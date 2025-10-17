  • Megjelenítés
A rendszerváltás óta fennálló problémát orvosolna a KAVOSZ finanszírozási csomagja

A Demján Sándor Tőkeprogram és a 3 százalékos kamatozású Széchenyi Kártya termékek jelentős segítséget nyújtanak a hazai kis- és középvállalkozásoknak a tőkésítettségi problémák megoldásában - jelentette ki Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a KAVOSZ és Portfolio közös finanszírozási roadshow-ján csütörtökön.
A Portfolio és a Kavosz közös országjárásának következő állomásán Beréti Zsolt hangsúlyozta, hogy

a vállalkozásoknak az a legfontosabb, hogy a finanszírozásuk legyen megoldva, mivel csak így tudnak kellő magabiztossággal megjelenni a piacon.

Az elnök kiemelte, hogy Magyarországon a 90-es évek óta fennálló tőkésítettségi hiány olyan probléma, amellyel a régió többi, szomszédos országának nem kellett szembesülnie a rendszerváltás után.

Beréti Zsolt
Beréti Zsolt, elnök, Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Demján Sándor Tőkeprogramot "egyedi és hiánypótló intézkedésnek" nevezte, amely több százmillió forinthoz juttathatja a vállalkozásokat kiszámítható, banki hitelbíráláson kívüli feltételekkel.

A másik jelentős támogatási forma a Széchenyi Kártya, amelynek minden termékére egységesen 3 százalékos kamatláb vonatkozik. Ez jelentős előnyt jelent a 8-9 százalék körüli banki kamatlábakhoz képest, árfolyamkockázat nélkül. A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hétfőn 10 órakor sajtótájékoztatót tart a hitelkonstrukcióval kapcsolatban. Az iparkamara elnöke szerint olyan finanszírozási lehetőségek nyíltak az elmúlt fél évben Magyarországon, amelyek korábban soha nem voltak elérhetőek a magyar vállalkozások számára.

