Drónok támadtak Zelenszkij elnökre? Ebből borzalmas tragédia is lehetett volna

Egy ír hadihajó több drónt észlelt Volodimir Zelenszkij repülőgépének útvonala közelében, az ukrán elnök Dublinba érkezésekor. A drónok pontosan akkor és ott repülhettek el, ahol Zelenszkij útvonala az eredeti tervek szerint vezetett volna.

A helyi média beszámolói szerint az eset hétfőn történt, amikor Zelenszkij állami látogatásra érkezett Írországba. A drónészlelés biztonsági riadót váltott ki, mert attól tartottak, hogy megpróbálhatják megzavarni a repülőgép útvonalát.

Az Irish Times névtelen forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a menetrendnél kissé korábban érkező gép végig biztonságban volt.

Az ukrán delegáció hétfőn késő este landolt, majd kedden későn távozott. A látogatás célja európai támogatások mozgósítása volt Kijev számára, miközben Oroszország folytatja a háborút Ukrajna ellen.

Az ismeretlen eredetű drónrepülések az utóbbi időben több európai légtérműveletet is megzavartak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezeket a behatolásokat hibrid hadviselésnek nevezte.

A The Journal, amely elsőként írt a dublini repülőtér környékén feltűnt drónokról, úgy tudja, hogy

a repülő objektumok pontosan ott és akkor jelentek meg, ahol és amikor Zelenszkij gépe az eredeti menetrend szerint elhaladt volna.

A lap szerint vizsgálják, hogy a drónok a partról vagy egy észrevétlen hajóról emelkedtek-e a levegőbe. Először Dublin északkeleti irányában, mintegy 20 kilométerre a repülőtértől észlelték őket.

Az ír védelmi erők műveleti biztonsági okokból nem kommentálták az eset részleteit. Közölték ugyanakkor, hogy több eszközzel támogatták az An Garda Síochána által vezetett biztonsági műveletet, amely végül biztonságos és sikeres látogatást eredményezett.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Charles McQuillan/Getty Images

