Szent föld alatt rejlik a gigantikus rézkincs

Az arizonai Superior város közelében található Resolution Copper bányakomplexum több mint 2 kilométer mélységbe nyúlik. A vállalat eddig több mint 2 milliárd dollárt fektetett a terület fejlesztésébe és az engedélyeztetési folyamatba, de várhatóan még egy évtizedbe telik, mire megkezdődhet a tényleges kitermelés.

A projekt előrehaladását jogi viták hátráltatják, mivel

a lelőhely őslakos amerikai népek által szentnek tartott föld alatt található.

Terry Rambler, a helyi San Carlos Törzsi Tanács elnöke szerint a projekt "örökre megváltoztatná a tájat", és ellenzi a beruházást.

A Resolution Copper ugyanakkor arra számít, hogy a hatalmas lelőhely négy évtizeden keresztül az Egyesült Államok éves rézigényének akár negyedét is fedezheti, és a gazdasági körülmények kedveznek egy ilyen nagyberuházásnak.

