Négy ország is bojkottálja a 2026-os Eurovíziót, még soha nem történt ilyen a verseny történetében

Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) csütörtöki közgyűlésén nem került sor szavazásra Izrael esetleges kizárásáról, noha több tagszervezet ezt sürgette a gázai háború miatt.

A tagok kizárólag új szabályokat fogadtak el, amelyek célja a kormányok és harmadik felek aránytalan befolyásának visszaszorítása a dalok promócióján keresztül. Az EBU közleménye szerint a tagság "nagy többsége" úgy ítélte meg, hogy nincs szükség további szavazásra a részvételről, ezért a 2026-os verseny a plusz biztosítékokkal a tervek szerint halad tovább.

Erre reagálva az ír RTÉ közölte, hogy sem nem indul, sem nem közvetíti a 2026-os versenyt:

Az RTÉ szerint Írország részvétele vállalhatatlan a gázai borzalmas emberáldozatok és a humanitárius válság fényében, amely továbbra is számos civil életét veszélyezteti.

A spanyol RTVE szintén bejelentette, hogy jövőre sem a bécsi elődöntőket, sem a döntőt nem sugározza. A döntéshozatali folyamatot "elégtelennek" nevezte, amely bizalmatlanságot kelt. A holland AVROTROS délutáni közleményben jelentette be visszalépését:

Minden szempont mérlegelése után arra jutottunk, hogy a jelenlegi körülmények között a részvétel nem egyeztethető össze azokkal a közszolgálati értékekkel, amelyek szervezetünk alapját képezik.

A szlovén RTVSLO – amely már a nyáron elsőként helyezte kilátásba a bojkottot – úgy vélte, a részvétel ütközne a béke, egyenlőség és tisztelet értékeivel.

A brit BBC jelezte, hogy közvetíti a jövő évi versenyt: "Támogatjuk az EBU-tagok közös döntését. Ez az EBU-szabályok érvényesítéséről és az inkluzivitásról szól" – közölték. A német SWR szintén megerősítette, hogy részt vesz.

Spanyolország kulturális minisztere, Ernest Urtasun támogatásáról biztosította a bojkottot: "Nem lehet kimosdatni Izraelt a gázai népirtás fényében. A kultúrának a béke és az igazság oldalán kell állnia. Büszke vagyok az RTVE-re, amely az emberi jogokat minden gazdasági érdek elé helyezi."

A genfi tanácskozáson a spanyol közmédia – hét másik országgal együtt – titkos szavazást kért, de az EBU elnöksége elutasította az Izrael részvételéről szóló külön voksolást. "Ez a döntés tovább növeli az RTVE bizalmatlanságát a fesztivál szervezésével szemben, és megerősíti a körülötte lévő politikai nyomást" – állt a közleményükben.

Az EBU tagjai végül a szavazatok befolyásolását fékező új szabályokról döntöttek, miután több ország kifogásolta a túlzó promóciós módszereket. Izrael májusban megnyerte a közönségszavazást, de a zsűripontok figyelembevételével összesítésben második lett.

A változtatásokat gesztusnak szánták az Izraellel szemben kritikus műsorszolgáltatóknak, ám ez több, bojkottot fontolgató ország számára kevésnek bizonyult.

A küldöttek 65%-a támogatta a módosításokat és azt, hogy Izrael részvételéről ne legyen további vita; 23% ellenezte, 10% tartózkodott. A változtatások mellett kiálló norvég, svéd, finn, dán és izlandi műsorszolgáltatók jelezték, hogy továbbra is támogatják a versenyt. Közös nyilatkozatuk szerint fontos a szavazási rendszer kritikus hiányosságainak orvoslása, és szükség van a folyamatos párbeszédre az EBU és az Eurovízió hitelességének védelméről.

Izrael államfője, Jichák Hercog üdvözölte a döntést. Szerinte Izrael "megérdemli, hogy a világ minden színpadán képviseltesse magát". Hozzátette, reméli, hogy a verseny továbbra is "a kultúrát, a zenét, a nemzetek barátságát és a határokon átívelő kulturális megértést" szolgálja.

A 2026-os, történetében 70. Eurovíziós Dalfesztivált Bécs rendezi, miután az idei győztes az osztrák énekes, JJ lett. Németországban vezető politikusok korábban azt javasolták, hogy az SWR szolidaritásból lépjen vissza, ha Izraelt kizárnák. A rendező osztrák ORF jelezte, hogy támogatja Izrael részvételét. Az SWR már az ülés előtt közölte: Izrael jogosult indulni, hiszen a versenyt évtizedek óta az EBU tagjai szervezik, nem kormányok, és az izraeli közmédia, a Kan megfelel a 2026-os részvétel feltételeinek. Oroszországot 2022-ben zárták ki Ukrajna elleni inváziója után. Izrael – amely 1973-as debütálása óta négyszer nyert – az elmúlt két évben a viták ellenére is indult.

