  • Megjelenítés
Borús előrejelzés érkezett, beszakadt a Hugo Boss árfolyama
Üzlet

Borús előrejelzés érkezett, beszakadt a Hugo Boss árfolyama

Portfolio
A Hugo Boss részvényei szerdán 11 százalékot estek. A zuhanást az váltotta ki, hogy a nehézségekkel küzdő német divatmárka figyelmeztetett: jövőre bevétele és nyeresége is csökkenhet, miközben stratégiai újratervezésbe kezd.

Néhány nappal azután, hogy legnagyobb részvényese, a 25 százalékos tulajdonrésszel bíró brit Frasers megvonta támogatását az elnöktől, a Hugo Boss csökkentette működési eredmény-előrejelzését. Közölte azt is, hogy 2026-ban az árfolyamhatástól tisztított bevételei közepes–magas, egy számjegyű mértékben csökkenhetnek.

A férfi öltönyöket és hétköznapi ruházatot forgalmazó vállalat a termékkínálat finomhangolásával és a működés egyszerűsítésével reagál az EMEA- és az ázsiai–csendes-óceáni régióban tapasztalt visszaesésre, amelyet főként az Egyesült Királyság és Kína gyengélkedése okoz.

A tartós, nyereséges növekedés érdekében most újra kell fókuszálnunk, egyszerűsítenünk és erősítenünk kell üzletünket, hogy a Hugo Bosst felkészítsük a következő szintre

– mondta Daniel Grieder vezérigazgató, hozzátéve, hogy a kereskedelmi akadályok és az óvatos fogyasztók rontják az üzletmenetet.

Még több Üzlet

Szent föld alatt rejlik a gigantikus rézkincs

Kezdenek megnyugodni a tőzsdék, emelkedik a piac

Milliárdos sajátrészvény-visszavásárlást tervez a következő egy évben az Opus

A Frasers igazgatósági szintű változásokat sürget. A múlt héten jelezte, hogy többé nem támogatja a vállalat elnökét, Stephan Sturmot. A Hugo Boss közölte, hogy Sturm határozottan elkötelezett feladatai folytatása mellett.

A szerdán elindított új stratégia az üzletek fejlesztésére épít. Fókuszt helyez a gyorsan növekvő kategóriákra – például a cipőkre és a kiegészítőkre –, és erősíti a női kollekciót.

Kétségtelen, hogy üzletági szempontból a női ruházat jelenti a legnagyobb önálló lehetőséget a növekedés és a jövedelmezőség ösztönzésére

– mondta Oliver Timm értékesítési vezető.

A Hugo Boss 2026-ra 300–350 millió euró közötti EBIT-et vár. Az idei évre a működési eredmény a 380–440 millió eurós sáv alsó részén alakulhat a "fokozódó makrogazdasági volatilitás" miatt. A vállalat költségcsökkentést tervez az ellátási láncban, és áremeléseket helyez kilátásba, elbocsátásokkal azonban nem számol – közölte Grieder.

A cég 2027-ben a bevételek növekedési pályára való visszatérésére számít, 2028-ban pedig a bővülés gyorsulását várja. A 2026-ra vonatkozó részletes kilátásokat márciusban, az éves beszámolóval együtt teszik közzé.

A bejelentést követően a Hugo Boss árfolyama 11 százalékot zuhant.

HTyO4qI6

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Emelkedett Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility