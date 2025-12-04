Az orosz fél nem ismeri el az Egyesült Királyság által az orosz fegyveres erők vezérkarának főcsoportfőnöksége (GU) és az azzal állítólag kapcsolatban álló 11 személy ellen bevezetett szankciókat, de fenntartja magának a jogot, hogy válaszintézkedéseket hozzon - jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ és a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

Az orosz fél nem ismeri el a hamis ürügyekkel, az ENSZ Biztonsági Tanácsát megkerülve bevezetett illegitim szankciókat, és fenntartja magának a jogot a válaszlépésekre

- fogalmazott az orosz diplomata.

"A britek biztosak lehetnek abban, hogy ezek a válaszlépések elkerülhetetlenek. Nagyon várjuk, hogy megmutassák a világnak Szkripalékat" - tette hozzá Zaharova.

A szóvivő arra reagált, hogy London szankciókat jelentett be az orosz fegyveres erők vezérkarának főcsoportfőnöksége és az állítása szerint ezzel a szervvel kapcsolatban álló 11 személy ellen. A brit külügyminisztérium nyilatkozata szerint a szankciókat annak eredményeképpen vezették be, hogy közzétették a brit Dawn Sturgess hét évvel ezelőtti halálának körülményeit vizsgáló nyomozás eredményeit. Sturges 2018 júliusában halt meg, miután érintkezett egy A234 nevű mérgező anyaggal, amelyet a brit hatóságok orosz eredetű novicsok méregnek tartanak.

A háromgyermekes nő halála összefügg azzal a mérgezéses merénylettel, amelyet Szergej Szkripal volt orosz katonai hírszerző ezredes és lánya, Julija ellen kíséreltek meg az angliai Salisbury városában 2018 tavaszán. A gyilkossági kísérletet Szkripalék túlélték,

ám a brit nyomozás szerint ugyanettől a novicsoktól vesztette életét Sturgess, aki véletlenül került érintkezésbe a mérget tartalmazó parfümös fiolával.

Élettársa, Charlie Rowley is súlyosan megbetegedett, és hónapokig ápolták kórházban életveszélyes állapotban.

A Londonban csütörtökön közzétett és a nyilvános vizsgálat eredményeit tartalmazó jelentés szerint Sturgess véletlen áldozata lett a salisbury-i mérgezési kísérletnek. A művelet célszemélyét, Szkripal ezredest korábban Oroszországban Nagy-Britannia javára végzett kémkedésért elítélték, majd miután kicserélték egy másik kémre, Angliába költözött. Sturgess haláláért

a brit hatóságok a "morális felelősséget" személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnökre hárították, Szkripal és lánya megmérgezéséért pedig az orosz katonai hírszerzést tették felelőssé.

Moszkva a vádakat többször visszautasította.

Zaharova csütörtökön Telegram-csatornáján reagált arra a brit állításra, amely szerint a GU alkalmazottai feltörték Julija Szkripal telefonját. "Nagy-Britannia kijelentette, hogy Julija Szkripal elektronikus eszközét feltörték. Miért nem maga Juljia Szkripal mondja el, hogy mi történik? Hogyan él ezekben az években? Mi van az apjával? Miért tesz egyenlőségjelet London Julia Szkripal elektronikus eszközének feltörése és az orosz állam integritásának aláásása közé?" - tette fel a kérdést Zaharova.

