. A bánya a Lithium Americas és a General Motors közös vállalkozása. A Lithium Americas 62%-os részesedéssel rendelkezik és üzemelteti a bányát, míg a GM 38%-os tulajdonrésszel bír, és megállapodott a bánya termelésének felvásárlásáról. A lítium kulcsfontosságú nyersanyag az elektromos járművek akkumulátoraihoz.

Ez a legújabb lépés a Fehér Ház részéről, hogy közvetlen tulajdonrészt szerezzen az USA számára kritikus fontosságú ásványi anyagok ellátási láncában.

A megállapodás még nem végleges, de a Trump-adminisztráció támogatja a projektet és a tárgyalások pozitív irányban haladnak. A befektetéshez kanadai jóváhagyásra is szükség lehet a vállalat joghatósága miatt. Doug Burgum belügyminiszter áprilisban már jelezte, hogy a Trump-kormányzat fontolgatja részesedések szerzését bányászati vállalatokban, hogy támogassa őket a kínai állami versenytársakkal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1161634076-építészet-épület-folyó-híd-közlekedés-park-templom-turizmus-város
Üzlet
A legismertebb gazdasági elemzőkkel jön a Portfolio Gazdasági Fóruma Győrben
Pénzcentrum
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility