  • Megjelenítés
Megszólalt a legendás befektető: olyan, mintha az 1970-es évek elején lennénk
Üzlet

Megszólalt a legendás befektető: olyan, mintha az 1970-es évek elején lennénk

Portfolio
Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója szerint a befektetőknek portfóliójuk akár 15%-át is aranyban kellene tartaniuk, annak ellenére, hogy a nemesfém ára rekordmagasságba, 4000 dollár fölé emelkedett - tudósított a Cnbc.

Az arany kiváló diverzifikációs eszköz a portfólióban

- nyilatkozta Dalio kedden a connecticuti Greenwich-ben megrendezett Greenwich Economic Forum-on. Hozzátéve, hogy ez az az eszköz, amely különösen jól teljesít, amikor a portfólió tipikus elemei gyengélkednek.

Az arany több mint 50%-kal drágult idén, mivel a növekvő költségvetési hiány és a fokozódó globális feszültségek közepette a befektetők biztonságos eszközöket kerestek.

A milliárdos befektető a jelenlegi gazdasági környezetet az 1970-es évek elejéhez hasonlította, amikor az infláció, a magas kormányzati kiadások és az adósságterhek aláásták a papíralapú eszközökbe és valutákba vetett bizalmat.

Dalio ajánlása ellentétben áll a pénzügyi tanácsadók tipikus portfólióajánlásaival, amelyek szerint az ügyfeleknek főként részvényeket és kötvényeket kellene tartaniuk 60-40 arányban. Az alternatív eszközök, mint az arany és más nyersanyagok, általában csak alacsony, egyszámjegyű százalékos arányt képviselnek a portfóliókban, mivel nem generálnak jövedelmet.

Dalio szerint az arany különleges fedezeti eszköz a monetáris leértékelődés és a geopolitikai bizonytalanság időszakaiban.

Az arany az egyetlen olyan eszköz, amelyet valaki tarthat anélkül, hogy másokra kellene támaszkodnia a pénze kifizetéséért

- mondta.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Nincs megállás, történelmi csúcson az amerikai tőzsdék
Pénzcentrum
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility