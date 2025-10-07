Nincs megállás, történelmi csúcson az amerikai tőzsdék

4000 dollár felett az arany
Ismét történelmi csúcson az arany ára, a mai kereskedésben a 4000 dolláros szint fölé emelkedett a nemesfém, jelenleg 4001,8 dolláron, 0,7 százalékos pluszban áll.
Pluszban Amerika
Az USA-ban is mérsékelt emelkedés látható a tőzsdéken, a Dow 0,3 százalékos, az S&P 500 0,2 százalékos, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos erősödéssel indított.
Az S&P 500 és a Nasdaq ezzel új történelmi csúcsot döntött.
Az elmúlt napokban az AI-sztori mellett a kormányzati leállással kapcsolatos hírekre figyeltek a befektetők. Ma már hetedik napja tart a leállás, amely késleltette a legfontosabb gazdasági adatok közzétételét, például a múlt péntekre várt szeptemberi foglalkoztatási jelentést, ami miatt Fednek kevesebb információ áll rendelkezésére a következő kamatdöntés előtt.
Kis emelkedés
A délutáni órákra némi hangulatjavulás látszik az európai piacokon, a német tőzsde 0,2 százalékos, a francia piac pedig 0,3 százalékos pluszban van.
Masszív tőkekiáramlás jöhet a feltörekvő gazdaságok bankrendszereiből
A dollárhoz kötött stablecoinok terjedése akár 1000 milliárd dollárnyi betétet vonhat ki a feltörekvő gazdaságok bankrendszereiből a következő években a Standard Chartered elemzése szerint.
Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban
A hétvégén új vezetője lett a japán kormányzópártnak, aki egy rég nem látott gazdaságpolitikai megközelítést hozna vissza. Szárnyra kaptak a tőzsdék, beszakadt a japán jen és a befektetők menekülnek a japán kötvénypiacról. Ennek a gazdaságpolitikai kísérletnek olyan következményei is lehetnek, amelyek messze túlmutatnak Japánon és érdemi következményei lehetnek a befektetéseinkre nézve is.
Brutális célár érkezett az OTP-re!
Noha augusztus vége nem láttunk új történelmi csúcsot az OTP-nél, az elemzők soha nem voltak még ilyen optimisták a bank részvényeivel kapcsolatban. Kedden pedig egy minden eddiginél magasabb célár is érkezett a papíírra. A brit-hongkongi HSBC elemzői szerint hatalmas a felértékelődési potenciál az OTP-ben. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Relatív erőt mutat a magyar tőzsde
Továbbra sincs egyértelmű irány a tőzsdéken, a DAX és a CAC stagnál, míg a FTSE 100 0,1 százalékot emelkedett, a régiót összefogó Stoxx 600 index pedig gyakorlatilag stagnál. A BUX index ehhez képest felülteljesítő, a hazai részvényindex 0,5 százalékos pluszban van.
Egy aláírás elég volt Donald Trumptól, rögtön háromszorosára ugrott egy részvény árfolyam
Donald Trump engedélyezte az alaszkai Ambler bányászati körzethez vezető út építését, és a kormány 35,6 millió dolláros befektetést jelentett be a Trilogy Metals vállalatba, melynek árfolyama ennek hatására megtriplázódott.
A súlyos kibertámadást követően több mint egy hónap után indítja újra a termelést a Jaguar Land Rover
A Jaguar Land Rover újraindítja termelését az Egyesült Királyságban a kibertámadás okozta leállás után, és speciális finanszírozási programot vezet be beszállítói támogatására - jelentette a Bloomberg.
Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam
Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot indított az AppLovin adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban, aminek hatására a mobilhirdetési technológiai vállalat részvényei zuhanni kezdtek - közölte a Bloomberg.
Iránykeresés
Nincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX stagnál, míg a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze lejjebb került 0,3 százalékkal, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Vegyes mozgások láthatók ma reggel az európai piacokon, a magyar tőzsde azonban relatíve jól kezdte a napot.
Nincs megállás, új történelmi csúcson az arany
Az arany ára rekordszintre emelkedett kedden, miközben az amerikai kormányzati leállás miatt bizonytalanság, és a közelgő amerikai kamatcsökkentés is támogatta az árfolyamot.
Emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,67 százalékot emelkedett, szingapúri tőzsde pedig 0,9 százalékkal került feljebb. A kínai, hongkongi és dél-koreai piacok az ünnepek miatt zárva tartanak.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,23 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,44 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,01 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar ipari termelési adat jön, ahol az okozna nagy meglepetést, ha az éves alapú mutató pozitív tartományba tudna kerülni. Német gyártó megrendelések is érkeznek reggel, amelyek arra adhatnak választ, hogy a kereskedelmi háború milyen sebet ejtett a német gazdaságon. Ma még amerikai külkereskedelmi adatok és inflációs várakozás is érkezne, de jelenleg még tart az amerikai kormányzati leállás, így ezeket sem teszik közzé. Aznap tart még beszédet Stephen Miran, a Fed kormányzótanácsának új tagja, aki egyedüliként 50 bázispontos kamatcsökkentésre szavazott a legutóbbi kamatdöntő ülésen.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 50,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 694,97
|-0,1%
|0,8%
|2,9%
|9,8%
|10,3%
|68,1%
|S&P 500
|6 740,28
|0,4%
|1,2%
|4,0%
|14,6%
|17,2%
|100,5%
|Nasdaq
|24 978,56
|0,8%
|1,5%
|5,6%
|18,9%
|24,7%
|121,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|47 944,76
|4,8%
|6,4%
|11,5%
|20,2%
|24,1%
|104,6%
|Hang Seng
|26 957,77
|-0,7%
|1,3%
|6,1%
|34,4%
|18,6%
|12,4%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|0,4%
|4,0%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 378,29
|0,0%
|2,7%
|3,3%
|22,4%
|27,5%
|88,9%
|CAC
|7 971,78
|-1,4%
|1,2%
|3,9%
|8,0%
|5,7%
|62,8%
|FTSE
|9 479,14
|-0,1%
|1,9%
|2,9%
|16,0%
|14,5%
|59,3%
|FTSE MIB
|43 146,13
|-0,3%
|1,4%
|3,7%
|26,2%
|28,4%
|122,1%
|IBEX
|15 556,7
|-0,2%
|1,6%
|4,8%
|34,2%
|33,4%
|124,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 921,63
|-0,5%
|0,7%
|-3,2%
|26,0%
|36,1%
|196,9%
|ATX
|4 730,14
|-0,6%
|1,8%
|2,9%
|29,1%
|31,1%
|117,5%
|PX
|2 378,34
|0,4%
|1,8%
|4,1%
|35,1%
|49,4%
|172,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 950
|-0,4%
|-0,3%
|-3,8%
|33,5%
|56,1%
|189,5%
|Mol
|2 754
|-0,6%
|-0,2%
|-5,0%
|0,9%
|4,2%
|64,8%
|Richter
|10 120
|-0,5%
|4,1%
|-1,5%
|-2,7%
|-7,2%
|54,4%
|Magyar Telekom
|1 820
|-1,7%
|0,9%
|-4,1%
|42,9%
|74,0%
|404,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,49
|1,4%
|-2,8%
|0,4%
|-13,7%
|-16,6%
|54,2%
|Brent
|64,54
|0,0%
|-5,1%
|-1,5%
|-13,6%
|-17,5%
|50,9%
|Arany
|3 954,76
|1,9%
|3,4%
|10,3%
|50,6%
|48,3%
|106,7%
|Devizák
|EURHUF
|389,0250
|0,1%
|-0,6%
|-0,9%
|-5,4%
|-3,0%
|8,2%
|USDHUF
|332,0317
|0,3%
|-0,5%
|-0,8%
|-16,4%
|-9,2%
|8,9%
|GBPHUF
|447,5
|0,4%
|-0,1%
|-1,2%
|-10,1%
|-6,7%
|13,0%
|EURUSD
|1,1717
|-0,2%
|-0,1%
|-0,2%
|13,1%
|6,8%
|-0,6%
|USDJPY
|147,4450
|0,0%
|-0,8%
|0,2%
|-6,2%
|-0,7%
|39,6%
|GBPUSD
|1,3480
|0,1%
|0,5%
|-0,3%
|7,6%
|2,8%
|3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|124 728
|2,0%
|9,0%
|12,7%
|32,1%
|100,9%
|1 076,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|1,0%
|0,5%
|1,8%
|-9,3%
|4,3%
|460,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|0,6%
|0,5%
|2,3%
|13,2%
|21,0%
|-629,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,89
|0,1%
|-0,1%
|-4,3%
|4,1%
|7,2%
|188,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Oscar Wong
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Banai: a forintárfolyam stabilitása a monetáris politika egyik legfontosabb tényezője
Fontos üzenetet küldött a jegybank ügyvezető igazgatója Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kijelentette, hogy ideje lehet a kamatvágásnak.
Hihetetlen tempót diktál Magyarországon az elektromos autópiac
Év végére elérheti a 100 ezret.
Masszív tőkekiáramlás jöhet a feltörekvő gazdaságok bankrendszereiből
Friss elemzést készített a Standard Chartered.
Oroszország már atomcsapástól retteg - Moszkva nagyon súlyos eszkalációt emleget
Visszatért a régről ismert nukleáris háborús retorika.
Lehet Magyarországon 4-5 százalékos növekedés, de súlyos árat fizetnénk érte
Kifulladtak a tartós növekedés támaszai és közben a stabilitás is odalett.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Mutatjuk a friss számokat.
Három magyar nagyváros polgármestere elárulta: ezt kérnék azonnal a kormánytól
Nagy volt az egyetértés.
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.