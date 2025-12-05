Baleset miatt nem jár Budapesten a nagykörúti villamos

A karambol a József körút és a Baross utca kereszteződésénél következett be.

A személyautóban utazó ember a járműbe szorult, és csak a budapesti hivatásos tűzoltók beavatkozásával lehetett kiszabadítani.

A mentést speciális műszaki mentőeszközzel, feszítővágóval végezték, hogy kiemeljék a sérültet a roncsból.

Az ütközés miatt a villamosközlekedés mindkét irányban szünetel az érintett szakaszon, ami komoly fennakadást okoz a nagykörúti tömegközlekedésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images