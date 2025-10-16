Soha nem látott adatok gyorsíthatják a vállalati döntéshozatalt

Az adatvizualizációs technológiák kulcsszerepet játszanak a modern üzleti környezetben, segítségükkel a vállalatok hatékonyan nyerhetnek ki értékes információkat, és gyorsabban hozhatnak megalapozott döntéseket. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több mint 100 éve alkalmaz különböző vizualizációs eszközöket kiadványai elkészítése során, és folyamatosan törekszik a legmodernebb megoldások bevezetésére, mivel az adatvizualizáció nemcsak a szakértők, hanem a laikusok számára is érthetővé teszi a gazdasági folyamatokat, miközben rugalmas adatfeldolgozást tesz lehetővé: az interaktív dashboardok, a térképes ábrázolások és a mesterséges intelligencia integrációja várható a területen a KSH szerint.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Sokak számára jól ismertek a keresetek alakulásáról, a demográfiai folyamatokról vagy a nemzetgazdaság teljesítményéről időről időre megjelenő statisztikák, amelyek hosszú évek óta azonos módszertannal készülnek, hogy a hosszú idősoros adatok hitelesen összehasonlíthatók legyenek egymással. Az egyik legnagyobb magyarországi adatvagyont kezelő KSH azonban nemcsak folyamatosan frissíti ezeket az adatokat, hanem új adatvizualizációs technológiák alkalmazásával (diagrammal, grafikonnal, térképpel, infografikával) teszi őket minél könnyebben befogadhatóvá, ugyanis e technikák hiányában feldolgozásuk és értelmezésük jelentős idő- és erőforrás-igényű lehet.

Az adatorientált gazdaságban márpedig a fő kérdés az, hogy sikerül-e hatékonyan kinyerni az adattengerből a valóban hasznos információkat.

Az adatalapú döntéshozatalhoz elengedhetetlen a szűkebb és a tágabb környezet társadalmi, gazdasági jellemzőinek, a legfontosabb piaci trendeknek, valamint az adott szektort bemutató statisztikáknak a megismerése. Ehhez olyan adatkompetenciára van szükség, amely lehetővé teszi a statisztikák helyes és pontos értelmezését, az adatok mögött álló trendek felismerését, és az összefüggések értő feltárását.

Korábban nem látott interaktív megoldások

A szélesebb nyilvánosság számára az adatok közérthető és színes bemutatása segít megérteni a gazdasági és társadalmi folyamatokat, például infografikákon keresztül, ezért a KSH is rendszeresen tesz közzé könnyen befogadható, szemléletes adatvizualizációkat. Ilyen például a 2019–2024 közötti időszak személysérüléses közúti közlekedési baleseti adatainak térképes és diagramos vizualizációja. Az új interaktív felület jó alapja lehet a közúti közlekedés biztonságáról szóló szakmai és társadalmi párbeszédnek: segítségével áttekinthető

a balesetek havi, heti, valamint a hét napjai szerinti eloszlása,

lokalizálhatók a baleseti gócpontok,

és azonosíthatók a legveszélyesebb útszakaszok.

A felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását a baleset éve, a sérülés súlyossága (könnyű, súlyos vagy halálos kimenetelű), valamint az okozó jármű típusa (személygépkocsi, motorkerékpár stb.) szerint. A felhasználók érdeklődésüknek megfelelően célzott kutatásokat, részletesebb elemzéseket is végezhetnek, és feltárhatják az adatok térbeli és időbeli összefüggéseit. Az interaktív vizualizáció a hagyományos táblázatos formátumnál átláthatóbb és közérthetőbb módon nyújt betekintést az adatokba.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 08. Korábban sosem látott interaktív térképekkel rukkolt elő a KSH

Az adatvizualizációs technológiák egyik legfontosabb előnye a döntéshozatal felgyorsítása, emellett az adatok könnyebb megértését és átláthatóságát is biztosítják, hiszen ábrák és grafikonok segítségével az adatokat könnyebb értelmezni, még akkor is, ha a felhasználó nem rendelkezik szakértői tudással.

A hatékonyabb kommunikáció szintén jelentős előnye az adatvizualizációnak. Ábrák és grafikonok segítségével az adatokat könnyen prezentálni lehet, ezáltal az információ hatékonyan közvetíthető a közönség számára is. Az adatvizualizáció további előnye a rugalmasabb adatfeldolgozás, hiszen az adatokat könnyen átalakíthatjuk különböző formátumokba, és összekapcsolhatjuk a különböző adatforrásokat, hogy teljes körű képet kapjunk.

Az adatvizualizáció nem pusztán szép grafikonok készítését jelenti, hanem olyan eszköz, amely egyszerre szolgálja az érthetőséget, a döntéstámogatást és a társadalmi párbeszédet. A statisztikai adatok tapasztalt felhasználóin túl a szélesebb közönség érdeklődését is fel lehet kelteni egy-egy látványosabb, akár interaktív adatvizualizációval. A döntéshozók számára pedig az adatvizualizációk áttekinthetővé teszik a társadalmi, gazdasági és demográfiai folyamatokat, segítségükkel könnyebb összehasonlításokat végezni (pl. régiók között), illetve trendeket azonosítani (pl. foglalkoztatás, infláció alakulása).

Adatvizualizáció a KSH oldalán: mozgó diagrammon lehet követni, hogyan változott a legnépszerűbb autók száma az évek során.

A Portfolio-t a KSH arról tájékoztatta, hogy a jövő az egyre interaktívabb, személyre szabható vizualizációké, a statikus grafikonok helyét az interaktív dashboardok veszik át, amelyek segítségével a felhasználók saját kérdéseikre kaphatnak vizuális választ. Ez lehetővé teszi a felhasználóközpontú, célcsoportokra szabott kommunikációt. Egyre nagyobb szerepe lesz a térképes ábrázolásoknak is, régiók, települések, akár utcák szintjén is megjelenhetnek statisztikák. Ilyen például a KSH Ingatlanadattár vizualizációja, amely lehetőséget ad az adatok térbeli és időbeli összehasonlítására, valamint grafikonos és térképi ábrázolására is.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 29. Megújult a KSH Ingatlanadattár: látványos térképeken nézelődhetünk mostantól a hazai lakásárak között

Szintén egyre fontosabb lesz a valós vagy szinte valós idejű adatok vizualizációja is, amit a friss adatok gyors közlésére irányuló növekvő felhasználói igény, valamint a 24 órás hírciklus által állított követelmények is indokolnak. Ezen igények kielégítésében elkerülhetetlen lesz a mesterséges intelligencia használata is, amely segíthet automatikusan kiválasztani a legmegfelelőbb grafikontípusokat, kiemelni az anomáliákat vagy a trendeket, de nagy segítséget nyújthat a narratív vizualizációk (grafikon mellé automatikusan generált szöveges magyarázat) megalkotásában is. Az adatvizualizációk legnagyobb kihívása az összetett adatállományok megjelenítése tiszta, világos és egyértelmű módon, pontosan, de egyúttal tetszetősen közvetítve az információkat a különféle célközönségek számára.

A KSH Ingatlanadattárban interaktív térképen lehet kikeresni, hogy egy-egy utcában, adott évben átlagosan mennyibe kerültek a lakások négyzetméterár alapján.

Az adatvizualizáció időszerűségét az elmúlt időszak hivatali változásai és a digitalizáció egyre dinamikusabban erősödő térnyerése, valamint a széles felhasználói igényekhez való gyors és egységes alkalmazkodás indukálta. A KSH 2025-ben elkezdte az infografikák csoportokra való tagolását, ami a hivatal adatvagyonának szélesebb körben való bemutatását célozza. Infografika-csoportjaik között megtalálhatók a promotáló jellegű (nyomdai publikációk, Helyzetkép típusú kiadványok), az emlékévekre és jeles napokra készülő, valamint az aktuális relevancia alapján összeállított és tematikus igényekhez igazodó statikus és dinamikus infografikák is. Az infografikai ismereteket tovább mélyíti, hogy a hivatal Kiadói főosztálya adatvizualizációs workshopokat tart partnerei számára (egyetemek, hivatalok), ahol az előadások után kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik a témában.

A cikk megjelenését a KSH támogatta. A hivatal által készített adatvizualizációk ide kattintva elérhetők.

Címlapkép forrása: KSH