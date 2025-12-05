Baráti volt a hangulat Putyin és az amerikai tárgyaló között

Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai főtanácsadója szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök, Steve Witkoff amerikai küldött és Jared Kushner tárgyalásai barátságos hangvételűek és érdemi, rendszerszintű egyeztetések voltak az ukrajnai háború rendezéséről.

A Kreml külpolitikai főtanácsadója pénteken arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai küldött között olyan szintű kölcsönös megértés alakult ki, amely valóban

baráti hangulatúvá tette a megbeszéléseket.

Jurij Usakov azt is elmondta, hogy Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök vejének részvétele a keddi, a Kremlben tartott tárgyalásokon rendszerszintű keretet adott az egyeztetéseknek.

Azt mondanám, hogy a hangnem – és ezt bátran kijelentem – konstruktív és barátságos volt

– nyilatkozta Usakov az orosz állami televíziónak, miközben Putyin Indiában tartózkodott. "Putyin jól ismeri Witkoffot, már hatszor találkoztak. A beszélgetéseik valóban baráti légkörűek. Bizonyos dolgokat ki sem kell mondaniuk ahhoz, hogy megértsék egymást."

Putyin öt órán át tárgyalt Witkoff-fal és Kushnerrel a Kremlben. A megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború amerikai támogatással kidolgozott rendezési terve állt. Moszkva 2022-ben indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen. Putyin később "nagyon hasznosnak" nevezte a tárgyalásokat.

Usakov szerint Kushner részvétele "igen időszerű" volt. "Witkoff báját és barátságosságát kiegészítette egy rendszerszintű megközelítéssel. Személyesen úgy vélem, hogy ha folytatódik egy, a rendezéshez vezető terv írásba foglalása, annak nagy részét Kushner fogja megírni."

Witkoff csütörtökön Floridában találkozott Rusztem Umerovval, az ukrán fél vezető tárgyalójával, és péntekre újabb megbeszélést terveztek – közölte egy, az ügyet ismerő forrás. Nem volt azonnal világos, hogy Kushner részt vesz-e az Umerovval folytatott tárgyalásokon.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio