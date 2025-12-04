Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester

Az éjjel intenzív támadás érte Oroszországot Ukrajna felől: az orosz légvédelem összesen 76 pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette különböző légvédelmi fegyverekkel.

(Az összes, Oroszország ellen indított UAV vélhetően ennél magasabb szám, az elfogási ráta sosem 100%-os.)

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint

a legtöbb drónt Rosztov felett lőtték le, 16 UAV-t sikerült elfogni,

felett lőtték le, 16 UAV-t sikerült elfogni, emellett 14 drónt lőttek fel Sztavropol régió fölött,

régió fölött, 7-et a Belgorod fölött,

fölött, 4-et Brjanszk fölött,

fölött, 3-at Voronyezs ,

, 1-et Moszkva régiók fölött,

régiók fölött, emellett támadás érte még Orjol, Rjazan, Tula, Krasznodár, Lipeck és Nizsnij Novgorod régiókat is,

is, valamint elfogtak 21 drónt a megszállt Krím felett is.

(A Krím nemzetközi jog szerint Ukrajna része, de Oroszország ezt a régiót, illetve az Azovi-tengert, melyen nemzetközi jog szerint Ukrajnával osztoznak, saját területének tekinti.)

A Moszkva elleni támadásról külön bejelentést tett Szergej Szobjanin, a város polgármestere.

Azt írta MAX csatornáján:

a Moszkva elleni támadást a légvédelem elhárította, de a becsapódó roncsok károkat okoztak, a katrasztrófavédelem kivonult a helyszínre.

Ez azt jelenti, hogy az átlagosnál valószínűleg nagyobb kár keletkezett a Moszkva elleni támadás során, ennek pontos mértékéről Szobjanin nem számolt be.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal, mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad terrorista szándékkal polgári célpontokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images