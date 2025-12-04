  • Megjelenítés
Csúnya fordulat: minden irányból ütést kapott a forint
Csúnya fordulat: minden irányból ütést kapott a forint

A forint a csütörtök reggeli stabilitást követően estére masszívan gyengülni kezdett: az euróval szemben 383 forint fölé, a dollárral szemben 329 forint közelébe estek az árfolyamok, új napi mélypontokat beállítva. Mindezt úgy, hogy a globális devizapiacon nem volt érdemi mozgás: az EUR/USD árfolyama leginkább oldalazott a nap folyamán, enyhe eurógyengeséggel. Ahhoz azonban, hogy a forint ledolgozza a mai veszteségeket, erős zárásra lenne szükség a hét utolsó kereskedési napján.
Így zárhatja a napot a magyar fizetőeszköz

A dollár-forint árfolyam a 329-es szint közelébe kapaszkodott a nap végére a kezdeti 326-os szintről:

dollár

Az euró pedig már 383 forintos szint közelében zárhat, miközben 380-os árjegyzésnél nyitott:

euro

A forint tehát napi mélypontjai körül fejezheti be a csütörtöki kereskedést.

A kérdés az, hogy

egy kisebb korrekciót láthattunk, vagy egy rövid- vagy középtávú trendforduló van kialakulóban.

Nincs megállás

A dollár-forint jegyzés már 328,7 körül jár, ami a nap elejéhez képest

közel 3 forintos gyengülés

- és a grafikon alapján a jegyzés gyakorlatilag minden órában új napi mélypontra szalad.

Bx8A1VU0

Az euróval szemben is tovább romlik a magyar fizetőeszköz: az EUR/HUF jegyzése 383-as régióban jár,

ami több mint 2 forintos gyengülés a kereskedés kezdete óta.

X7LMmb8L

Mindeközben az euró-dollár árfolyam nem mutat érdemi trendet: bár napközben 1,1680 felett új napi csúcsra futott, most nemrég

új napi mélypontot ért el az euró az amerikai fizetőeszközzel szemben.

TxrbalrQ
Folytatódik a lejtmenet

Nem állt meg a gyengülés,

  • a dollár-forint árfolyam 328,6-ra, míg
  • az euró-forint árfolyam 383-as szintre romlott a nap végéhez közeledve.

Érdemes kiemelni, hogy az amerikai dollár a nemzetközi devizapiacon nem mutatott számottevő erőt (sem gyengeséget), illetve az euró index árfolyama szintén csak oldalazott a mai nap - ez azt jelzi, hogy a forint mozgása mögött a hazai deviza értékvesztése áll.

FetZQd16
Oldalazó dollár index.
Gyengülésbe kezdett a forint

A mai nap a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben is gyengén teljesít. A nap elején még viszonylag stabilan mozgott, az EUR/HUF jegyzés 381 forint környékén oldalazott, ám késő délelőtt hirtelen irányváltás történt és délutánra látványosan veszíteni kezdett az erejéből. A kurzus előbb gyorsan átszaladt a 382-es szinten, majd egy rövid kiugrással egészen 383 forint közeléig gyengült az árfolyam.

Jelenleg 382,5 forintot kell adni egy euróért.

K6pszSmM

Hasonló tendencia rajzolódott ki a dollár piacán is. Az USD/HUF jegyzése a nap elején még 326,2 körül járt, ám délutánra 328 forintra gyengült az árfolyam, ami több mint másfél forintos napon belüli forintelgyengülésnek felel meg.

Az árfolyam jelenleg 328 forinton áll

- és közel van a napi csúcsdöntéshez.

NxE9VbRy
Megjött a legfontosabb táblázat a 2026-os minimálbérről - Kiderült, mennyivel lesz nagyobb a bruttó összeg

Csütörtökön a felek aláírásával hivatalossá vált, hogy mekkora lesz a minimálbér összege 2026-ban és hogy hogyan alakul jövőre a garantált bérminimum összege. Ezekből már az is kikalkulálható, hogy mennyivel növekednek 2026-ban a legkisebb hivatalos bérek. Most egy táblázatban és egy grafikonon mutatjuk be a legfontosabb adatokat.

Alulteljesít a forint

A lengyel zlotyval szemben is tetten érhető a forint gyengélkedése. A PLN/HUF árfolyama a 90,50-as szinten is megfordult, ami bő egyhetes mélypontnak felel meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
383 felé tart a kurzus

A kora délutáni órákban folytatódott a forint hanyatlása. Az euróval szembeni árfolyama a 382,90-es szintnél is járt, ami 1,5 hetes forintmélypontnak felel meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Brutális kereslet mellett csövön nyomja az állampapírt az ÁKK

Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Összesen a tervezett 80 helyett 190 milliárd forintnyi állampapírt vettek meg a befektetők.

