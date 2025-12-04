Csúnya fordulat: minden irányból ütést kapott a forint

Így zárhatja a napot a magyar fizetőeszköz
A dollár-forint árfolyam a 329-es szint közelébe kapaszkodott a nap végére a kezdeti 326-os szintről:
Az euró pedig már 383 forintos szint közelében zárhat, miközben 380-os árjegyzésnél nyitott:
A forint tehát napi mélypontjai körül fejezheti be a csütörtöki kereskedést.
A kérdés az, hogy
egy kisebb korrekciót láthattunk, vagy egy rövid- vagy középtávú trendforduló van kialakulóban.
Nincs megállás
A dollár-forint jegyzés már 328,7 körül jár, ami a nap elejéhez képest
közel 3 forintos gyengülés
- és a grafikon alapján a jegyzés gyakorlatilag minden órában új napi mélypontra szalad.
Az euróval szemben is tovább romlik a magyar fizetőeszköz: az EUR/HUF jegyzése 383-as régióban jár,
ami több mint 2 forintos gyengülés a kereskedés kezdete óta.
Mindeközben az euró-dollár árfolyam nem mutat érdemi trendet: bár napközben 1,1680 felett új napi csúcsra futott, most nemrég
új napi mélypontot ért el az euró az amerikai fizetőeszközzel szemben.
Folytatódik a lejtmenet
Nem állt meg a gyengülés,
- a dollár-forint árfolyam 328,6-ra, míg
- az euró-forint árfolyam 383-as szintre romlott a nap végéhez közeledve.
Érdemes kiemelni, hogy az amerikai dollár a nemzetközi devizapiacon nem mutatott számottevő erőt (sem gyengeséget), illetve az euró index árfolyama szintén csak oldalazott a mai nap - ez azt jelzi, hogy a forint mozgása mögött a hazai deviza értékvesztése áll.
Gyengülésbe kezdett a forint
A mai nap a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben is gyengén teljesít. A nap elején még viszonylag stabilan mozgott, az EUR/HUF jegyzés 381 forint környékén oldalazott, ám késő délelőtt hirtelen irányváltás történt és délutánra látványosan veszíteni kezdett az erejéből. A kurzus előbb gyorsan átszaladt a 382-es szinten, majd egy rövid kiugrással egészen 383 forint közeléig gyengült az árfolyam.
Jelenleg 382,5 forintot kell adni egy euróért.
Hasonló tendencia rajzolódott ki a dollár piacán is. Az USD/HUF jegyzése a nap elején még 326,2 körül járt, ám délutánra 328 forintra gyengült az árfolyam, ami több mint másfél forintos napon belüli forintelgyengülésnek felel meg.
Az árfolyam jelenleg 328 forinton áll
- és közel van a napi csúcsdöntéshez.
Alulteljesít a forint
A lengyel zlotyval szemben is tetten érhető a forint gyengélkedése. A PLN/HUF árfolyama a 90,50-as szinten is megfordult, ami bő egyhetes mélypontnak felel meg.
383 felé tart a kurzus
A kora délutáni órákban folytatódott a forint hanyatlása. Az euróval szembeni árfolyama a 382,90-es szintnél is járt, ami 1,5 hetes forintmélypontnak felel meg.
Gyengül tovább a forint
Az euróval szembeni árfolyama a 381,60-as szint fölé kerüt, a dollár ellenében pedig a 327-nél jár a kurzus.
Piacnyitások után
A forint inkább a gyengülés útjára lépett, az euró-forint kurzusa óvatosan emelkedett tovább.
381-nél az euró
A forint euróval szembeni árfolyama egyelőre nem mutat nagy mozgásokat, jelenleg a 381,10-es szintnél jár a kurzus.
Kéthónapos rekordot döntött az euró, a forint számára fontos fordulat jöhet
A forint csütörtök reggel is viszonylag szűk sávban mozog a dollárral és az euróval szemben. A dollár továbbra is a hároméves forintcsúcshoz közeli tartományban van, miután az elmúlt három napban – kisebb megingásokkal – de erősödni tudott az amerikai deviza általános gyengülése miatt.
Az árfolyam hajnalban már 327 fölé is felment, ahonnan a forint csak 326,85 környékére tudott csak visszakorrigálni.
Az euró/forint árfolyam 381 körül ingadozik, továbbra is közel a két éve nem látott szintekhez.
A globális piacokat továbbra is az határozza meg, hogy a Federal Reserve jövő heti ülésére egyre biztosabban az újabb kamatcsökkentést. A gyengébb amerikai makroadatok után a határidős piac szinte kész tényként számol a negyedpontos vágással, miközben a dollárindex ismét öthetes mélypont közelében jár. A dollár gyengülését erősíti az a piaci feltevés is, hogy Kevin Hassett válthatja Jerome Powell-t a Fed élén, és ez a monetáris politika további lazításának irányába mutathat.
Az euró ennek hatására erős maradt, és az EUR/USD árfolyam a hét közepén áttört egy fontos ellenállási szintet, mostanra pedig közel kéthónapos csúcsra ment fel 1,167-ig.
A forint szempontjából ez kedvező környezetet jelent, mivel a dollár gyengülése mindkét fő devizapárban visszafogja az árfolyam-emelkedést.
A japán jen mozgását az elmúlt napokban az határozta meg, hogy Kihara Josimasa, a kormány kabinetfőnöke a szokásosnál erősebb figyelmeztetést adott ki a gyors árfolyam-gyengülés miatt. A tokiói vezetés szerint a legutóbbi leértékelődés „egyoldalú és túl gyors” volt, ami jellemzően a piac felé küldött előzetes jelzés a fokozott figyelésről vagy akár intervencióról. A kommentárok átmeneti korrekciót hoztak a jennél, amely 156 felett is járt az elmúlt napokban a dollárral szemben, most pedig 155,4-nél jár a kurzus.
Az angol font már másfél hónapos csúcson is járt az amerikai dollárral szemben, és csütörtökön is ennek közelében, 1,334-nél kezdi a napot.
A fontos tartalékdevizát, a svájci frankot is érdemes figyelni, amely pár kéthetes csúcsok közelében mozog, nem volt akkora nyertese a dollárgyengülésnek és a jen szenvedésének, mint az euró. Az árfolyam most 1,247-1,25 között mozog.
A Magyarországról ma reggel két adat fontos is érkezik:
- a KSH októberi kiskereskedelmi statisztikája
- és az MNB biztosítói prudenciális jelentése.
Ezek jellemzően korlátozott árfolyamhatással járnak, de alakíthatják a hazai gazdasági nemzetközi megítélést. Külföldről az euróövezeti kiskereskedelmi adat 11 órakor érkezik, ami az euró rövid távú mozgását befolyásolhatja.
A nap további részében az lesz a fő kérdés, hogy a dollár gyengülése folytatódik-e, ami a forint számára is változatlanul kedvező környezetet biztosítana a hét utolsó kereskedési napjaira.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
