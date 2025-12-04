31 év után visszavonul a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája - Itt vannak az üzenetei a piac számára

Kostin távozását már szeptemberben nyilvánosságra hozták; a részleteket a vállalat csütörtökön megjelent podcastja ismertette. A pozíciót Ben Snider, a cég stratégája veszi át, miközben Kostin tanácsadóként a cégnél marad. Elmondása szerint mostanában gyakran kérdezik tőle, hogy lufiban van-e a piac.

A szakember szerint az elmúlt évtizedekben a fókusz az egyedi részvények kiválasztásáról egyre inkább a különféle jellemzők, például a nemzetközi bevételi kitettség vagy a mérleg erőssége alapján összeállított kosarakra tolódott. Hozzátette, hogy a keretrendszer lényege ma is hasonló a harminc évvel ezelőttihez: a gazdaság, a vállalati eredmények, az értékeltség és a pénzáramlás vizsgálata képezi az alapot. Úgy tekint ezekre, mint egy asztal négy lábára, és ezek mentén azonosítja a lehetőségeket.

A jelenlegi környezetben a Cboe volatilitási indexének, a VIX-nek tartósan alacsony szintje kedvező jel 2026-ra, és erős volt a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is - vélekedett.

A leggyakoribb kérdés most az, hogy lufi van-e a részvénypiacon.

Kostin szerint a nyilvános piacokon nincs AI-lufi.

Úgy látja, hogy a magánpiacokon a tőke bősége és az árazások inkább tűnnek fenntarthatatlannak, ami gyakorlatilag lufinak tekinthető. Rámutatott: a legnagyobb, mesterséges intelligenciához köthető vállalatok körülbelül harmincszoros P/E rátán forognak, szemben a COVID utáni negyvenszeressel és a dotkomlufi idején látott ötvenszeressel. Szerinte ez alapján nem beszélhetünk egyértelmű árfolyamlufiról. Abszolút értelemben az értékeltség még mindig magas a történelmi átlaghoz képest, de jóval alacsonyabb, mint néhány korábbi időszakban. Az IPO-aktivitás is visszafogottabb, mint 1999-ben és 2021-ben.

A magánpiacokon ezzel szemben az AI-cégek egyre magasabb értékeltség mellett vonnak be tőkét, és megjelent a beszállítói finanszírozás problémája is. Egy idő után a beszállítók növekedése önmagában nem feltétlenül fedezi a bővülést; Kostin szerint ez a lényegi különbség a nyilvános és a magán AI-piacok között.

A lehetőségeknél a fogyasztói szegmensre hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a munkanélküliséggel kapcsolatos aggodalmak ellenére a közepes jövedelmű fogyasztók jövőre profitálhatnak az adóreformból. Hozzátette, hogy az egészségügyi részvények relatív értékeltsége harmincéves mélyponton van, és vonzónak tartja azokat a vállalatokat is, amelyek az AI-t nemcsak költségcsökkentésre, hanem bevételnövelésre is használják.

A Goldman Sachs jövő évre vonatkozó S&P 500-as célára 7600 pont, ami valamivel meghaladja a MarketWatch által összegzett, 7500 pontos Wall Street-i konszenzust.

