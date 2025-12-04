  • Megjelenítés
Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék
Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék

Portfolio
A piacok ma már a jövő heti Fed-kamatdöntést árazgatták: a legfrissebb munkaerőpiaci adatok alapján a befektetők közel biztosra veszik, hogy érkezik az újabb kamatvágás az Egyesült Államokban. Ez óvatos, oldalazó hangulatot hozott a részvénypiacokon, a nap végére mérsékelt erősödés volt látható Európában és az USA-ban is. Holnap még jön néhány fontos adat - többek között a PCE-infláció -, így izgalmas lesz, hogyan zárnak a nagyobb indexek.
Oldalaztak az amerikai részvényindexek - minden szem a jövő heti Fed-kamatdöntésen

Csütörtökön érdemi elmozdulás nélkül zajlott a kereskedés a Wall Streeten:

az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is a nap eleji nyitása közelében ingadozott, ugyanis a befektetők már egyértelműen a jövő heti Federal Reserve-ülésre fókuszálnak. A piac szinte biztosra veszi, hogy december 10-én 25 bázispontos kamatvágás érkezik - a CME FedWatch szerint már 87% az esély ennek bekövetkezésére.

Ezért a 11 hónapja tartó részvénypiaci raliban most egyfajta kivárás figyelhető meg.

Mit várnak pénteken a befektetők? Két kulcsfontosságú adat érkezik:

  • PCE-infláció

  • Michigan-fogyasztói bizalmi index

Ezek még finomhangolhatják a várakozásokat a jövő heti döntés előtt.

Nagy bevásárlást tartott a Mol, megnégyszerezte a napenergia portfólióját

A Mol csütörtökön szerződést kötött a Polsolar Kft. megvásárlására, amely 5 teljesen működőképes naperőművet birtokol Mezőcsát közelében, Kelet-Magyarországon - olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Nagy bevásárlást tartott a Mol, megnégyszerezte a napenergia portfólióját
Meglepő stratégiai döntést hozott Amerikában a világ egyik legnagyobb autóipari konszernje

A Stellantis az amerikai piacon a hibridekre helyezi a hangsúlyt, és a hagyományos hibrideket részesíti előnyben a konnektoros változatokkal szemben – közölte Antonio Filosa, a vállalatcsoport vezérigazgatója.

Meglepő stratégiai döntést hozott Amerikában a világ egyik legnagyobb autóipari konszernje
Itt a jelzés: a profik szerint közel 500 százalékkal többet érhet ez a részvény

A tőzsdéken akadnak különleges befektetési lehetőségek is. Ezek ugyan kockázatosabbak az átlagnál, de cserébe igen magas hozamot is ígérnek. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, amely közel 500 százalékot emelkedhet a következő években, a profik szerint pedig joggal lehet minden befektető álmának nevezni ezt a részvényt.

Itt a jelzés: a profik szerint közel 500 százalékkal többet érhet ez a részvény
Ezekkel az olcsó részvényekkel lehet sok pénzt keresni a Fed kamatcsökkentésén

Néhány hete még közel sem tűnt ilyen biztosnak, hogy decemberben is láthatunk majd kamatvágást az Egyesült Államokban, az elmúlt időszakban azonban látványosan javultak az esélyek, emellett pedig a piac már arra is készül, hogy hamarosan bejelentik Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök utódját. Ezek a változások nagy lehetőséget rejtenek a tőzsdéken is, így mutatunk pár olyan meglehetősen olcsó részvényt, ami nagy nyertese lehet a következő hónapoknak.

Ezekkel az olcsó részvényekkel lehet sok pénzt keresni a Fed kamatcsökkentésén
Elveszik a pénzt metaverzumtól, kilőtt a Meta árfolyama

Mark Zuckerberg várhatóan érdemben visszavágja a metaverzum építésére szánt erőforrásokat. Ez az a projekt, amelyet korábban a cég jövőjeként és a Facebookról Meta Platformsra való átnevezésének fő indokaként emlegetett - írta a Bloomberg.

Elveszik a pénzt metaverzumtól, kilőtt a Meta árfolyama
Pluszban az USA

Emelkednek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,3 százalékkal került feljebb, míg az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,2 százalékot erősödött. A befektetők figyelmét a friss munkaerőpiaci számok kötik le, a Challenger, Gray & Christmas munkaerő-közvetítő cég jelentése szerint az amerikai munkaadók idén novemberig bejelentett létszámleépítései meghaladták az 1 milliót. Szerdán az ADP adatai meglepő visszaesést mutattak a magánszektorban foglalkoztatottak számában. A munkaerőpiac gyengülésére utaló jelek azt a narratívát erősítik, hogy a Fed december 10-i ülésén negyed százalékponttal csökkenti az alapkamatot.

kBAVgFIE
31 év után visszavonul a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája - Itt vannak az üzenetei a piac számára

31 év után visszavonul a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája, David Kostin; utódja Ben Snider lesz, Kostin tanácsadóként marad - tudósított a MarketWatch.