Érdekes lépésre szánta el magát Kína a devizapiacon

A kínai jegybank a vártnál jóval gyengébb napi középárfolyamot szabott meg a jüanra, jelezve, hogy fékezni kívánja a deviza túl gyors erősödését.

Gyengül tovább a forint

Az euróval szembeni árfolyama a 381,60-as szint fölé kerüt, a dollár ellenében pedig a 327-nél jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Piacnyitások után

A forint inkább a gyengülés útjára lépett, az euró-forint kurzusa óvatosan emelkedett tovább.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
381-nél az euró

A forint euróval szembeni árfolyama egyelőre nem mutat nagy mozgásokat, jelenleg a 381,10-es szintnél jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kéthónapos rekordot döntött az euró, a forint számára fontos fordulat jöhet

A forint csütörtök reggel is viszonylag szűk sávban mozog a dollárral és az euróval szemben. A dollár továbbra is a hároméves forintcsúcshoz közeli tartományban van, miután az elmúlt három napban – kisebb megingásokkal – de erősödni tudott az amerikai deviza általános gyengülése miatt.

Az árfolyam hajnalban már 327 fölé is felment, ahonnan a forint csak 326,85 környékére tudott csak visszakorrigálni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró/forint árfolyam 381 körül ingadozik, továbbra is közel a két éve nem látott szintekhez.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A globális piacokat továbbra is az határozza meg, hogy a Federal Reserve jövő heti ülésére egyre biztosabban az újabb kamatcsökkentést. A gyengébb amerikai makroadatok után a határidős piac szinte kész tényként számol a negyedpontos vágással, miközben a dollárindex ismét öthetes mélypont közelében jár. A dollár gyengülését erősíti az a piaci feltevés is, hogy Kevin Hassett válthatja Jerome Powell-t a Fed élén, és ez a monetáris politika további lazításának irányába mutathat.

Az euró ennek hatására erős maradt, és az EUR/USD árfolyam a hét közepén áttört egy fontos ellenállási szintet, mostanra pedig közel kéthónapos csúcsra ment fel 1,167-ig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint szempontjából ez kedvező környezetet jelent, mivel a dollár gyengülése mindkét fő devizapárban visszafogja az árfolyam-emelkedést.

A japán jen mozgását az elmúlt napokban az határozta meg, hogy Kihara Josimasa, a kormány kabinetfőnöke a szokásosnál erősebb figyelmeztetést adott ki a gyors árfolyam-gyengülés miatt. A tokiói vezetés szerint a legutóbbi leértékelődés „egyoldalú és túl gyors” volt, ami jellemzően a piac felé küldött előzetes jelzés a fokozott figyelésről vagy akár intervencióról. A kommentárok átmeneti korrekciót hoztak a jennél, amely 156 felett is járt az elmúlt napokban a dollárral szemben, most pedig 155,4-nél jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az angol font már másfél hónapos csúcson is járt az amerikai dollárral szemben, és csütörtökön is ennek közelében, 1,334-nél kezdi a napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A fontos tartalékdevizát, a svájci frankot is érdemes figyelni, amely pár kéthetes csúcsok közelében mozog, nem volt akkora nyertese a dollárgyengülésnek és a jen szenvedésének, mint az euró. Az árfolyam most 1,247-1,25 között mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Magyarországról ma reggel két adat fontos is érkezik:

  • a KSH októberi kiskereskedelmi statisztikája
  • és az MNB biztosítói prudenciális jelentése.

Ezek jellemzően korlátozott árfolyamhatással járnak, de alakíthatják a hazai gazdasági nemzetközi megítélést. Külföldről az euróövezeti kiskereskedelmi adat 11 órakor érkezik, ami az euró rövid távú mozgását befolyásolhatja.

A nap további részében az lesz a fő kérdés, hogy a dollár gyengülése folytatódik-e, ami a forint számára is változatlanul kedvező környezetet biztosítana a hét utolsó kereskedési napjaira.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Nagyon szenved az Európai Unió, csak nem azért, amit eddig hittünk

Az Európai Unió gazdasága 2025-ben mérsékelt ütemű növekedést mutat a közelmúltbeli sokkok – a pandémia és az energiaválság – után. Az ellenállóképességet viszont az mutatja, hogy a munkanélküliség több évtizedes mélyponton maradt még mindig, a legtöbb tagállam már elérte a járvány előtti kibocsátási szintjét. Ugyanakkor az Európai Bizottság friss makrogazdasági jelentése (European Macroeconomic Report, EMR) szerint továbbra is jelentős kihívások terhelik a kontinens kilátásait. Az infláció a korábbi csúcsokról mérséklődik, de egyes országokban – köztük Magyarországon – még mindig makacsul magas. Emellett a termelékenység erőtlen javulása és a tartósan drága energiaköltségek visszafogják az európai vállalatok versenyképességét, ami hosszú távon visszafoghatja a növekedést.

