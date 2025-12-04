Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

Portfolio 2025. december 04. 09:19

Gyengén kezdtek ugyan az amerikai tőzsdék tegnap, de a kereskedési idő végére mindhárom vezető index pluszba fordult. A legfrissebb munkaerőpiaci adatok tovább erősítették a Fed további kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásokat, miután a várttól jócskán elmaradtak az ADP számai, ami a munkaerőpiac gyengülésére utal. A piacok jelenleg 89 százalékra taksálják a decemberi kamatvágás esélyét, ami messze meghaladja a pár héttel ezelőtti becsléseket. Az amerikai kamatcsökkentési várakozások adtak egy lökést a hangulatnak, bár Ázsiában így sem volt teljesen egyértelmű a kép, többnyire azért emelkedtek a vezető részvényindexek, míg Európában ugyancsak emelkednek a tőzsdék.