Orbán Viktor szövetségese lemond a cégbirodalmáról, így máris miniszterelnök lehet

Petr Pavel elnök csütörtökön jelentette be a kinevezés időpontját, miután Andrej Babiš jelezte: Agrofert nevű vállalatcsoportját független irányítás alatt álló vagyonkezelői struktúrába helyezi. Pavel korábban azt mondta, kész kinevezni a 71 éves politikust, amint egyértelművé teszi, miként rendezi a kormányfői tisztség és üzleti érdekeltségei közötti összeférhetetlenséget.
Az ANO, amely a magyar kormánypárthoz hasonlóan a szélsőjobboldali Patrióták Európáért csoport tagja az Európai Parlamentben, az októberi parlamenti választáson az első helyen végzett. A párt a szélsőjobboldali, EU-ellenes és oroszbarát SPD-vel, valamint az Autósok Pártjával alakít kormányt; utóbbi az EU szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó politikáival szemben kampányolt.
Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő a Babiš által választott megoldást nemcsak neki, hanem elsősorban a cseh közvéleménynek tett nyilvános kötelezettségvállalásként értékeli.
Az új kabinet akkor foglalhatja el hivatalát, amikor az elnök kinevezi a leendő miniszterelnök által javasolt minisztereket. Pavel jelezte, hogy egy jelöltet ellenzett, de ez nem feltétlenül késlelteti az eljárást. Babiš célja, hogy hivatalba lépése után képviselje Csehországot az EU december 18-19-i csúcstalálkozóján.
Babiš a Forbes szerint Csehország egyik leggazdagabb embere, vagyona mintegy 4,3 milliárd dollárra tehető, elsősorban az Agrofert tulajdonlásának köszönhetően. A csoport mintegy 230 vállalatot foglal magában Közép-Európában: műtrágyát, karbamidot, műanyagokat és bioüzemanyagot gyárt, továbbá gabonát, szarvasmarhát, szalámit és kenyeret előállító cégeket is működtet.
Úgy döntöttem, visszavonhatatlanul lemondok az Agrofert feletti tulajdonról, soha többé nem lesz közöm hozzá
– mondta a Facebookon közzétett videóüzenetében, hozzátéve, hogy ezzel teljesíti az elnök kérését.
Az Agrofert közel 30 ezer embert foglalkoztat, és jelentős uniós agrártámogatásokat, innovációs támogatásokat, valamint beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezményeket vesz igénybe. Cseh bíróságok és uniós intézmények korábban megállapították az összeférhetetlenséget Babiš 2017–2021 közötti miniszterelnöksége idején, amikor az Agrofertet vagyonkezelői alapokban tartották.
Babiš csütörtökön azt mondta, az új konstrukció megfelel a cseh és az európai szabályoknak: a vagyonkezelőt függetlenül kinevezett adminisztrátor és felügyelő irányítja majd, ő maga nem lesz kedvezményezett, és halála után gyermekeire száll az érdekeltség. Kijelentése szerint a megoldás túlmutat a jogi minimumon.
A leendő kormányfő közölte, hogy növelni kívánja a nyugdíjakat és a béreket, vitatni fogja a 27 tagállamot érintő uniós bevándorlási paktumot, és ellenzi az otthoni fűtésre használt fosszilis energiahordozókra kivetett uniós illeték bevezetését. Azt is ígérte, hogy korlátozza Ukrajna katonai támogatását, ugyanakkor elutasította az SPD felvetését népszavazások kiírásáról az EU-ból vagy a NATO-ból való kilépésről.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
