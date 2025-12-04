  • Megjelenítés
Újabb nagy leépítést jelentettek be Gattyán György cégbirodalmánál - a home office-nak is búcsút intenek
Üzlet

Újabb nagy leépítést jelentettek be Gattyán György cégbirodalmánál - a home office-nak is búcsút intenek

Portfolio
Újabb, 140 főt érintő csoportos létszámleépítést indított a Docler-Byborg cégcsoport, alig néhány hónappal azután, hogy 200 dolgozójától megvált a vállalat – közölte a Docler kommunikációs vezetője. A munkáltató emellett a legtöbb egységnél megszünteti a távmunka lehetőségét is.

Korábban megírtuk, hogy jelentős racionalizálási program indult a Gattyán-csoportnál, amelyet később 200 fős csoportos elbocsátás követett. Most a második ütemet jelentették be:

140 munkavállaló távozik, a folyamat legkésőbb 2026 február végéig lezárul.

A Telexhez eljuttatott közleményben Nemes Tamás, a vállalat kommunikációs vezetője azt írta:

a Docler-Byborg cégcsoport menedzsmentje még a nyáron döntött egy év végéig tartó gazdasági racionalizálási és szervezeti átalakítási folyamatról, amely a teljes vállalatcsoportot érinti.

A cégnél a globális gazdasági helyzet és az iparági trendek miatt mérlegelték, hogy elkerülhető-e a nagyobb létszámcsökkentés digitalizációval és a párhuzamosságok felszámolásával – ám végül a többkörös leépítés mellett döntöttek.

A közlemény egyik legérzékenyebb pontja, hogy

a cégcsoport legtöbb entitásánál megszüntetik a távmunkavégzés (home office) lehetőségét a munkafolyamatok optimalizálása érdekében.

Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a Docler technológiai profilú, digitális szolgáltatásokra építő modellje eddig kifejezetten kedvezett a rugalmas munkavégzésnek.

Novemberben a Doclerhez tartozó Normafa Hotel & Retreat is 45 fős csoportos leépítést jelentett be, szintén gazdasági racionalizálásra hivatkozva. Az ingatlan jövőjéről tárgyalások zajlanak.

A 6. leggazdagabb magyarként számon tartott Gattyán György cégbirodalma továbbra is az internetes felnőtt tartalmakat forradalmasító LiveJasmin bevételeire épül, de az évek során jelentősen diverzifikálódott:

  • Byborg: fejlesztések és technológiai szolgáltatások

  • SonicBox, Oranum: videós platformok

  • Teqball projekt: új sportág világszintű terjesztése

  • Normafa Hotel: prémium ingatlanbefektetés

A cégcsoport szerint az átszervezés célja a hatékonyabb működés és az iparági kihívásokhoz való alkalmazkodás. A leépítések lezárultával kiderülhet, sikerül-e megállítani a negatív spirált a munkaerő-oldalon.