31 év után visszavonul a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája - Itt vannak az üzenetei a piac számára
Reuters: A Mol szemet vetett a Lukoil külföldi eszközeire

A Mol jelezte amerikai tisztviselőknek, hogy érdekli a szankciók alatt álló Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlása - írja a Reuters.

Reuters: A Mol szemet vetett a Lukoil külföldi eszközeire
Itt a jelzés: a profik szerint közel 500 százalékkal többet érhet ez a részvény

A tőzsdéken akadnak különleges befektetési lehetőségek is. Ezek ugyan kockázatosabbak az átlagnál, de cserébe igen magas hozamot is ígérnek. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, amely közel 500 százalékot emelkedhet a következő években, a profik szerint pedig joggal lehet minden befektető álmának nevezni ezt a részvényt.

Itt a jelzés: a profik szerint közel 500 százalékkal többet érhet ez a részvény
Mérföldkőhöz érkezett az OTP részvényvásárlási programja

Az OTP Bank tájékoztatása szerint 2025. december 4-én a társaság birtokában lévő saját részvények száma elérte a 14 001 060 darabot, ami a bank alaptőkéjének 5 százalékát teszi ki. Ezzel a saját részvények aránya átlépte a Tőkepiaci törvényben meghatározott 5 százalékos bejelentési küszöböt, ezért a társaság rendkívüli tájékoztatásban fordult a befektetők felé.

Mérföldkőhöz érkezett az OTP részvényvásárlási programja
Folytatódik az emelkedés

Kitart az emelkedés az európai tőzsdéken, a DAX 0,7 százalékos pluszban van, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, az összeurópai Stoxx 600 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

QKlJfmn9

Eközben a magyar piac is emelkedik, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül az OTP 0,2 százalékos mínuszban van, miközben a Mol 1 százalékot, a Richter 0,5 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékot emelkedett.

KcCgje02
Trump bejelentése után szárnyra kaptak az európai autógyártók részvényei

Emelkednek az európai autógyártók részvényei, miután Donald Trump a Biden-adminisztráció üzemanyag-takarékossági szabályainak jelentős enyhítését javasolta - írta meg a Reuters.

Trump bejelentése után szárnyra kaptak az európai autógyártók részvényei
Néhány nap múlva véget ér az autógyártás a Volkswagen németországi gyárában

Néhány nap múlva véget ér az autógyártás a Volkswagen legkisebb németországi üzemében. A vállalat szerint a Drezdai Üveg Gyár (GMD) idén valamivel több mint 6000 járművet adott át. A szász fővárosban december közepén gördül le az utolsó VW ID.3, miközben a dolgozók továbbra is tartós megoldásra várnak - írta a Handelsblatt.

Néhány nap múlva véget ér az autógyártás a Volkswagen németországi gyárában
Januárban megnyílik az első Xpeng márkakereskedés Budapesten

A magyar, a horvát és a szlovén piacra szóló importőri jogok megszerzését követően a közép-kelet-európai régió első Xpeng kereskedéseinek megnyitását is bejelentette az AutoWallis és a Salvador Caetano. A tervek szerint 2026 januárjában Budapesten, illetve a Ljubljana melletti Trzinben megnyíló szalonok tovább erősítik az AutoWallis kiskereskedelmi pozícióját a régióban.

Januárban megnyílik az első Xpeng márkakereskedés Budapesten
Emelkednek az európai tőzsdék

Emelkedéssel indul a kereskedés az európai piacokon, a DAX 0,6 százalékot emelkedett, a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói és a madridi börze is feljebb került 0,2 százalékkal.

lQMkyalk
Katasztrófaturizmus és hazatérő tömegek: lesben állnak a légitársaságok Ukrajna újranyitásáért

Békemegállapodás esetén a Ryanair két héten belül újraindítaná ukrajnai járatait, a Wizz Air és az easyJet pedig saját tervekkel készül a visszatérésre - jelentette a Financial Times.

Katasztrófaturizmus és hazatérő tömegek: lesben állnak a légitársaságok Ukrajna újranyitásáért
A Mollal és a Richterrel az élen emelkedik a magyar tőzsde

A pozitív nemzetközi hangulattal összhangban a magyar piac is emelkedik, élen a Mollal és a Richterrel.

