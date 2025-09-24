Nagy a baj: hatósági szigort követelnek a borászok

Határozott és összehangolt fellépést szorgalmaznak a hazai borászatok az aranyszínű sárgaság fitoplazma ellen, amely súlyos fenyegetést jelent a magyar szőlőtermesztésre.
Az Agrárszektor által megkérdezett szakemberek szerint a betegség megállításához országos méretű, egyidejű permetezésre és az elhanyagolt ültetvények felszámolására lenne szükség.
A szőlőbetegség ellen jelenleg nem létezik gyógymód, így a védekezés elsősorban a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni küzdelemre korlátozódik. Takler András szekszárdi borász szerint a helyzet súlyosságát jelzi, hogy
ahova az aranyszínű sárgaság beteszi a lábát, ott van esély rá, hogy az ültetvényt 5-10 éven belül kipusztítja.
A szakember hangsúlyozta, hogy a védekezéshez átfogó megoldásra van szükség: "De ezt csak úgy lehet csinálni, hogy az egész országot drónnal, illetve légi úton le kell permetezni. Drasztikusan kellene eljárni minden terület esetében, függetlenül attól, hogy az adott dűlőn bio-, vagy nem biotermesztés zajlik, mert különben tovább fog terjedni a betegség, és nem lehet megállítani."
A probléma egyik fő forrását az országszerte található elhanyagolt, részben vagy teljesen felhagyott szőlőültetvények jelentik, amelyek a kórokozó és a kabóca melegágyai.
A jelenlegi szabályozás hiányosságai miatt azonban nehéz fellépni a hanyag gazdákkal szemben, akik minimális műveléssel is kibújhatnak a felelősségre vonás alól. Bock József villányi borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja konkrét javaslattal állt elő:
állami beavatkozással rövid idő alatt, országos szinten a teljes szőlőterület permetezése lenne szükséges úgy, hogy 72 órán belül mindenhol megvalósuljon. Ebben az esetben a kórokozót hordozó kabóca nem tudna egyik területről a másikra repülni, nem tudná a fertőzést továbbítani.
A szakember szerint a betegség veszélyessége indokolja a rendkívüli intézkedéseket: "Ehhez ugyanakkor nagyon komoly központi akarat kell, segítséget kell nyújtani a termelőknek. Nagyon fontos lenne, mert ez a betegség úgy terjed, mint a filoxéra, megállíthatatlan, ha nem védekezünk ellene."
Az elhanyagolt területek kezelésére Bock József jogszabályi módosítást javasol: "Ez egy huszárvágással megoldható, egyszerűen csak jogot kell adni az önkormányzatoknak, a hegyközségeknek. Az érintett területek rendbetételének költségét jelzálogként rá lehetne terhelni a területre. Ez akarat és elhatározás kérdése."
Koch Csaba, a Hajós-Bajai borvidék és Villány ismert borásza rámutatott a helyzet súlyosságára: "Nagyon nagy a baj, mert fitoplazmának nincs ellenszere, semmiféle olyan eszköz nincs a szőlőtermelők kezében, amivel magát a fitoplazmát elpusztítani vagy gyógyítani lehetne." Hozzátette, hogy a betegséget nem kizárólag az amerikai szőlőkabóca terjeszti, így átfogó megoldásra van szükség. Lőrincz György, az egri St. Andrea pincészet borásza is támogatja a szigorú fellépést:
El tudom fogadni, hogy ezt kötelezően meg kelljen valósítani, hiszen itt az ágazat jövőjéről van szó. Minden gazdának éreznie kell, hogy súlyos helyzettel állunk szemben.
A szakemberek egyetértenek abban, hogy a magyar borászat jövője a tét, ezért határozott kormányzati beavatkozásra, jogszabályi módosításokra és összehangolt védekezésre van szükség a betegség terjedésének megfékezéséhez.
Az Agrárszektor reggeli cikke után a nap folyamán Nagy István agrárminiszter videóüzenetben jelentette be, hogy cselekvési tervet fogadott el a kormány az aranyszínű sárgaság elleni védekezés érdekében.
Ennek keretében fokozott mintavételezéssel és a legsúlyosabban érintett területek permetezésével igyekeznek gátat szabni a kór terjedésének.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
