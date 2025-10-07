  • Megjelenítés
Nincs megállás, történelmi csúcson az amerikai tőzsdék
Nincs megállás, történelmi csúcson az amerikai tőzsdék

Portfolio
Az ünnepek miatt foghíjasan nyitvatartó ázsiai piacokon jó volt a hangulat, a japán tőzsde zsinórban második napja ment új csúcsra, pozitívan reagálva arra, hogy a japán kormányzópárt a konzervatív Sanae Takaichit választotta új vezetőjévé, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. Európában csendesen telik a nap, a délelőtti iránykeresés után elkezdett javulni a hangulat, de továbbra sem mutatnak jelentős elmozdulásokat a vezető részvényindexek. Hasonló látható a tengerentúlon is, ahol ugyancsak kis pluszban vannaka tőzsdék.
4000 dollár felett az arany

Ismét történelmi csúcson az arany ára, a mai kereskedésben a 4000 dolláros szint fölé emelkedett a nemesfém, jelenleg 4001,8 dolláron, 0,7 százalékos pluszban áll.

Pluszban Amerika

Az USA-ban is mérsékelt emelkedés látható a tőzsdéken, a Dow 0,3 százalékos, az S&P 500 0,2 százalékos, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos erősödéssel indított.

Az S&P 500 és a Nasdaq ezzel új történelmi csúcsot döntött.

Az elmúlt napokban az AI-sztori mellett a kormányzati leállással kapcsolatos hírekre figyeltek a befektetők. Ma már hetedik napja tart a leállás, amely késleltette a legfontosabb gazdasági adatok közzétételét, például a múlt péntekre várt szeptemberi foglalkoztatási jelentést, ami miatt Fednek kevesebb információ áll rendelkezésére a következő kamatdöntés előtt.

Kis emelkedés

A délutáni órákra némi hangulatjavulás látszik az európai piacokon, a német tőzsde 0,2 százalékos, a francia piac pedig 0,3 százalékos pluszban van.

Masszív tőkekiáramlás jöhet a feltörekvő gazdaságok bankrendszereiből

A dollárhoz kötött stablecoinok terjedése akár 1000 milliárd dollárnyi betétet vonhat ki a feltörekvő gazdaságok bankrendszereiből a következő években a Standard Chartered elemzése szerint.

Masszív tőkekiáramlás jöhet a feltörekvő gazdaságok bankrendszereiből
Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban

A hétvégén új vezetője lett a japán kormányzópártnak, aki egy rég nem látott gazdaságpolitikai megközelítést hozna vissza. Szárnyra kaptak a tőzsdék, beszakadt a japán jen és a befektetők menekülnek a japán kötvénypiacról. Ennek a gazdaságpolitikai kísérletnek olyan következményei is lehetnek, amelyek messze túlmutatnak Japánon és érdemi következményei lehetnek a befektetéseinkre nézve is.

Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban
Brutális célár érkezett az OTP-re!

Noha augusztus vége nem láttunk új történelmi csúcsot az OTP-nél, az elemzők soha nem voltak még ilyen optimisták a bank részvényeivel kapcsolatban. Kedden pedig egy minden eddiginél magasabb célár is érkezett a papíírra. A brit-hongkongi HSBC elemzői szerint hatalmas a felértékelődési potenciál az OTP-ben. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Brutális célár érkezett az OTP-re!
Relatív erőt mutat a magyar tőzsde

Továbbra sincs egyértelmű irány a tőzsdéken, a DAX és a CAC stagnál, míg a FTSE 100 0,1 százalékot emelkedett, a régiót összefogó Stoxx 600 index pedig gyakorlatilag stagnál. A BUX index ehhez képest felülteljesítő, a hazai részvényindex 0,5 százalékos pluszban van.

Egy aláírás elég volt Donald Trumptól, rögtön háromszorosára ugrott egy részvény árfolyam

Donald Trump engedélyezte az alaszkai Ambler bányászati körzethez vezető út építését, és a kormány 35,6 millió dolláros befektetést jelentett be a Trilogy Metals vállalatba, melynek árfolyama ennek hatására megtriplázódott.

Egy aláírás elég volt Donald Trumptól, rögtön háromszorosára ugrott egy részvény árfolyam
A súlyos kibertámadást követően több mint egy hónap után indítja újra a termelését a Jaguar Land Rover

A Jaguar Land Rover újraindítja termelését az Egyesült Királyságban a kibertámadás okozta leállás után, és speciális finanszírozási programot vezet be beszállítói támogatására - jelentette a Bloomberg.

A súlyos kibertámadást követően több mint egy hónap után indítja újra a termelését a Jaguar Land Rover
Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam

Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot indított az AppLovin adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban, aminek hatására a mobilhirdetési technológiai vállalat részvényei zuhanni kezdtek - közölte a Bloomberg.

Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam
Iránykeresés

Nincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX stagnál, míg a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze lejjebb került 0,3 százalékkal, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Vegyes mozgások láthatók ma reggel az európai piacokon, a magyar tőzsde azonban relatíve jól kezdte a napot.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Nincs megállás, új történelmi csúcson az arany

Az arany ára rekordszintre emelkedett kedden, miközben az amerikai kormányzati leállás miatt bizonytalanság, és a közelgő amerikai kamatcsökkentés is támogatta az árfolyamot.

Nincs megállás, új történelmi csúcson az arany
Emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,67 százalékot emelkedett, szingapúri tőzsde pedig 0,9 százalékkal került feljebb. A kínai, hongkongi és dél-koreai piacok az ünnepek miatt zárva tartanak.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,23 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,44 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,01 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar ipari termelési adat jön, ahol az okozna nagy meglepetést, ha az éves alapú mutató pozitív tartományba tudna kerülni. Német gyártó megrendelések is érkeznek reggel, amelyek arra adhatnak választ, hogy a kereskedelmi háború milyen sebet ejtett a német gazdaságon. Ma még amerikai külkereskedelmi adatok és inflációs várakozás is érkezne, de jelenleg még tart az amerikai kormányzati leállás, így ezeket sem teszik közzé. Aznap tart még beszédet Stephen Miran, a Fed kormányzótanácsának új tagja, aki egyedüliként 50 bázispontos kamatcsökkentésre szavazott a legutóbbi kamatdöntő ülésen.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 50,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 694,97 -0,1% 0,8% 2,9% 9,8% 10,3% 68,1%
S&P 500 6 740,28 0,4% 1,2% 4,0% 14,6% 17,2% 100,5%
Nasdaq 24 978,56 0,8% 1,5% 5,6% 18,9% 24,7% 121,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 47 944,76 4,8% 6,4% 11,5% 20,2% 24,1% 104,6%
Hang Seng 26 957,77 -0,7% 1,3% 6,1% 34,4% 18,6% 12,4%
CSI 300 4 640,7 0,0% 0,4% 4,0% 17,9% 15,5% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 378,29 0,0% 2,7% 3,3% 22,4% 27,5% 88,9%
CAC 7 971,78 -1,4% 1,2% 3,9% 8,0% 5,7% 62,8%
FTSE 9 479,14 -0,1% 1,9% 2,9% 16,0% 14,5% 59,3%
FTSE MIB 43 146,13 -0,3% 1,4% 3,7% 26,2% 28,4% 122,1%
IBEX 15 556,7 -0,2% 1,6% 4,8% 34,2% 33,4% 124,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 921,63 -0,5% 0,7% -3,2% 26,0% 36,1% 196,9%
ATX 4 730,14 -0,6% 1,8% 2,9% 29,1% 31,1% 117,5%
PX 2 378,34 0,4% 1,8% 4,1% 35,1% 49,4% 172,0%
Magyar blue chipek              
OTP 28 950 -0,4% -0,3% -3,8% 33,5% 56,1% 189,5%
Mol 2 754 -0,6% -0,2% -5,0% 0,9% 4,2% 64,8%
Richter 10 120 -0,5% 4,1% -1,5% -2,7% -7,2% 54,4%
Magyar Telekom 1 820 -1,7% 0,9% -4,1% 42,9% 74,0% 404,2%
Nyersanyagok              
WTI 62,49 1,4% -2,8% 0,4% -13,7% -16,6% 54,2%
Brent 64,54 0,0% -5,1% -1,5% -13,6% -17,5% 50,9%
Arany 3 954,76 1,9% 3,4% 10,3% 50,6% 48,3% 106,7%
Devizák              
EURHUF 389,0250 0,1% -0,6% -0,9% -5,4% -3,0% 8,2%
USDHUF 332,0317 0,3% -0,5% -0,8% -16,4% -9,2% 8,9%
GBPHUF 447,5 0,4% -0,1% -1,2% -10,1% -6,7% 13,0%
EURUSD 1,1717 -0,2% -0,1% -0,2% 13,1% 6,8% -0,6%
USDJPY 147,4450 0,0% -0,8% 0,2% -6,2% -0,7% 39,6%
GBPUSD 1,3480 0,1% 0,5% -0,3% 7,6% 2,8% 3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 124 728 2,0% 9,0% 12,7% 32,1% 100,9% 1 076,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 1,0% 0,5% 1,8% -9,3% 4,3% 460,5%
10 éves német állampapírhozam 2,68 0,6% 0,5% 2,3% 13,2% 21,0% -629,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,89 0,1% -0,1% -4,3% 4,1% 7,2% 188,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Oscar Wong

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

