Bejelentette Oroszország: sokkoló válaszcsapást terveznek – Ez egész Európát meg fogja lepni

Ha Európa elkezdi felhasználni Oroszország befagyasztott pénzügyi eszközeit, Oroszország olyan válaszcsapást ad majd, amely „meglepi majd” az érintett országokat – jelentette ki ma délután Marja Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő.

Az EU tagállamai jelenleg azt tervezik, hogy „jóvátételi hitel” formájában elkezdik odaadni az orosz jegybank befagyasztott pénzügyi eszközeit Ukrajnának, ennek kapcsán szólalt meg Zaharova.

Elmondta: Oroszország a lépést illegálisnak tartja és már eldöntötték, konkrétan milyen választ tesznek majd, ha Európa tényleg Ukrajnának adja az „ellopott” orosz vagyonelemeket.

Azt viszont, hogy konkrétan mit terveznek, Zaharova nem mondta el.

Meglepetés lesz”

– mondta a szóvivő, annyit hozzátéve, hogy a hitelezési séma „káros” az Európai Unió egészére nézve.

Az EU körülbelül 200 milliárd eurónyi eszközt tart befagyasztva, amely az orosz jegybank tulajdona, nagyrészt a belga központú Euroclear klíringháznál tárolják ezeket a vagyonelemeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images