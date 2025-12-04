Meglepő tiltást vezet be Milánó a rövid távú lakáskiadóknál - egy Magyarországon is népszerű megoldás tűnik el

A milánói városvezetés januártól szigorú bírságokkal sújtja azokat az ingatlantulajdonosokat, akik nem távolítják el a rövid távú szálláshelyeikhez használt önkiszolgáló kulcsdobozokat a közterületekről - számolt be a Reuters. Az intézkedés az egyre súlyosbodó túlturizmus megfékezését célozza az észak-olaszországi nagyvárosban.

A városi önkormányzat csütörtökön kihirdetett rendelete kimondja, hogy a szállásadóknak

el kell távolítaniuk azokat a kulcsdobozokat, amelyek lehetővé teszik a személyes találkozó nélküli kulcsátvételt.



Bár ez a megoldás mind a tulajdonosoknak, mind az utazóknak kényelmes és időtakarékos, a városvezetés szerint több problémát is felvet.

Michele Albiani városi tanácsos közleménye szerint a vendégek önálló bejelentkezése "a közterület helytelen használatához vezet magánszemélyek javára". Hozzátette: "A kulcsdobozok ellenőrizetlen terjedése kellemetlenséget okozhat a lakóknak."

Az új szabály megszegői januártól akár 400 eurós pénzbírságra számíthatnak. Milánó nem az első olasz város, amely ilyen lépésre szánta el magát. Firenzében már idén bevezettek hasonló korlátozást.

A rövid távú szálláskiadás kérdése Olaszországban és egész Európában is érzékeny téma. A népszerű úti célokban egyre gyakoribb az Airbnb-hez hasonló online platformokon keresztül kiadott lakás, miközben erősödnek a túlturizmus elleni tiltakozások, és meredeken emelkednek a bérleti díjak.

A vita politikai súlyát jelzi, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök jobboldali kormánykoalíciója nemrég visszavonta azt a tervet, amely megszüntette volna a rövid távú bérletek adókedvezményeit. Az intézkedéstől eredetileg azt várták, hogy a tulajdonosokat arra ösztönzi: a turisták helyett inkább hosszú távú bérlőknek adják ki ingatlanaikat.

