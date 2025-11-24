  • Megjelenítés
Bődületes célár érkezett az S&P 500 indexre - Tovább száguldhat jövőre az amerikai tőzsde
Bődületes célár érkezett az S&P 500 indexre - Tovább száguldhat jövőre az amerikai tőzsde

Portfolio
A Deutsche Bank egyik stratégája 2026-ra 8000 pontos év végi célárat adott az S&P 500-ra, új történelmi csúcsot várva az egyre szélesebb befektetői részvétel és az erős vállalati eredmények miatt - írja a Marketwatch. Ez a jelenlegi szintről közel 20 százalékos erősödést jelent.
A bank stratégái úgy látják, hogy több befektető lép be a piacra, ami tovább hajthatja a részvényárakat. Jim Reid és David Folkerts-Landau stratégák kiemelték: az amerikai és globális részvénypiaci stratégiáért felelős Binky Chadha (akit házon belül a legoptimistább elemzőnek tartanak) "figyelemre méltó" előrejelzést adott, meggyőző múltbeli teljesítménnyel. A nagyházak közül jelenleg a Morgan Stanley áll a legközelebb ehhez a szinthez, 7800 pontos 2026 végi céllal.

Chadha 2025 végére 7000 pontos S&P 500-célt vár. Ezt augusztusban emelte 6550-ről, miután áprilisban 6150-re vágta. Az index most 6700 pont körül áll, így a cél eléréséhez emelkedésre van szükség az év végéig. 2024-re 5100-as célt adott meg, az index azonban végül 6000 ponton zárt.

A Deutsche Bank elemzője azzal számol, hogy jövőre tovább nő a részvénykereslet. A pozícionáltság az áprilisi mélypontokról erősen visszapattant, de jelenleg inkább semleges. A fundamentumokra építő, diszkrecionális befektetők óvatosak maradtak, kitettségüket semleges szinten tartják, noha

az erős profitnövekedés és a javuló eredményvárakozások magasabb súlyokat indokolnának.

Ez a befektetői kör "potenciális felhajtóerőt" jelenthet, miközben a részvények tovább profitálhatnak az eszközosztályok közötti beáramlások "hullámából".

A Deutsche Bank 2026-ra erős vállalati eredményeket vár. Az S&P 500 egy részvényre jutó profitját 320 dollárra becsüli, ami 14,2%-os növekedés. Ezzel párhuzamosan a részvény-visszavásárlások lendülete is fennmaradhat. Januárban felminősítésekre számítanak, vagy a gyorsjelentési szezon közvetlen előtti időszakában, vagy "nagy eredmény-felülteljesítések" formájában.

Chadha szerint a részvényértékeltségek magasak maradnak. Az S&P 500 jelenlegi, 25-szörös visszatekintő P/E-mutatója jócskán meghaladja a 15,3-szoros történelmi átlagot, és a múltban jellemző 10–20-szoros sávon is túl van. "Arra számítunk, hogy a szorzók fennmaradnak, sőt emelkedhetnek is, a részvénypiac kedvező kereslet–kínálati háttere miatt" - fogalmazott.

A pozitív képet a stabil amerikai gazdaság is támogatja. A bank 2026-ban 3,1%-os GDP-növekedést vár az idei 3,2% után. Kockázatot jelenthetnek ugyanakkor a vállalati költségcsökkentések és a munkaerőpiac alakulása. Alapeset szerint a munkanélküliség rövid távon kis mértékben emelkedik, majd jövőre visszatér a jelenlegi szintekre.

A bank szerint 2026 sem ígérkezik unalmasnak. A gyors ütemű MI-beruházások és az adaptáció továbbra is meghatározhatja a piaci hangulatot. "A technológiai fejlődés tempóját látva nehéz nem számítani érdemi termelékenységi nyereségekre. Ugyanakkor a végső nyertesek és vesztesek egy összetett tényezőhalmaz függvényei lesznek, amelyek közül sok csak 2026 után válhat egyértelművé" - írták Reid és Folkerts-Landau.

A volatilitás enyhülésére sem számítanak. 2025 vége felé ez vált meghatározóvá, és jövőre a mesterséges intelligenciához köthető témák mentén "élesen ingadozó, fellendülés-visszaesés narratívák" között csapongó piacra számítanak.