A Mollal és a Richterrel az élen emelkedik a magyar tőzsde
Az OTP Alapkezelő lett az egyik hazai tőzsdei cég nagytulajdonosa

5 százalék feletti tulajdonrészt szerzett a Shopper Park Plusban az OTP Alapkezelő - derült ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.

Az OTP Alapkezelő lett az egyik hazai tőzsdei cég nagytulajdonosa
Hadjáratra készül az EU a WhatsApp ellen a mesterséges intelligencia miatt

Az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot készít elő a Meta WhatsAppban bevezetett mesterségesintelligencia-funkciói miatt, és a bejelentés akár napokon belül megszülethet - közölte a Financial Times.

Hadjáratra készül az EU a WhatsApp ellen a mesterséges intelligencia miatt
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,02 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,23 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,39 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,48 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,01 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel az októberi gazdasági aktivitás indikátorainak sora indul el, hiszen a KSH a kiskereskedelem statisztikáját teszi közzé. Ebből pedig akár már a negyedik negyedéves gazdasági teljesítményre is lehet majd előzetesen következtetni. Az Eurostat szintén a tagállamok kiskereskedelmi adatait összegzi, így rögtön arról is képet kaphatunk, hol áll a magyar adat európai összevetésben.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 882,9 0,9% 1,0% 1,2% 12,5% 7,1% 59,8%
S&P 500 6 849,72 0,3% 0,5% 0,0% 16,5% 13,2% 86,8%
Nasdaq 25 606,54 0,2% 1,5% -1,4% 21,9% 20,6% 105,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 864,68 1,1% 0,6% -4,9% 25,0% 27,0% 86,0%
Hang Seng 25 760,73 -1,3% -0,6% -1,5% 28,4% 30,5% -3,6%
CSI 300 4 531,05 -0,5% 0,3% -2,6% 15,2% 14,7% -10,4%
Európai részvényindexek              
DAX 23 693,71 -0,1% -0,1% -1,8% 19,0% 18,4% 78,8%
CAC 8 087,42 0,2% -0,1% -0,3% 9,6% 11,5% 45,1%
FTSE 9 692,07 -0,1% 0,0% -0,1% 18,6% 15,9% 49,3%
FTSE MIB 43 380,64 0,1% 0,6% 0,4% 26,9% 28,2% 97,1%
IBEX 16 585,7 0,7% 1,4% 3,4% 43,0% 39,7% 102,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 235,9 -0,5% -0,5% 1,4% 37,7% 40,6% 182,2%
ATX 5 050,17 -0,4% 1,0% 4,3% 37,9% 42,3% 93,1%
PX 2 496,73 -0,5% 0,4% 3,6% 41,8% 46,2% 158,4%
Magyar blue chipek              
OTP 34 400 0,0% -0,1% 5,9% 58,6% 62,3% 187,9%
Mol 2 918 -1,1% 0,6% 0,1% 6,9% 12,1% 47,4%
Richter 9 615 -0,9% -1,9% -7,1% -7,5% -8,4% 33,6%
Magyar Telekom 1 752 -0,5% -0,1% -0,5% 37,5% 40,4% 363,5%
Nyersanyagok              
WTI 59,09 0,5% 0,5% -4,4% -18,4% -15,8% 29,5%
Brent 62,73 0,4% -0,7% -3,3% -16,1% -14,8% 28,5%
Arany 4 219,81 1,0% 1,4% 5,4% 60,7% 59,8% 130,9%
Devizák              
EURHUF 380,7750 0,0% -0,3% -1,7% -7,4% -8,1% 6,7%
USDHUF 326,5232 -0,5% -0,9% -2,9% -17,8% -17,1% 11,2%
GBPHUF 435,8 0,7% -0,2% -1,4% -12,4% -12,8% 10,2%
EURUSD 1,1662 0,5% 0,6% 1,2% 12,6% 10,9% -4,1%
USDJPY 155,8750 0,0% -0,3% 1,2% -0,8% 4,5% 50,2%
GBPUSD 1,3332 1,0% 0,8% 1,4% 6,4% 5,3% -1,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 93 472 2,4% 3,3% -12,3% -1,0% -2,6% 380,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 -0,6% 1,7% -1,5% -11,6% -4,6% 338,7%
10 éves német állampapírhozam 2,71 -0,1% 2,8% 3,3% 14,6% 31,9% -594,5%
10 éves magyar állampapírhozam 7,01 -0,4% -0,8% 1,7% 5,9% 7,8% 203,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
