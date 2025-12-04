Megjött a legfontosabb táblázat a 2026-os minimálbérről - Kiderült, mennyivel lesz nagyobb a bruttó összeg

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Csütörtökön a felek aláírásával hivatalossá vált, hogy mekkora lesz a minimálbér összege 2026-ban és hogy hogyan alakul jövőre a garantált bérminimum összege. Ezekből már az is kikalkulálható, hogy mennyivel növekednek 2026-ban a legkisebb hivatalos bérek. Most egy táblázatban és egy grafikonon mutatjuk be a legfontosabb adatokat.

Csütörtök délelőtt aláírták a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésein kitárgyalt megállapodást. A hivatalos eseményről ebben a cikkünkben számoltunk be:

A döntés lényege, hogy jövőre a minimálbér 11%-kal, míg a garantált bérminimum pedig 7%-kal nő.

De mit jelent ez nominálisan, vagyis

pontosan mennyi lesz 2026-ban a minimálbér és a garantált bérminimum?

És mekkora plusz összeget jelent ez forintban kifejezve 2025-höz képest.

Az alábbiakban ezt mutatjuk be.

Ezen a lenti grafikonon jól látható, hogy 34 év alatt hogyan emelkedett a minimálbér, melynek nyomán 2026-ra a bruttó összege 322.800 forint lesz.

Az általunk készített táblázatokból pedig az is kiolvasható, hogy évről évre mennyivel nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum összege.

2026-ban tehát a bruttó minimálbér 322.800 forint lesz, ami 32 ezer forinttal magasabb , mint a 2025-ben látott bruttó minimálbér. A nettó minimálbér ennek megfelelően 214.700 forint lesz, ami 21.300 forintos emelésnek felel meg havi szinten.

, mint a 2025-ben látott bruttó minimálbér. A nettó minimálbér ennek megfelelően 214.700 forint lesz, ami 21.300 forintos emelésnek felel meg havi szinten. 2026-ban a garantált bérminimum 373 ezer forint lesz, ami bruttó módon 24 ezer forinttal magasabb, mint az idei. Így a garantált bérminimum nettó összege 248.200 forintra emelkedik, havonta 16.300 forinttal lesz magasabb 2026-ban, mint idén.

A minimálbér összegének alakulása Minimálbér-emelési ütem Bruttó minimálbér összege (ezer Ft) Nettó minimálbér összege (ezer Ft) Nettó minimálbér emelkedés (ezer Ft, év/év) 2018 8% 138 92 7 2019 8% 149 99 7 2020 8% 161 107 8 2021 4% 167,4 111,3 4,4 2022 19% 200,0 133,0 21,7 2023 16% 232,0 154,3 21,3 2024 15% 266,8 177,4 23,1 2025 9% 290,8 193,4 16,0 2026 11% 322,8 214,7 21,3 Forrás: Portfolio

A garanált bérminimum összegének alakulása Garantált bérminimum emelési ütem Garantált bérminimum bruttó összege (ezer Ft) Garantált bérminimum nettó összege (ezer Ft) Garantált bérminimum emelkedése (nettó, ezer Ft, év/év) 2018 12% 181 120 13 2019 8,0% 195 130 10 2020 8,0% 211 140 10 2021 3,8% 219 145,6 5,52 2022 18,7% 260 172,9 27,3 2023 14,0% 296 197,1 24,2 2024 10,0% 326 216,8 19,7 2025 7,0% 349 232,0 15,2 2026 7,0% 373 248,2 16,3 Forrás: Portfolio

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos