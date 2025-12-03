Borús előrejelzés érkezett, beszakadt a Hugo Boss árfolyama

A Hugo Boss részvényei szerdán 11 százalékot estek. A zuhanást az váltotta ki, hogy a nehézségekkel küzdő német divatmárka figyelmeztetett: jövőre bevétele és nyeresége is csökkenhet, miközben stratégiai újratervezésbe kezd.

Néhány nappal azután, hogy legnagyobb részvényese, a 25 százalékos tulajdonrésszel bíró brit Frasers megvonta támogatását az elnöktől, a Hugo Boss csökkentette működési eredmény-előrejelzését. Közölte azt is, hogy 2026-ban az árfolyamhatástól tisztított bevételei közepes–magas, egy számjegyű mértékben csökkenhetnek.

A férfi öltönyöket és hétköznapi ruházatot forgalmazó vállalat a termékkínálat finomhangolásával és a működés egyszerűsítésével reagál az EMEA- és az ázsiai–csendes-óceáni régióban tapasztalt visszaesésre, amelyet főként az Egyesült Királyság és Kína gyengélkedése okoz.

A tartós, nyereséges növekedés érdekében most újra kell fókuszálnunk, egyszerűsítenünk és erősítenünk kell üzletünket, hogy a Hugo Bosst felkészítsük a következő szintre

– mondta Daniel Grieder vezérigazgató, hozzátéve, hogy a kereskedelmi akadályok és az óvatos fogyasztók rontják az üzletmenetet.

A Frasers igazgatósági szintű változásokat sürget. A múlt héten jelezte, hogy többé nem támogatja a vállalat elnökét, Stephan Sturmot. A Hugo Boss közölte, hogy Sturm határozottan elkötelezett feladatai folytatása mellett.

A szerdán elindított új stratégia az üzletek fejlesztésére épít. Fókuszt helyez a gyorsan növekvő kategóriákra – például a cipőkre és a kiegészítőkre –, és erősíti a női kollekciót.

Kétségtelen, hogy üzletági szempontból a női ruházat jelenti a legnagyobb önálló lehetőséget a növekedés és a jövedelmezőség ösztönzésére

– mondta Oliver Timm értékesítési vezető.

A Hugo Boss 2026-ra 300–350 millió euró közötti EBIT-et vár. Az idei évre a működési eredmény a 380–440 millió eurós sáv alsó részén alakulhat a "fokozódó makrogazdasági volatilitás" miatt. A vállalat költségcsökkentést tervez az ellátási láncban, és áremeléseket helyez kilátásba, elbocsátásokkal azonban nem számol – közölte Grieder.

A cég 2027-ben a bevételek növekedési pályára való visszatérésére számít, 2028-ban pedig a bővülés gyorsulását várja. A 2026-ra vonatkozó részletes kilátásokat márciusban, az éves beszámolóval együtt teszik közzé.

A bejelentést követően a Hugo Boss árfolyama 11 százalékot zuhant.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

