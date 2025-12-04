  • Megjelenítés
Oroszország kiborult London lépésén, kemény válaszlépések jöhetnek
Globál

Oroszország kiborult London lépésén, kemény válaszlépések jöhetnek

MTI
|
Portfolio
Az orosz fél nem ismeri el az Egyesült Királyság által az orosz fegyveres erők vezérkarának főcsoportfőnöksége (GU) és az azzal állítólag kapcsolatban álló 11 személy ellen bevezetett szankciókat, de fenntartja magának a jogot, hogy válaszintézkedéseket hozzon - jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ és a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

Az orosz fél nem ismeri el a hamis ürügyekkel, az ENSZ Biztonsági Tanácsát megkerülve bevezetett illegitim szankciókat, és fenntartja magának a jogot a válaszlépésekre

- fogalmazott az orosz diplomata.

"A britek biztosak lehetnek abban, hogy ezek a válaszlépések elkerülhetetlenek. Nagyon várjuk, hogy megmutassák a világnak Szkripalékat" - tette hozzá Zaharova.

A szóvivő arra reagált, hogy London szankciókat jelentett be az orosz fegyveres erők vezérkarának főcsoportfőnöksége és az állítása szerint ezzel a szervvel kapcsolatban álló 11 személy ellen. A brit külügyminisztérium nyilatkozata szerint a szankciókat annak eredményeképpen vezették be, hogy közzétették a brit Dawn Sturgess hét évvel ezelőtti halálának körülményeit vizsgáló nyomozás eredményeit. Sturges 2018 júliusában halt meg, miután érintkezett egy A234 nevű mérgező anyaggal, amelyet a brit hatóságok orosz eredetű novicsok méregnek tartanak.

Még több Globál

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Drónok támadtak Zelenszkij elnökre? Ebből borzalmas tragédia is lehetett volna

Kifakadt az uniós biztos: ezt kell tenni, ha Amerika cserben hagyja a NATO többi országát

Kapcsolódó cikkünk

Putyint teszi felelőssé egy brit jelentés az idegméreggel megölt nő haláláért

A háromgyermekes nő halála összefügg azzal a mérgezéses merénylettel, amelyet Szergej Szkripal volt orosz katonai hírszerző ezredes és lánya, Julija ellen kíséreltek meg az angliai Salisbury városában 2018 tavaszán. A gyilkossági kísérletet Szkripalék túlélték,

ám a brit nyomozás szerint ugyanettől a novicsoktól vesztette életét Sturgess, aki véletlenül került érintkezésbe a mérget tartalmazó parfümös fiolával.

Élettársa, Charlie Rowley is súlyosan megbetegedett, és hónapokig ápolták kórházban életveszélyes állapotban.

A Londonban csütörtökön közzétett és a nyilvános vizsgálat eredményeit tartalmazó jelentés szerint Sturgess véletlen áldozata lett a salisbury-i mérgezési kísérletnek. A művelet célszemélyét, Szkripal ezredest korábban Oroszországban Nagy-Britannia javára végzett kémkedésért elítélték, majd miután kicserélték egy másik kémre, Angliába költözött. Sturgess haláláért

a brit hatóságok a "morális felelősséget" személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnökre hárították, Szkripal és lánya megmérgezéséért pedig az orosz katonai hírszerzést tették felelőssé.

Moszkva a vádakat többször visszautasította.

Zaharova csütörtökön Telegram-csatornáján reagált arra a brit állításra, amely szerint a GU alkalmazottai feltörték Julija Szkripal telefonját. "Nagy-Britannia kijelentette, hogy Julija Szkripal elektronikus eszközét feltörték. Miért nem maga Juljia Szkripal mondja el, hogy mi történik? Hogyan él ezekben az években? Mi van az apjával? Miért tesz egyenlőségjelet London Julia Szkripal elektronikus eszközének feltörése és az orosz állam integritásának aláásása közé?" - tette fel a kérdést Zaharova.

Kapcsolódó cikkünk

Kifakadt az uniós biztos: ezt kell tenni, ha Amerika cserben hagyja a NATO többi országát

Betelt a pohár, Oroszország betiltja a népszerű közösségi appot

Kőkemény lépés Németországtól: közelebb viszi a harci repülőit Oroszországhoz

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette Oroszország: sokkoló válaszcsapást terveznek – Ez egész Európát meg fogja lepni
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility