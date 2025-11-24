Moszkva felé tartó drónokat lőttek le az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium szerint hétfőn tíz, Moszkva felé tartó drónt lőttek le, miközben országszerte összesen 50 ukrán drónt semmisítettek meg. A hétvégén a Moszkvától keletre fekvő Satura erőművét ért találat átmeneti üzemzavart és fűtéskimaradást okozott, de hétfőre helyreállt a működés - írja a Reuters.

A közlés egy nappal azután érkezett, hogy ukrán támadás üzemzavart okozott egy, a fővároshoz közeli erőműben, és emiatt az egyik környező településen leállt a távhőszolgáltatás.

A minisztérium szerint moszkvai idő szerint 8 és 20 óra között összesen 50 ukrán drónt semmisítettek meg a Moszkvai, Brjanszki, Kalugai és Kurszki területeken, továbbá a Krímben és a Fekete-tenger felett. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere közölte, hogy a főváros felé tartó drónok lezuhanó darabjai által érintett helyszíneken a katasztrófavédelem dolgozik.

Az ukrán dróntámadás vasárnap a Moszkvától 120 kilométerre keletre fekvő Satura erőművét érte. A hatóságoknak tartalék áramforrásokat kellett bekapcsolniuk, és mobil fűtési rendszereket telepítettek a mintegy 33 ezres városban, ahol a hőmérséklet fagypont körül alakult. Hétfőn Andrej Vorobjov, a térség kormányzója közölte, hogy az erőmű ismét működik.

Az elmúlt hetekben és hónapokban Ukrajna több térségében ismétlődő áram- és fűtéskimaradások voltak a 2022 februárjában kirobbant, teljes körű háború részeként végrehajtott orosz támadások miatt. Ukrajna ugyanakkor csapásokat mért egyes energetikai és fűtési létesítményekre az ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló területeken, valamint az Ukrajnával határos orosz régiókban. Mindeddig Kijev nem okozott jelentős károkat a Moszkvát és környékét ellátó áram- és hőtermelő állomásokban. Ez a térség több mint 22 millió lakosnak ad otthont.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio