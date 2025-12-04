Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék

Oldalaztak az amerikai részvényindexek - minden szem a jövő heti Fed-kamatdöntésen
Csütörtökön érdemi elmozdulás nélkül zajlott a kereskedés a Wall Streeten:
az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is a nap eleji nyitása közelében ingadozott, ugyanis a befektetők már egyértelműen a jövő heti Federal Reserve-ülésre fókuszálnak. A piac szinte biztosra veszi, hogy december 10-én 25 bázispontos kamatvágás érkezik - a CME FedWatch szerint már 87% az esély ennek bekövetkezésére.
Ezért a 11 hónapja tartó részvénypiaci raliban most egyfajta kivárás figyelhető meg.
Mit várnak pénteken a befektetők? Két kulcsfontosságú adat érkezik:
-
PCE-infláció
-
Michigan-fogyasztói bizalmi index
Ezek még finomhangolhatják a várakozásokat a jövő heti döntés előtt.
Nagy bevásárlást tartott a Mol, megnégyszerezte a napenergia portfólióját
A Mol csütörtökön szerződést kötött a Polsolar Kft. megvásárlására, amely 5 teljesen működőképes naperőművet birtokol Mezőcsát közelében, Kelet-Magyarországon - olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
Meglepő stratégiai döntést hozott Amerikában a világ egyik legnagyobb autóipari konszernje
A Stellantis az amerikai piacon a hibridekre helyezi a hangsúlyt, és a hagyományos hibrideket részesíti előnyben a konnektoros változatokkal szemben – közölte Antonio Filosa, a vállalatcsoport vezérigazgatója.
Itt a jelzés: a profik szerint közel 500 százalékkal többet érhet ez a részvény
A tőzsdéken akadnak különleges befektetési lehetőségek is. Ezek ugyan kockázatosabbak az átlagnál, de cserébe igen magas hozamot is ígérnek. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, amely közel 500 százalékot emelkedhet a következő években, a profik szerint pedig joggal lehet minden befektető álmának nevezni ezt a részvényt.
Ezekkel az olcsó részvényekkel lehet sok pénzt keresni a Fed kamatcsökkentésén
Néhány hete még közel sem tűnt ilyen biztosnak, hogy decemberben is láthatunk majd kamatvágást az Egyesült Államokban, az elmúlt időszakban azonban látványosan javultak az esélyek, emellett pedig a piac már arra is készül, hogy hamarosan bejelentik Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök utódját. Ezek a változások nagy lehetőséget rejtenek a tőzsdéken is, így mutatunk pár olyan meglehetősen olcsó részvényt, ami nagy nyertese lehet a következő hónapoknak.
Elveszik a pénzt metaverzumtól, kilőtt a Meta árfolyama
Mark Zuckerberg várhatóan érdemben visszavágja a metaverzum építésére szánt erőforrásokat. Ez az a projekt, amelyet korábban a cég jövőjeként és a Facebookról Meta Platformsra való átnevezésének fő indokaként emlegetett - írta a Bloomberg.
Pluszban az USA
Emelkednek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,3 százalékkal került feljebb, míg az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,2 százalékot erősödött. A befektetők figyelmét a friss munkaerőpiaci számok kötik le, a Challenger, Gray & Christmas munkaerő-közvetítő cég jelentése szerint az amerikai munkaadók idén novemberig bejelentett létszámleépítései meghaladták az 1 milliót. Szerdán az ADP adatai meglepő visszaesést mutattak a magánszektorban foglalkoztatottak számában. A munkaerőpiac gyengülésére utaló jelek azt a narratívát erősítik, hogy a Fed december 10-i ülésén negyed százalékponttal csökkenti az alapkamatot.
31 év után visszavonul a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája - Itt vannak az üzenetei a piac számára
31 év után visszavonul a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája, David Kostin; utódja Ben Snider lesz, Kostin tanácsadóként marad - tudósított a MarketWatch.
Reuters: A Mol szemet vetett a Lukoil külföldi eszközeire
A Mol jelezte amerikai tisztviselőknek, hogy érdekli a szankciók alatt álló Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlása - írja a Reuters.
