Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon

„Jót szeretnénk mindenkinek, aki körbevesz minket, és ez meghálálja magát” – vallja Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója, amely az utóbbi időben a hazai ipari és logisztikai ingatlanpiac legdinamikusabban növekvő fejlesztőjévé vált. A vállalat által diktálta tempóra immár a nemzetközi piacon is felfigyeltek, így időszerű volt, hogy a szakemberrel átbeszéljük az aktuális piaci helyzetképet, a mind nagyobb bérlői elvárások teljesíthetőségét, és azt, hogy mennyiben jelent a HelloParks jó példát a külföldi szereplők számára.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

