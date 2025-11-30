Itt a várva várt térkép: kiderült, milyen időre kell számítani

A nyugati országrészben a köd és rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, így

ott akár több órára is kisüthet a nap,

addig az Észak-Dunántúl egyes részein és keleten egész nap kitart az erősen felhős vagy borult idő, a Dunától keletre pedig időszakos esőre is számítani kell.

A szél mérsékelt marad, a maximum pedig nagyrészt 3 és 10 fok között alakul.

