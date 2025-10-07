Megszólalt a legendás befektető: olyan, mintha az 1970-es évek elején lennénk

Az arany kiváló diverzifikációs eszköz a portfólióban

- nyilatkozta Dalio kedden a connecticuti Greenwich-ben megrendezett Greenwich Economic Forum-on. Hozzátéve, hogy ez az az eszköz, amely különösen jól teljesít, amikor a portfólió tipikus elemei gyengélkednek.

Az arany több mint 50%-kal drágult idén, mivel a növekvő költségvetési hiány és a fokozódó globális feszültségek közepette a befektetők biztonságos eszközöket kerestek.

A milliárdos befektető a jelenlegi gazdasági környezetet az 1970-es évek elejéhez hasonlította, amikor az infláció, a magas kormányzati kiadások és az adósságterhek aláásták a papíralapú eszközökbe és valutákba vetett bizalmat.

Dalio ajánlása ellentétben áll a pénzügyi tanácsadók tipikus portfólióajánlásaival, amelyek szerint az ügyfeleknek főként részvényeket és kötvényeket kellene tartaniuk 60-40 arányban. Az alternatív eszközök, mint az arany és más nyersanyagok, általában csak alacsony, egyszámjegyű százalékos arányt képviselnek a portfóliókban, mivel nem generálnak jövedelmet.

Dalio szerint az arany különleges fedezeti eszköz a monetáris leértékelődés és a geopolitikai bizonytalanság időszakaiban.

Az arany az egyetlen olyan eszköz, amelyet valaki tarthat anélkül, hogy másokra kellene támaszkodnia a pénze kifizetéséért

- mondta.

