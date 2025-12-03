  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap csak a dízel ára változik, írja a holtankoljak.

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.

A mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.12.03-án):

  • 95-ös benzin: 570 Ft/liter
  • Gázolaj: 580 Ft/liter 
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

