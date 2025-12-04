A PENNY hűtőajtó-programjával 4500 háztartás fogyasztásával egyenértékű energiát takarít meg

A PENNY Magyarország harmadik alkalommal nyerte el az Energiahatékony Vállalat címet a Virtuális Erőmű Programban, miután jelentős energiamegtakarítást ért el országos hűtőajtó-telepítési programjával. A fejlesztésnek köszönhetően a diszkontlánc villamosenergia-felhasználása több mint 10%-kal, gázfogyasztása pedig több mint 50%-kal csökkent, ami összesen több mint 4500 magyar háztartás éves energiaigényének felel meg. A vállalat a jövőben valós idejű, adatalapú energiagazdálkodással és a megújuló energia részarányának növelésével tervezi folytatni fenntarthatósági törekvéseit - erről is beszélt a Portfolio-nak Bánszky Botond, a PENNY Magyarország energetikai menedzsere. A fejlesztések nemcsak környezetvédelmi szempontból jelentősek, hanem a vásárlók számára is előnyökkel járnak: az alacsonyabb energiafelhasználás mérsékli az üzemeltetési költségeket, ami segít a polcárakat tartósan pénztárcabarát szinten tartani.

A PENNY Magyarország harmadszor nyerte el az Energiahatékony Vállalat címet a Virtuális Erőmű Program (VEP) keretében, amelyet az Európai Bizottság is elismer, és a hazai vállalatok igazolt energiamegtakarításait gyűjti, értékeli és összesíti. A minősítés azoknak a cégeknek jár, amelyek mérhetően csökkentik fogyasztásukat és a fenntarthatóságot stratégiai szinten építik be működésükbe. A VEP a megtakarításokat "virtuális erőművi" kapacitásként összesíti. A 2024–2025-ös adatok szerint az így összegzett volumen már a paksi atomerőmű beépített teljesítményének mintegy 80%-át éri el, ezért nevezik a programot Magyarország "második legnagyobb erőművének" – még ha valójában fogyasztást vált ki, nem pedig áramot termel.

A diszkontlánc egyik legjelentősebb fenntarthatósági projektje a 2025-re lezárult országos hűtőajtó-telepítési program volt, amelynek során mind a 241 üzletében a nyitott, hűtött polcok helyett korszerű, zárt hűtőberendezésekre váltott.

Az intézkedés eredményeként a vállalat villamosenergia-felhasználása több mint 10%-kal csökkent, míg a gázfogyasztás jelentős mértékben, több mint 50%-kal esett vissza.

A megtakarított energia mennyisége több mint 3000 magyar háztartás éves villamosenergia-fogyasztásának, a földgáz-megtakarítás pedig további több mint 1500 család éves igényének felel meg.

Bánszky Botond, a PENNY Magyarország energetikai menedzsere szerint az energiamegtakarítás számukra nem pusztán vállalati célkitűzés vagy pénzügyi projekt, hanem felelős szemlélet, amely a következő generációk számára is élhetőbb, fenntarthatóbb jövőt teremt.

A PENNY évek óta következetesen azon dolgozik, hogy a gazdasági hatékonyság kéz a kézben járjon a környezeti felelősséggel, és meg vannak győződve arról, hogy a jövő üzleti sikere a tudatos energiafelhasználásban és a közös felelősségvállalásban rejlik

– mondta a Portfolio-nak.

Az energiaszámla az árakban is tükröződik

A fejlesztések közvetlen előnyökkel járnak a vásárlók számára is. A modern hűtőbútorok kiegyenlítettebb hőmérsékletet biztosítanak, ami nemcsak jobb termékminőséget és kevesebb árukárt eredményez, hanem halkabb, kellemesebb bolti környezetet is teremt. A korszerű LED-világítás élhetőbb, komfortosabb vásárlási élményt nyújt, miközben energiahatékonyabb is. Fontos kiemelni, hogy

a beruházások költsége nem emeli meg az árakat, sőt: a PENNY továbbra is vonzó választékkal és pénztárcabarát árakkal várja a vásárlókat, mivel az energiahatékonyabb működés alacsonyabb üzemeltetési költséget eredményez.

A vállalat számára a legnagyobb további megtakarítási potenciál az adatalapú, valós idejű hálózati energiagazdálkodásban és az erre épülő beavatkozásokban van. Ezzel párhuzamosan tovább növelik a megújuló energia részarányát, és folyamatosan korszerűsítik meglévő üzleteik műszaki rendszereit – a hűtéstől a világításon át egészen az épületenergetikai megoldásokig – mondta a Portfolio-nak Bánszky Botond, aki hangsúlyozta, a tudatos energiabeszerzési stratégiának köszönhetően a piaci áringadozások kevésbé jelentenek kockázatot a vállalat számára, ami hozzájárul ahhoz, hogy a "napi kosárértékét" akkor is stabilan és elérhető szinten tartsák, ha a piacon hirtelen változások következnek be.

