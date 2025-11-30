Titokban példátlan együttműködés indult Oroszország és Kína között

Egy nagy kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést vásárolt egy vezető orosz dróngyártó cégben, ami arra utal, hogy még tovább erősödnek a két ország hadiipari komplexumai közötti kapcsolatok. A Financial Times által megtekintett, szeptemberben készült céges dokumentum szerint Wang Dinghua lett a Rustakt 5 százalékos tulajdonosa. A Rustakt az Ukrajnában széles körben használt VT-40 típusú, első személyű nézetű (FPV) drónok gyártója.

A dél-kínai Sencsenben működő üzletember cégei, köztük a Shenzhen Minghuaxin, már korábban is jelentős drónalkatrész-beszállítói voltak a Rustaktnak és kapcsolódó vállalatainak.

Ez az új együttműködés azonban példa nélküli szintű kapcsolatot jelent egy kínai vállalat és egy orosz hadiipari beszállító között.

A Financial Times az orosz nyilvános nyilvántartásban találta meg a dokumentumot, ám egy nappal később a Rustakt tulajdonosi adatait eltávolították az orosz cégnyilvántartásokból. A részvényátruházásra vonatkozó információkat a magán céginformációs oldalakról is törölték.

Az adatok elrejtése idején a Rustakt 95 százalékban Pavel Nikitin üzletember tulajdonában volt. A céget, amely ukrán és EU-s szankciók hatálya alatt áll, az ukrán hatóságok az orosz "Ítéletnap" projekt résztvevőjeként tartják számon, amely pilóta nélküli légi járműveket szállít és pilótákat képez az orosz háborús erőfeszítésekhez.

A kijevi Védelmi Reformok Központja szerint

a Rustakt volt Oroszország legnagyobb FPV-drón alkatrész importőre 2023 júliusa és 2025 februárja között.

A vállalat korábban a VT-40 drón gyártójaként regisztrálta magát, amelyet egy 2023-as orosz állami médiajelentés szerint tüzérségi egységeknél, műszaki csapatoknál, légideszant erőknél és tengerészgyalogosoknál vetettek be.

Samuel Bendett, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának drónszakértője szerint az orosz és kínai hadiipari komplexumok közötti növekvő együttműködés és Moszkva kínai drónalkatrészektől való függése miatt "logikus ez a kapcsolat".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images