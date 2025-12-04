Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék

Csütörtökön érdemi elmozdulás nélkül zajlott a kereskedés a Wall Streeten:

az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is a nap eleji nyitása közelében ingadozott, ugyanis a befektetők már egyértelműen a jövő heti Federal Reserve-ülésre fókuszálnak. A piac szinte biztosra veszi, hogy december 10-én 25 bázispontos kamatvágás érkezik - a CME FedWatch szerint már 87% az esély ennek bekövetkezésére.

Ezért a 11 hónapja tartó részvénypiaci raliban most egyfajta kivárás figyelhető meg.

Mit várnak pénteken a befektetők? Két kulcsfontosságú adat érkezik:

PCE-infláció

Michigan-fogyasztói bizalmi index

Ezek még finomhangolhatják a várakozásokat a jövő heti döntés előtt.