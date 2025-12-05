  • Megjelenítés
Baleset miatt nem jár Budapesten a nagykörúti villamos
Baleset miatt nem jár Budapesten a nagykörúti villamos

Portfolio
Közlekedési baleset történt Budapest VIII. kerületében, ahol egy villamos és egy személygépkocsi ütközött össze, emiatt leállt a nagykörúti villamosközlekedés - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A karambol a József körút és a Baross utca kereszteződésénél következett be.

A személyautóban utazó ember a járműbe szorult, és csak a budapesti hivatásos tűzoltók beavatkozásával lehetett kiszabadítani.

A mentést speciális műszaki mentőeszközzel, feszítővágóval végezték, hogy kiemeljék a sérültet a roncsból.

Az ütközés miatt a villamosközlekedés mindkét irányban szünetel az érintett szakaszon, ami komoly fennakadást okoz a nagykörúti tömegközlekedésben.

Két évtized után új vezető a Mol szlovákiai leányvállalata élén

Hivatalos: a Netflix megveszi a Warner Bros. stúdiót

Megbírságolta az X-et az Európai Bizottság

