Újabb nagy leépítést jelentettek be Gattyán György cégbirodalmánál - a home office-nak is búcsút intenek

Korábban megírtuk, hogy jelentős racionalizálási program indult a Gattyán-csoportnál, amelyet később 200 fős csoportos elbocsátás követett. Most a második ütemet jelentették be:
140 munkavállaló távozik, a folyamat legkésőbb 2026 február végéig lezárul.
A Telexhez eljuttatott közleményben Nemes Tamás, a vállalat kommunikációs vezetője azt írta:
a Docler-Byborg cégcsoport menedzsmentje még a nyáron döntött egy év végéig tartó gazdasági racionalizálási és szervezeti átalakítási folyamatról, amely a teljes vállalatcsoportot érinti.
A cégnél a globális gazdasági helyzet és az iparági trendek miatt mérlegelték, hogy elkerülhető-e a nagyobb létszámcsökkentés digitalizációval és a párhuzamosságok felszámolásával – ám végül a többkörös leépítés mellett döntöttek.
A közlemény egyik legérzékenyebb pontja, hogy
a cégcsoport legtöbb entitásánál megszüntetik a távmunkavégzés (home office) lehetőségét a munkafolyamatok optimalizálása érdekében.
Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a Docler technológiai profilú, digitális szolgáltatásokra építő modellje eddig kifejezetten kedvezett a rugalmas munkavégzésnek.
Novemberben a Doclerhez tartozó Normafa Hotel & Retreat is 45 fős csoportos leépítést jelentett be, szintén gazdasági racionalizálásra hivatkozva. Az ingatlan jövőjéről tárgyalások zajlanak.
A 6. leggazdagabb magyarként számon tartott Gattyán György cégbirodalma továbbra is az internetes felnőtt tartalmakat forradalmasító LiveJasmin bevételeire épül, de az évek során jelentősen diverzifikálódott:
-
Byborg: fejlesztések és technológiai szolgáltatások
-
SonicBox, Oranum: videós platformok
-
Teqball projekt: új sportág világszintű terjesztése
-
Normafa Hotel: prémium ingatlanbefektetés
A cégcsoport szerint az átszervezés célja a hatékonyabb működés és az iparági kihívásokhoz való alkalmazkodás. A leépítések lezárultával kiderülhet, sikerül-e megállítani a negatív spirált a munkaerő-oldalon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
