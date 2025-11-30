  • Megjelenítés
Ijesztő rekord dőlt meg Kínában

A kínai gyáripari aktivitás novemberben továbbra is zsugorodott, ami rekordidejű visszaesést jelent a gazdasági lassulás közepette - tudósított a Bloomberg.

A kínai feldolgozóipar novemberben tovább folytatta visszaesését,

ami a gazdasági lassulás közepette már rekordhosszúságú hanyatlást jelent.

A hivatalos feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index 49,2 ponton állt Kínában, ami immár nyolcadik hónapja marad az 50 pontos növekedési határ alatt. A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok 49,4 pontos értéket vártak.

Az építőipari és szolgáltatási szektort mérő nem-feldolgozóipari mutató 49,5 pontra csökkent az októberi 50,1-ről,

ami közel három év óta az első zsugorodást jelenti.

A visszaesést főként az ingatlanpiaci és lakossági szolgáltatási szektorok gyengélkedése okozta.

Az adatok azt mutatják, hogy a világ második legnagyobb gazdasága továbbra is nehézségekkel küzd. Az ipari termelés ebben a negyedévben az év eleje óta a legkisebb növekedést mutatta, míg az export váratlanul zsugorodott, mivel a globális kereslet nem tudta ellensúlyozni az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok csökkenését.

A gyenge belföldi kereslet továbbra is árnyékot vet a kínai gyárak kilátásaira. A kiskereskedelmi forgalom növekedése októberben sorozatban az ötödik hónapban lassult, ami a leghosszabb ilyen időszak a Covid-járvány miatti üzletbezárások óta.

A gazdasági lassulás ellenére a kínai döntéshozók nem sietnek további ösztönző intézkedésekkel, mivel az idei, körülbelül 5%-os növekedési cél elérhetőnek tűnik. Kína szeptember vége óta már 1 billió jüan (141 milliárd dollár) értékű további ösztönzőt vezetett be.

A kínai gazdasági növekedés az előző negyedévben egyéves mélypontra lassult. Az elemzők további lassulást várnak, előrejelzésük szerint ez a negyedév lehet a leggyengébb 2022 utolsó negyedéve óta, amikor az ország a Covid Zero lezárások végéhez közeledett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

