Kiderült, mennyit költöttünk SZÉP-kártyákkal októberben

A SZÉP-kártyákkal októberben összesen 36,3 milliárd forintot költöttek a kártyabirtokosok, ami több mint 14%-kos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2025 októberében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke mintegy 37,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest

több mint 37%-kal volt magasabb.

A kártyabirtokosok összesen 36,3 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, így a SZÉP-kártyás fizetések több mint 14%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Az év tizedik hónapjában az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 159 ezer helyszínen használhatják SZÉP-kártyájukat, ami 9,1%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A legtöbbet a balatoni szálláshelyeken költöttek a családok SZÉP-kártyáikról, ahol ez az összeg az októberi belföldi szálláshelyi költések 9%-át tette ki. A szálláshelyek Sopron-Fertő turisztikai térségben köszönhették bevételeiket a legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 11%-át SZÉP-kártyával egyenlítették ki.

Az év első tíz hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a SZÉP-kártyás költések közel 11%-kal nőttek 2024 azonos időszakához képest. Október végén közel 97,8 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon - írta az NGM.

Mint arról beszámoltunk, a kormány a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött, így 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására is felhasználni a kártyákon lévő összegeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images