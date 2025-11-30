  • Megjelenítés
Itt a várva várt térkép: kiderült, milyen időre kell számítani
Üzlet

Itt a várva várt térkép: kiderült, milyen időre kell számítani

Portfolio
A nyugati országrészben akár több órára is kisüthet a nap - írja a HungaroMet.

A nyugati országrészben a köd és rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, így

ott akár több órára is kisüthet a nap,

addig az Észak-Dunántúl egyes részein és keleten egész nap kitart az erősen felhős vagy borult idő, a Dunától keletre pedig időszakos esőre is számítani kell.

A szél mérsékelt marad, a maximum pedig nagyrészt 3 és 10 fok között alakul.

Még több Üzlet

Cseles megoldással, az utolsó pillanatban kerülték el a bukást a klímacsúcson

Miféle gazdasági aggodalmak? Amerika úgy költ, mintha nem lenne holnap

Ijesztő rekord dőlt meg Kínában

trkp

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
A hóviharral megérkezett a közlekedési káosz is: több mint 30 centi hóra számítanak, de nem itthon
Rendkívül súlyos vádak az amerikai hadsereg ellen: illegális kivégzéssel vádolják Trumpékat
Korán bezárt Amerika, mehetnek vásárolni a befektetők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility