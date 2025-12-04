Gigászi csata dúl a streaming-piacon, a Netflix lehet a győztese

Egy forrás csütörtökön a Reutersnek elmondta, hogy a Netflix lépése emeli a tétet egy olyan ügyletben, amely átalakíthatja a médiaipart. A Reuters keddi beszámolója szerint a streamingóriás a Warner Bros. Discovery stúdióinak és streamingüzletágának felvásárlását javasolja.
Az ügylet a Netflix és az HBO Max csomagban történő értékesítése révén csökkentheti a fogyasztók költségeit.
A CNBC korábban csütörtökön arról számolt be, hogy a Netflix 85 százalékban készpénzből álló ajánlatot tett az általa megszerezni kívánt eszközökre. A Netflix és a Warner Bros. Discovery nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.
A Wall Street Journal szerint a Warner Bros. Discovery csütörtök estig újabb ajánlati kört kért az érdeklődőktől, miután a Paramount-Skydance állítólag azzal vádolta a társaságot, hogy a Netflixnek kedvező, tisztességtelen értékesítési folyamatot folytat. A beszámolók szerint a Warner Bros. Discovery a hét elején kedvezőbb ajánlatokat kapott a lehetséges vevőktől – a Paramounttól, a Comcasttől és a Netflixtől –, miután arra kérte őket, hogy fejeljék meg a november végén benyújtott első ajánlataikat.
A CNBC szerint a Paramount jogi csapata David Zaslavnak, a Warner Bros. Discovery vezérigazgatójának írt levelében a pályázati eljárás "tisztességét és megfelelőségét" érintő aggályokat vetett fel, olyan médiabeszámolókra hivatkozva, amelyek szerint a vállalat vezetése a Netflix ajánlatát részesíti előnyben. A David Ellison vezette Paramount–Skydance megerősítést is kért arról, hogy a Warner Bros. Discovery létrehozott-e független, pártatlan igazgatósági tagokból álló különbizottságot az ajánlatok értékelésére és az értékesítési folyamat felügyeletére.
A Paramount a teljes vállalat megvásárlására törekszik.
Októberben a Warner Bros. Discovery igazgatósága elutasította a Paramount kb. 60 milliárd dolláros ajánlatát,
majd hivatalos értékesítési folyamatot indított.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
