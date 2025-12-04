Mindenki másképp csinálja: Törökország hatalmas gázüzletet kötött Moszkvával

A megegyezés keretében az orosz Gazprom

összesen 22 milliárd köbméter gázt szállít le Törökországnak jövőre

- ami Törökország teljes gázellátásának kb. 40%-át teszi ki.

Az orosz gáz a Fekete-tenger alatt áthaladó Kék- és Török Áramlat gázvezetékeken keresztül kerül leszállításra.

A BOTAS jövőre is a Gazpromtól fogja beszerezni a gázimport egy részét, de egyéves, rövidebb távú szerződésekkel

- jelentette be Alparslan Bayraktar energiaügyi miniszter Isztambulban. A rövidebb távú szerződések mögött az a stratégiai megfontolás állhat, hogy az EU fokozatos leválása miatt Oroszország egyre nehezebb helyzetbe kerül, így Törökország nagyobb árengedményeket harcolhat ki a jövőben.

De nem csak az orosz forrásokra támaszkodnak. A török állami gázimportőr BOTAS külön aláírt egy sor hosszú távú szerződést cseppfolyósított földgázra (LNG), amelynek nagy része az Egyesült Államokból származik majd, kihasználva a következő években várható nagy globális LNG-kínálatot. Jelenleg Amerika 5,5 milliárd köbméterrel Törökország negyedik legnagyobb gázszállítója.

A miniszter azt is közölte, hogy a tervek szerint

Törökország amerikai gáztermelő létesítményekbe is befektet,



hogy fedezze magát a következő 15 évben az Egyesült Államokból származó tervezetten 1500 LNG-szállítmány potenciális áremelkedésével szemben - ez nagyon hasonló a japán modellhez.

Hogy fedezzük pozíciónkat és részesei legyünk a teljes értékláncnak, fontolóra vesszük, hogy befektetünk az amerikai upstream piacba

- mondta Bayraktar.

A TPAO állami vállalat ezért tárgyalásokat folytatott az amerikai energiaipari óriásokkal, köztük a Chevronnal és az Exxonnal. "A megállapodásokat jövő hónapban köthetjük meg" - tette hozzá.

Az amerikai LNG-megállapodások többsége röviddel Tayyip Erdogan elnök szeptemberi fehér házi látogatása után került szóba, ahol Donald Trump amerikai elnök arra kérte, hogy hagyjon fel az orosz olaj- és gázvásárlásokkal. Bár ezek importját magáncégek bonyolítják, de Bayraktar szerint valószínűleg betartják a kérést és csökkenteni fogják az Oroszországból származó importot, mivel 2016-2017-ben is így tettek az Iránra vonatkozó szankcióknak megfelelően.

Ez az ő döntésük lesz

- mondta, hozzátéve, hogy a kormány beavatkozna, ha a ellátás biztonsága veszélybe kerülne.

Törökország tárgyalásokat folytat Iránnal is, egy 10 milliárd köbméteres gázimportra vonatkozó szerződésről, azzal a céllal, hogy növelje a Türkmenisztánból érkező gázellátást - mondta Bayraktar. Törökország idén egyéves, 1,3 milliárd köbméteres gázszerződést írt alá Türkmenisztánnal, amely mennyiséget Iránon keresztül szerzi be.

A miniszter szerint a következő években további két úszó tároló és regazifikációs egységet (FSRU) terveznek megépíteni az LNG-befogadóképesség növelése érdekében. Törökország jelenleg három FSRU-val és két szárazföldi újragázosító terminállal rendelkezik,

amelyek együttes kapacitása 50 milliárd köbméter évente.

Emellett az áramfogyasztás jelentős növekedésére számít Törökország. Emiatt két további atomerőmű építését is tervezi, a dél-koreai KEPCO és a kanadai AtkinsRealis vállalatok közreműködésével.

Az amerikai Westinghouse is érdeklődést mutatott a második erőmű építésével kapcsolatban

- tette hozzá Bayraktar.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images