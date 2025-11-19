  • Megjelenítés
„Legszívesebben kirúgnám” - Megint nekiment Trump a Fed-elnöknek
Üzlet

„Legszívesebben kirúgnám” - Megint nekiment Trump a Fed-elnöknek

Portfolio
Donald Trump ismét keményen bírálta Jerome Powell Fed-elnököt, mert szerinte túl lassan csökkennek a kamatok.

Az Egyesült Államok elnöke szerdán újra nekiment Jerome Powellnek, amiért szerinte nem csökkenti elég gyorsan a kamatokat.

Őszinte leszek, legszívesebben kirúgnám a fenébe

– fogalmazott.

Trump egy washingtoni befektetési fórumon szólalt fel. Felszólította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy gyorsítsa fel Powell utódjának megtalálását.

"Ezen kell dolgoznod, Scott. Az egyetlen dolog, amit Scott elront, az a Fed" – mondta Bessentről, aki a washingtoni Kennedy Központban rendezett esemény közönségében ült. Majd hozzátette: "A kamatok túl magasak, Scott, és ha nem oldod meg gyorsan, kirúglak a fenébe" – láthatóan tréfás hangnemben.

Bessent, aki a Fed új elnökének kiválasztását irányítja, kedden a Fox News csatornának azt mondta, hogy Trump Hálaadás után találkozik a három jelölttel.

Az új nevet várhatóan még karácsony előtt jelentik be.

Trump többször is méltatta Bessent munkáját, és jelezte, hogy a pénzügyminisztert tartaná alkalmasnak a Fed élére. Bessent azonban közölte vele, hogy inkább a Pénzügyminisztérium élén maradna.

Decemberre meglesznek a jelöltek a Fed elnöki posztjára

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

