Miféle gazdasági aggodalmak? Amerika úgy költ, mintha nem lenne holnap

A Mastercard SpendingPulse jelentése alapján a kiskereskedelmi forgalom (az autóeladások kivételével)

4,1%-kal emelkedett a hálaadás utáni napon, meghaladva a tavalyi 3,4%-os növekedést.

Ezek az inflációval nem korrigált adatok mind az online, mind a személyes vásárlásokat figyelembe veszik, átfogó képet nyújtva a gazdasági aktivitásról.

Az eredmények az amerikai vásárlók ellenálló képességét mutatják a magasabb árak és a munkaerőpiaci aggodalmak közepette. A kiskereskedők széles körű árkedvezményeket kínálnak az árérzékeny fogyasztóknak, bár az akciók talán nem olyan mélyrehatóak, mint a korábbi években. A vállalatok emellett újabb, exkluzív termékeket is előtérbe helyeznek, a 10 dolláros kanapéhuzatoktól az 5 dolláros Barbie babákig.

A bolti eladások 1,7%-kal növekedtek, meghaladva a tavalyi ütemet, míg az online értékesítések 10,4%-kal emelkedtek, ami elmarad a tavalyi növekedéstől.

Ez egyértelműen mutatja, hogy a fogyasztóknak megvan a képességük a költekezésre

- nyilatkozta Michelle Meyer, a Mastercard Economics Institute vezető közgazdásza egy interjúban. Hozzátette, hogy a makrogazdasági ingadozások ellenére a vásárlók jelentős vásárlóerővel rendelkeznek, és a Black Friday előtt is következetesen költöttek.

A fekete pénteken a tizenéveseket és huszonéveseket megcélzó kiskereskedők kiemelkedő forgalmat bonyolítottak. A nagy kedvezményeket kínáló üzletek szintén nagy tömegeket vonzottak. A Walmart közlése szerint a Vizio televíziók, Oura gyűrűk és szezonális játékok voltak a népszerű termékek, és a vásárlók igyekeztek maximalizálni a kedvezményeket. A Home Depot-nál jól fogytak az ünnepi dekorációk és szerszámok.

Sok vásárló azonban megjegyezte, hogy az akciók visszafogottabbnak tűntek a tavalyihoz képest, legalábbis kezdetben. A Target áruházlánc közölte, hogy átlagosan 150 vásárló várakozott a nyitáskor az ingyenes ajándékokért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images