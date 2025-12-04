Megjött a legfontosabb táblázat a 2026-os minimálbérről - Kiderült, mennyivel lesz nagyobb a bruttó összeg

Csütörtök délelőtt aláírták a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésein kitárgyalt megállapodást. A hivatalos eseményről ebben a cikkünkben számoltunk be:
A döntés lényege, hogy jövőre a minimálbér 11%-kal, míg a garantált bérminimum pedig 7%-kal nő.
De mit jelent ez nominálisan, vagyis
pontosan mennyi lesz 2026-ban a minimálbér és a garantált bérminimum?
És mekkora plusz összeget jelent ez forintban kifejezve 2025-höz képest.
Az alábbiakban ezt mutatjuk be.
Ezen a lenti grafikonon jól látható, hogy 34 év alatt hogyan emelkedett a minimálbér, melynek nyomán 2026-ra a bruttó összege 322.800 forint lesz.
Az általunk készített táblázatokból pedig az is kiolvasható, hogy évről évre mennyivel nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum összege.
- 2026-ban tehát a bruttó minimálbér 322.800 forint lesz, ami 32 ezer forinttal magasabb, mint a 2025-ben látott bruttó minimálbér. A nettó minimálbér ennek megfelelően 214.700 forint lesz, ami 21.300 forintos emelésnek felel meg havi szinten.
- 2026-ban a garantált bérminimum 373 ezer forint lesz, ami bruttó módon 24 ezer forinttal magasabb, mint az idei. Így a garantált bérminimum nettó összege 248.200 forintra emelkedik, havonta 16.300 forinttal lesz magasabb 2026-ban, mint idén.
|A minimálbér összegének alakulása
|Minimálbér-emelési ütem
|Bruttó minimálbér összege (ezer Ft)
|Nettó minimálbér összege (ezer Ft)
|Nettó minimálbér emelkedés (ezer Ft, év/év)
|2018
|8%
|138
|92
|7
|2019
|8%
|149
|99
|7
|2020
|8%
|161
|107
|8
|2021
|4%
|167,4
|111,3
|4,4
|2022
|19%
|200,0
|133,0
|21,7
|2023
|16%
|232,0
|154,3
|21,3
|2024
|15%
|266,8
|177,4
|23,1
|2025
|9%
|290,8
|193,4
|16,0
|2026
|11%
|322,8
|214,7
|21,3
|Forrás: Portfolio
|A garanált bérminimum összegének alakulása
|Garantált bérminimum emelési ütem
|Garantált bérminimum bruttó összege (ezer Ft)
|Garantált bérminimum nettó összege (ezer Ft)
|Garantált bérminimum emelkedése (nettó, ezer Ft, év/év)
|2018
|12%
|181
|120
|13
|2019
|8,0%
|195
|130
|10
|2020
|8,0%
|211
|140
|10
|2021
|3,8%
|219
|145,6
|5,52
|2022
|18,7%
|260
|172,9
|27,3
|2023
|14,0%
|296
|197,1
|24,2
|2024
|10,0%
|326
|216,8
|19,7
|2025
|7,0%
|349
|232,0
|15,2
|2026
|7,0%
|373
|248,2
|16,3
|Forrás: Portfolio
Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Elszabadult a magyar termőföldpiac: már nem a gazdálkodás, hanem a befektetés a lényeg
50 százalékos drágulás 5 év alatt.
Mérföldkőhöz érkezett az OTP részvényvásárlási programja
Küszöbátlépés történt.
Keményen beleszálltak egymásba a Donald Trump székére hajtók: saját pártjából vádolják "arcátlan hazugsággal" Kamala Harrist
A volt alelnök csak a "a saját hátsóját védi"?
Tőzsdeláz a magyar piacon - Ezekbe a részvényekbe fektethetsz most be!
Három részvényt is vételre kínálnak.
Brutális kereslet mellett csövön nyomja az állampapírt az ÁKK
Hatalmas érdeklődés, komoly rábocsátás a mai aukción.
Lezárult a vizsgálat: szabályt sértett, saját katonái életét veszélyeztette Trump embere
Fontos fejlemény a botrányban.
Trump bejelentése után szárnyra kaptak az európai autógyártók részvényei
Jó hír a benzines tábornak.
Ennyit a békülésről: azt mondják, Oroszország gigantikus offenzívára készül - Elvennék Ukrajnától az egész Fekete-tengert
Az oroszok arról magyaráznak, Odessza és Mikolaiv is kell.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor az ember gördeszkázik vagy szabadrúgást gyakorol, egyből érkezik a visszacsatolás,... The
Otthon Start - mi lesz a befektetési célú lakásvásárlásokkal?
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken. Saját, 1000 háztartásos felmérésünk
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!