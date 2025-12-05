A Google és az Apple riadót fújt

A Google december 3-án jelentette be, hogy minden olyan felhasználót figyelmeztet, akit az
Intellexa kémszoftverével vettek célba.
A cég szerint a támadás több száz fiókot érintett, többek között Pakisztánban, Kazahsztánban, Angolában, Egyiptomban, Üzbegisztánban, Szaúd-Arábiában és Tádzsikisztánban.
Az Intellexa egy kiberfelderítéssel foglalkozó vállalat, amelyet az amerikai kormány szankciókkal sújtott. A Google közleménye szerint a cég
megkerüli a korlátozásokat és virágzik.
A korábbi figyelmeztetési hullámok már több alkalommal eredményeztek vizsgálatokat, többek között az Európai Unióban is, ahol magas rangú tisztviselőket vettek célba kémszoftverekkel.
John Scott-Railton, a kanadai Citizen Lab kutatója szerint az ilyen értesítések megnehezítik a kiberkémek dolgát, mert idejében figyelmeztetik az áldozatokat. Hozzátette, hogy ezek gyakran olyan vizsgálatok kiindulópontjai, amelyek valódi felelősségre vonáshoz vezethetnek a kémszoftverekkel való visszaélések ügyében.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási hír jött Romániából
Ekkora energiatárolója még nem volt az országnak.
Olyan lépésre készül egy ukrán cég, amilyenre a háború kitörése óta nem volt példa
Tesztelik a piac étvágyát.
Aláírták a szerződést: feltámad az ikonikus fürdő
Bővítés is jöhet.
70 százalékos eséllyel csaphat le kapitális földrengés a japán fővárosra
18 ezer halálos áldozatot követelhet.
Fontos bírósági döntésnek örülhet Donald Trump: korlátlan hatalmat kap a kezébe
A kezébe venné az elvileg független testületek irányítását.
Nagy lépésre készül az államcsődök világbajnoka, kérdés, ki hisz még nekik
Dollárkötvényeket dobna piacra Argentína.
Óriási változás jön a soroksári IKEA-nál, most lehet véleményezni a terveket
Jelentős áruház lesz.
Itt a keserű beismerés: rosszul jártak a britek a Brexittel
Még nem tartanak a visszalépésnél.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .