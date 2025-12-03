Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holdblog "Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen" "Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...

RSM Blog ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO

Bankmonitor Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem

Caprica Consulting DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén? A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal

Energiastratégia Intézet Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.

Holdblog Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság

Holdblog Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV? Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th