Itt a jelzés: a profik szerint közel 500 százalékkal többet érhet ez a részvény
A tőzsdéken akadnak különleges befektetési lehetőségek is. Ezek ugyan kockázatosabbak az átlagnál, de cserébe igen magas hozamot is ígérnek. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, amely közel 500 százalékot emelkedhet a következő években, a profik szerint pedig joggal lehet minden befektető álmának nevezni ezt a részvényt.
Mérföldkőhöz érkezett az OTP részvényvásárlási programja
Az OTP Bank tájékoztatása szerint 2025. december 4-én a társaság birtokában lévő saját részvények száma elérte a 14 001 060 darabot, ami a bank alaptőkéjének 5 százalékát teszi ki. Ezzel a saját részvények aránya átlépte a Tőkepiaci törvényben meghatározott 5 százalékos bejelentési küszöböt, ezért a társaság rendkívüli tájékoztatásban fordult a befektetők felé.
Folytatódik az emelkedés
Kitart az emelkedés az európai tőzsdéken, a DAX 0,7 százalékos pluszban van, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, az összeurópai Stoxx 600 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Eközben a magyar piac is emelkedik, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül az OTP 0,2 százalékos mínuszban van, miközben a Mol 1 százalékot, a Richter 0,5 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékot emelkedett.
Trump bejelentése után szárnyra kaptak az európai autógyártók részvényei
Emelkednek az európai autógyártók részvényei, miután Donald Trump a Biden-adminisztráció üzemanyag-takarékossági szabályainak jelentős enyhítését javasolta - írta meg a Reuters.
Néhány nap múlva véget ér az autógyártás a Volkswagen németországi gyárában
Néhány nap múlva véget ér az autógyártás a Volkswagen legkisebb németországi üzemében. A vállalat szerint a Drezdai Üveg Gyár (GMD) idén valamivel több mint 6000 járművet adott át. A szász fővárosban december közepén gördül le az utolsó VW ID.3, miközben a dolgozók továbbra is tartós megoldásra várnak - írta a Handelsblatt.
Januárban megnyílik az első Xpeng márkakereskedés Budapesten
A magyar, a horvát és a szlovén piacra szóló importőri jogok megszerzését követően a közép-kelet-európai régió első Xpeng kereskedéseinek megnyitását is bejelentette az AutoWallis és a Salvador Caetano. A tervek szerint 2026 januárjában Budapesten, illetve a Ljubljana melletti Trzinben megnyíló szalonok tovább erősítik az AutoWallis kiskereskedelmi pozícióját a régióban.
Emelkednek az európai tőzsdék
Emelkedéssel indul a kereskedés az európai piacokon, a DAX 0,6 százalékot emelkedett, a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói és a madridi börze is feljebb került 0,2 százalékkal.
Katasztrófaturizmus és hazatérő tömegek: lesben állnak a légitársaságok Ukrajna újranyitásáért
Békemegállapodás esetén a Ryanair két héten belül újraindítaná ukrajnai járatait, a Wizz Air és az easyJet pedig saját tervekkel készül a visszatérésre - jelentette a Financial Times.
A Mollal és a Richterrel az élen emelkedik a magyar tőzsde
A pozitív nemzetközi hangulattal összhangban a magyar piac is emelkedik, élen a Mollal és a Richterrel.
Az OTP Alapkezelő lett az egyik hazai tőzsdei cég nagytulajdonosa
5 százalék feletti tulajdonrészt szerzett a Shopper Park Plusban az OTP Alapkezelő - derült ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.
Hadjáratra készül az EU a WhatsApp ellen a mesterséges intelligencia miatt
Az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot készít elő a Meta WhatsAppban bevezetett mesterségesintelligencia-funkciói miatt, és a bejelentés akár napokon belül megszülethet - közölte a Financial Times.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,02 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,23 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,39 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,48 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,01 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel az októberi gazdasági aktivitás indikátorainak sora indul el, hiszen a KSH a kiskereskedelem statisztikáját teszi közzé. Ebből pedig akár már a negyedik negyedéves gazdasági teljesítményre is lehet majd előzetesen következtetni. Az Eurostat szintén a tagállamok kiskereskedelmi adatait összegzi, így rögtön arról is képet kaphatunk, hol áll a magyar adat európai összevetésben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 882,9
|0,9%
|1,0%
|1,2%
|12,5%
|7,1%
|59,8%
|S&P 500
|6 849,72
|0,3%
|0,5%
|0,0%
|16,5%
|13,2%
|86,8%
|Nasdaq
|25 606,54
|0,2%
|1,5%
|-1,4%
|21,9%
|20,6%
|105,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 864,68
|1,1%
|0,6%
|-4,9%
|25,0%
|27,0%
|86,0%
|Hang Seng
|25 760,73
|-1,3%
|-0,6%
|-1,5%
|28,4%
|30,5%
|-3,6%
|CSI 300
|4 531,05
|-0,5%
|0,3%
|-2,6%
|15,2%
|14,7%
|-10,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 693,71
|-0,1%
|-0,1%
|-1,8%
|19,0%
|18,4%
|78,8%
|CAC
|8 087,42
|0,2%
|-0,1%
|-0,3%
|9,6%
|11,5%
|45,1%
|FTSE
|9 692,07
|-0,1%
|0,0%
|-0,1%
|18,6%
|15,9%
|49,3%
|FTSE MIB
|43 380,64
|0,1%
|0,6%
|0,4%
|26,9%
|28,2%
|97,1%
|IBEX
|16 585,7
|0,7%
|1,4%
|3,4%
|43,0%
|39,7%
|102,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 235,9
|-0,5%
|-0,5%
|1,4%
|37,7%
|40,6%
|182,2%
|ATX
|5 050,17
|-0,4%
|1,0%
|4,3%
|37,9%
|42,3%
|93,1%
|PX
|2 496,73
|-0,5%
|0,4%
|3,6%
|41,8%
|46,2%
|158,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 400
|0,0%
|-0,1%
|5,9%
|58,6%
|62,3%
|187,9%
|Mol
|2 918
|-1,1%
|0,6%
|0,1%
|6,9%
|12,1%
|47,4%
|Richter
|9 615
|-0,9%
|-1,9%
|-7,1%
|-7,5%
|-8,4%
|33,6%
|Magyar Telekom
|1 752
|-0,5%
|-0,1%
|-0,5%
|37,5%
|40,4%
|363,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,09
|0,5%
|0,5%
|-4,4%
|-18,4%
|-15,8%
|29,5%
|Brent
|62,73
|0,4%
|-0,7%
|-3,3%
|-16,1%
|-14,8%
|28,5%
|Arany
|4 219,81
|1,0%
|1,4%
|5,4%
|60,7%
|59,8%
|130,9%
|Devizák
|EURHUF
|380,7750
|0,0%
|-0,3%
|-1,7%
|-7,4%
|-8,1%
|6,7%
|USDHUF
|326,5232
|-0,5%
|-0,9%
|-2,9%
|-17,8%
|-17,1%
|11,2%
|GBPHUF
|435,8
|0,7%
|-0,2%
|-1,4%
|-12,4%
|-12,8%
|10,2%
|EURUSD
|1,1662
|0,5%
|0,6%
|1,2%
|12,6%
|10,9%
|-4,1%
|USDJPY
|155,8750
|0,0%
|-0,3%
|1,2%
|-0,8%
|4,5%
|50,2%
|GBPUSD
|1,3332
|1,0%
|0,8%
|1,4%
|6,4%
|5,3%
|-1,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|93 472
|2,4%
|3,3%
|-12,3%
|-1,0%
|-2,6%
|380,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|-0,6%
|1,7%
|-1,5%
|-11,6%
|-4,6%
|338,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|-0,1%
|2,8%
|3,3%
|14,6%
|31,9%
|-594,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,01
|-0,4%
|-0,8%
|1,7%
|5,9%
|7,8%
|203,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
