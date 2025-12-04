  • Megjelenítés
Kifakadt az uniós biztos: ezt kell tenni, ha Amerika cserben hagyja a NATO többi országát
Globál

Kifakadt az uniós biztos: ezt kell tenni, ha Amerika cserben hagyja a NATO többi országát

Portfolio
Andrius Kubilius uniós védelmi biztos szerint az Európai Uniónak ki kell bújnia Donald Trump árnyékából, és saját ukrajnai béketervet kell letennie az asztalra - írja a Politico. Kubilius arra is forgatókönyvvel készülne, ha Amerika egyszer csak feladná a NATO egyik legfontosabb értékét, a kollektív védelmet.

Itt az ideje, hogy Európa ne Donald Trump mögött kullogjon, hanem önálló békejavaslatot készítsen Ukrajnáról – mondta a Politico-nak Andrius Kubilius. A védelmi biztos szerint az EU-nak függetlenné kell válnia, vagy legalábbis készen kell állnia arra, hogy erős tényező legyen a geopolitikában.

Ennek része, hogy legyen saját terve a béke megteremtésére Ukrajnában, amelyet a transzatlanti partnerekkel is meg tud vitatni.

Az unió kapkodva reagált, miután Donald Trump tárgyalói – a nagyvállalkozó Steve Witkoff és Trump veje, Jared Kushner – kedden Moszkvában egyeztettek Vlagyimir Putyinnal egy új békejavaslatról. Európát váratlanul érte a Steve Witkoff és az orosz Kirill Dmitrijev által összeállított, 28 pontos terv, amely megtiltotta volna Ukrajna NATO-csatlakozását, és korlátozta volna az ukrán hadsereg létszámát. A tervezetet európai szövetségesek és Ukrajna gyors beavatkozása után módosították, mégis óvatosság övezi a Trump által vezérelt béketörekvéseket.

Európai országok nem vettek részt a Kremlben tartott találkozón Putyin és az amerikai közvetítők között, noha Ukrajna jövője alapvető fontosságú a kontinens biztonsága szempontjából. Uniós tisztviselők attól tartanak, hogy ha ez a Trump-féle terv nem is valósul meg, néhány hónapon belül újabb javaslat érkezhet.

Még több Globál

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Drónok támadtak Zelenszkij elnökre? Ebből borzalmas tragédia is lehetett volna

Oroszország kiborult London lépésén, kemény válaszlépések jöhetnek

Fél évente kapunk új terveket, és úgy érzem, mintha csak arra várnánk, mi érkezik idén Washingtonból

– fogalmazott Kubilius, hozzátéve, hogy "terveknek Brüsszelből vagy Berlinből is érkezniük kellene."

Szerinte nagyon is szükséges, hogy Európa saját, a háború lezárására irányuló javaslattal álljon elő, hogy biztosítsa helyét a tárgyalóasztalnál. "Lehetőséget kellene teremtenünk két terv megvitatására: egy európaiéra és egy másikra, amelyet talán amerikai barátaink készítenek." A cél, hogy szinergiákat találjunk a két terv között, és elérjük a lehető legjobb eredményt.

A volt litván miniszterelnök immár egy éve tölti be a blokk első védelmi biztosi posztját. Ez is jelzi, mennyit változott az EU: felismerte az Oroszország jelentette fenyegetést, felpörgette a fegyverkezést, miközben a Trump vezette Egyesült Államok hátrébb lép a kontinens ügyeitől.

A második világháború vége óta Amerika Európa biztonságának alappillére, és Kubilius szerint mindig számítanunk kell az 5. cikkre, utalva a NATO kollektív védelmi záradékára.

Ugyanakkor – tette hozzá – "az Egyesült Államok áthelyeződése a csendes-óceáni térség felé megtörténik". "A kérdés az, szükségünk van-e további biztonsági garanciákra és intézményi megoldásokra, hogy készen álljunk arra az esetre, ha az 5. cikk hirtelen nem kerülne alkalmazásra" – mondta.

Felidézte az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker közelmúltbeli megjegyzését is, miszerint a NATO legfőbb katonai posztját Németország vehetné át egy amerikai tábornok helyett. Ez szerinte annak a jele, hogy az amerikaiak valójában azt kérik Európától: gondoskodjon saját védelméről – nemcsak katonai, hanem intézményi értelemben is.

A geopolitikai átalakulás ráébresztette Európát, hogy a védelem egyértelmű stratégiai prioritás, amely cselekvést követel.

Kubilius megemlítette az EU több kulcsfontosságú jogalkotási lépését, köztük a 150 milliárd eurós SAFE programot, amely hitelekkel támogatja a fegyverkezést, és a blokk katonai termelésének felfuttatását célozza.

Jövőre az erőforrások jelentős részét az ipar fejlesztésére fordítják, beleértve a belső piacról szóló új uniós közleményt is. A védelmi vállalatok jelenleg nem illeszkednek teljesen a közös piacba, mivel a kormányok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva mentességeket alkalmazhatnak. Ez széttagoltsághoz vezet, és lassítja az újrafegyverkezést.

Kubilius jelezte, hogy vitát kíván indítani az intézményi védelmi felkészültségről is, beleértve a blokk kölcsönös védelmi klauzulájának felülvizsgálatát. Ezt a rendelkezést gyakran háttérbe szorítja a NATO erőteljesebb ígérete. Az uniós záradék szerinte eljárási szabályokra szorul, amelyek egyértelművé teszik, a tagállamoknak milyen lépéseket kell megtenniük egymás védelmében.

Kapcsolódó cikkünk

Kőkemény lépés Németországtól: közelebb viszi a harci repülőit Oroszországhoz

Bejelentette Oroszország: sokkoló válaszcsapást terveznek – Ez egész Európát meg fogja lepni

Putyint teszi felelőssé egy brit jelentés az idegméreggel megölt nő haláláért

Címlapkép forrása: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bejelentette Oroszország: sokkoló válaszcsapást terveznek – Ez egész Európát meg fogja lepni
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility