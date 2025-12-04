  • Megjelenítés
Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék
Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

Gyengén kezdtek ugyan az amerikai tőzsdék tegnap, de a kereskedési idő végére mindhárom vezető index pluszba fordult. A legfrissebb munkaerőpiaci adatok tovább erősítették a Fed további kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásokat, miután a várttól jócskán elmaradtak az ADP számai, ami a munkaerőpiac gyengülésére utal. A piacok jelenleg 89 százalékra taksálják a decemberi kamatvágás esélyét, ami messze meghaladja a pár héttel ezelőtti becsléseket. Az amerikai kamatcsökkentési várakozások adtak egy lökést a hangulatnak, bár Ázsiában így sem volt teljesen egyértelmű a kép, többnyire azért emelkedtek a vezető részvényindexek, míg Európában ugyancsak emelkednek a tőzsdék.
Emelkednek az európai tőzsdék

Emelkedéssel indul a kereskedés az európai piacokon, a DAX 0,6 százalékot emelkedett, a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói és a madridi börze is feljebb került 0,2 százalékkal.

Katasztrófaturizmus és hazatérő tömegek: lesben állnak a légitársaságok Ukrajna újranyitásáért

Békemegállapodás esetén a Ryanair két héten belül újraindítaná ukrajnai járatait, a Wizz Air és az easyJet pedig saját tervekkel készül a visszatérésre - jelentette a Financial Times.

A Mollal és a Richterrel az élen emelkedik a magyar tőzsde

A pozitív nemzetközi hangulattal összhangban a magyar piac is emelkedik, élen a Mollal és a Richterrel.

Az OTP Alapkezelő lett az egyik hazai tőzsdei cég nagytulajdonosa

5 százalék feletti tulajdonrészt szerzett a Shopper Park Plusban az OTP Alapkezelő - derült ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.

Hadjáratra készül az EU a WhatsApp ellen a mesterséges intelligencia miatt

Az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot készít elő a Meta WhatsAppban bevezetett mesterségesintelligencia-funkciói miatt, és a bejelentés akár napokon belül megszülethet - közölte a Financial Times.

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,02 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,23 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,39 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,48 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,01 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel az októberi gazdasági aktivitás indikátorainak sora indul el, hiszen a KSH a kiskereskedelem statisztikáját teszi közzé. Ebből pedig akár már a negyedik negyedéves gazdasági teljesítményre is lehet majd előzetesen következtetni. Az Eurostat szintén a tagállamok kiskereskedelmi adatait összegzi, így rögtön arról is képet kaphatunk, hol áll a magyar adat európai összevetésben.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 882,9 0,9% 1,0% 1,2% 12,5% 7,1% 59,8%
S&P 500 6 849,72 0,3% 0,5% 0,0% 16,5% 13,2% 86,8%
Nasdaq 25 606,54 0,2% 1,5% -1,4% 21,9% 20,6% 105,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 864,68 1,1% 0,6% -4,9% 25,0% 27,0% 86,0%
Hang Seng 25 760,73 -1,3% -0,6% -1,5% 28,4% 30,5% -3,6%
CSI 300 4 531,05 -0,5% 0,3% -2,6% 15,2% 14,7% -10,4%
Európai részvényindexek              
DAX 23 693,71 -0,1% -0,1% -1,8% 19,0% 18,4% 78,8%
CAC 8 087,42 0,2% -0,1% -0,3% 9,6% 11,5% 45,1%
FTSE 9 692,07 -0,1% 0,0% -0,1% 18,6% 15,9% 49,3%
FTSE MIB 43 380,64 0,1% 0,6% 0,4% 26,9% 28,2% 97,1%
IBEX 16 585,7 0,7% 1,4% 3,4% 43,0% 39,7% 102,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 235,9 -0,5% -0,5% 1,4% 37,7% 40,6% 182,2%
ATX 5 050,17 -0,4% 1,0% 4,3% 37,9% 42,3% 93,1%
PX 2 496,73 -0,5% 0,4% 3,6% 41,8% 46,2% 158,4%
Magyar blue chipek              
OTP 34 400 0,0% -0,1% 5,9% 58,6% 62,3% 187,9%
Mol 2 918 -1,1% 0,6% 0,1% 6,9% 12,1% 47,4%
Richter 9 615 -0,9% -1,9% -7,1% -7,5% -8,4% 33,6%
Magyar Telekom 1 752 -0,5% -0,1% -0,5% 37,5% 40,4% 363,5%
Nyersanyagok              
WTI 59,09 0,5% 0,5% -4,4% -18,4% -15,8% 29,5%
Brent 62,73 0,4% -0,7% -3,3% -16,1% -14,8% 28,5%
Arany 4 219,81 1,0% 1,4% 5,4% 60,7% 59,8% 130,9%
Devizák              
EURHUF 380,7750 0,0% -0,3% -1,7% -7,4% -8,1% 6,7%
USDHUF 326,5232 -0,5% -0,9% -2,9% -17,8% -17,1% 11,2%
GBPHUF 435,8 0,7% -0,2% -1,4% -12,4% -12,8% 10,2%
EURUSD 1,1662 0,5% 0,6% 1,2% 12,6% 10,9% -4,1%
USDJPY 155,8750 0,0% -0,3% 1,2% -0,8% 4,5% 50,2%
GBPUSD 1,3332 1,0% 0,8% 1,4% 6,4% 5,3% -1,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 93 472 2,4% 3,3% -12,3% -1,0% -2,6% 380,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 -0,6% 1,7% -1,5% -11,6% -4,6% 338,7%
10 éves német állampapírhozam 2,71 -0,1% 2,8% 3,3% 14,6% 31,9% -594,5%
10 éves magyar állampapírhozam 7,01 -0,4% -0,8% 1,7% 5,9% 7,8% 203,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
