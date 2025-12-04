Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

  • Megjelenítés
Egyelőre úgy fest, megrekedtek a béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna közt, miután a Kreml lényegében nemet mondott az Egyesült Államok által benyújtott szerződés-tervezetre. Miután úgy fest, Pokrovszk gyakorlatilag elesett, zárul az olló Huljajpolénél is, illetve megjelentek az orosz katonák Liman határán, Észak-Donyeckben. Reggel támadás érte Moszkvát Ukrajna felől, illetve még 8 orosz régiót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.
Áll a bál Washingtonban: kémkedésen kaptak egy orosz küldöttet, borulhat a kulcsfontosságú együttműködés

Egy orosz űrhajóst levettek a SpaceX következő, a Nemzetközi Űrállomásra induló Crew–12 küldetéséről, mert a gyanú szerint megsértette az Egyesült Államok nemzetbiztonsági előírásait - írja a Space.com.

A háború árnyékában: ilyen az ukrán demográfiai katasztrófa

Demográfiai összeomlás zajlik a háború sújtotta szomszédos országban: a lassan 4 éve tartó harcokban százezrek haltak meg vagy sebesültek meg, milliók menekültek el, és nem születnek gyerekek. Három haláleset jut egy szülésre Ukrajnában, ahonnan részletes riporttal jelentkezett a Reuters hírügynökség. A kormány számításai szerint a következő tíz évben 4,5 millió munkavállaló fog hiányozni Ukrajnából.

Kimondta Vlagyimir Putyin: ez a terület mindenképpen Oroszországé lesz, ha máshogy nem megy, fegyverrel

Oroszország „fel fogja szabadítani” Donbasz és Novorosszija térségét, ha máshogy nem megy, fegyverrel – idézi Vlagyimir Putyin orosz elnököt a TASZSZ hírügynökség.

Itt az újabb fordulat: folytatódnak a béketárgyalások, már ma jön a következő kör

A tegnapelőtti, lényegében kudarcos moszkvai béketárgyalás után ma folytatódnak az egyeztetések – ma Steven Witkoff az USA-ban tárgyal Rusztem Umerov ukrán nemzetbiztonsági vezetővel és küldöttségével.

Katasztrófaturizmus és hazatérő tömegek: lesben állnak a légitársaságok Ukrajna újranyitásáért

Békemegállapodás esetén a Ryanair két héten belül újraindítaná ukrajnai járatait, a Wizz Air és az easyJet pedig saját tervekkel készül a visszatérésre - jelentette a Financial Times.

Kihátrál Ukrajna mögül egyik fontos szövetségese: fegyverek helyett már a békét szorgalmazzák

Olaszország korainak tartja a csatlakozást a NATO PURL-programjához, amely amerikai fegyverek ukrajnai beszerzését segíti - jelentette ki Antonio Tajani külügyminiszter, aki hozzátette: most inkább a folyamatban lévő béketárgyalásokra kellene koncentrálni.

Váratlan üzenetet küldött Putyin Európának: tárgyalni akar az orosz elnök, ideje békét kötni

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Európának az ukrajnai békerendezés előmozdítására kellene törekednie, nem pedig annak akadályozására – közölte csütörtökön a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Botrány: egyszerűen eltűntek a fegyverek az ukrán harci helikopterekről – "Békegalambok lettek a katonai eszközökből"

Fegyverzet nélkül kapták vissza az ukrán katonák két, modernizációra küldött Mi-8-as katonai helikopterüket – írta meg az UNN.

Oroszország legerősebb szövetségesétől kér segítséget Európa: állítsátok meg Putyin háborúját!

Kínába utazott Emmanuel Macron francia elnök, ahol a kínai-francia együttműködés mellett az orosz-ukrán háború lezárásáról is tárgyalnak majd a vezetők – írta meg a France24.

Ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán katonai vezérkar ma reggeli jelentése is: 170 szárazföldi csata dúlt az orosz és ukrán haderő közt, a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk.

(UNN)

Odesszát támadta Oroszország

Elkezdtek megérkezni ukrán oldalról is a jelentések az éjjeli orosz dróntevékenységről: Odesszát érte támadás, ahol egy polgári adminisztrációs épületet és egy magasházat ért ellenséges csapás.

Öt ember sérült meg.

(UNN)

Putyin ma Indiába megy

Az orosz elnök kétnapos látogatást folytat a dél-ázsiai országban, a fő téma a két ország közti energetikai, katonai együttműködés lesz.

(RIA)

Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester

Intenzív támadás érte az éjjel Oroszországot Ukrajna felől: aktiválták a légvédelemet többek közt Rosztov, Sztavropol és Moszkva régiókban is – számol be a TASZSZ hírügynökség.

Megakadtak a béketárgyalások, Trump kifakadt: „nem tudom, mit művel a Kreml”

Az amerikai delegáció „viszonylag jó” tárgyalást folytatott a Kremlben, de az oroszok lényegében visszautasították az amerikai-ukrán békeajánlatot, Donald Trump elnök a médiának nyilatkozott arról, hogy szerinte mi lesz most a következő lépés.

Megrekedtek a béketárgyalások, két fontos várost is elértek az oroszok - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi hírfolyamunk itt érhető el:

