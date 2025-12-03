  • Megjelenítés
Szent föld alatt rejlik a gigantikus rézkincs
Üzlet

Szent föld alatt rejlik a gigantikus rézkincs

Portfolio
Az arizonai Resolution Copper bányaprojekt kulcsfontosságú lehet az USA réz-ellátásában, de jogi viták hátráltatják a gigaprojekt előrehaladását, mivel a lelőhely őslakos amerikai népek által szentnek tartott föld alatt található - számolt be a Financial Times.

Az arizonai Superior város közelében található Resolution Copper bányakomplexum több mint 2 kilométer mélységbe nyúlik. A vállalat eddig több mint 2 milliárd dollárt fektetett a terület fejlesztésébe és az engedélyeztetési folyamatba, de várhatóan még egy évtizedbe telik, mire megkezdődhet a tényleges kitermelés.

A projekt előrehaladását jogi viták hátráltatják, mivel

a lelőhely őslakos amerikai népek által szentnek tartott föld alatt található.

Terry Rambler, a helyi San Carlos Törzsi Tanács elnöke szerint a projekt "örökre megváltoztatná a tájat", és ellenzi a beruházást.

Még több Üzlet

Kezdenek megnyugodni a tőzsdék, emelkedik a piac

Borús előrejelzés érkezett, beszakadt a Hugo Boss árfolyama

Milliárdos sajátrészvény-visszavásárlást tervez a következő egy évben az Opus

A Resolution Copper ugyanakkor arra számít, hogy a hatalmas lelőhely négy évtizeden keresztül az Egyesült Államok éves rézigényének akár negyedét is fedezheti, és a gazdasági körülmények kedveznek egy ilyen nagyberuházásnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Emelkedett Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility