A Google és az Apple riadót fújt

Az Apple és a Google a héten világszerte újabb figyelmeztetéseket küldött azoknak a felhasználóknak, akiket államilag támogatott hackerek vehettek célba. Az Apple december 2-án küldte ki az értesítéseket, de nem közölt részleteket a feltételezett hackertevékenységről. Azt sem árulta el, hány felhasználót érintett az ügy, illetve ki állhat a megfigyelés mögött. A vállalat mindössze annyit közölt, hogy eddig összesen több mint 150 országban értesítettek felhasználókat.

A Google december 3-án jelentette be, hogy minden olyan felhasználót figyelmeztet, akit az

Intellexa kémszoftverével vettek célba.

A cég szerint a támadás több száz fiókot érintett, többek között Pakisztánban, Kazahsztánban, Angolában, Egyiptomban, Üzbegisztánban, Szaúd-Arábiában és Tádzsikisztánban.

Az Intellexa egy kiberfelderítéssel foglalkozó vállalat, amelyet az amerikai kormány szankciókkal sújtott. A Google közleménye szerint a cég

megkerüli a korlátozásokat és virágzik.

A korábbi figyelmeztetési hullámok már több alkalommal eredményeztek vizsgálatokat, többek között az Európai Unióban is, ahol magas rangú tisztviselőket vettek célba kémszoftverekkel.

John Scott-Railton, a kanadai Citizen Lab kutatója szerint az ilyen értesítések megnehezítik a kiberkémek dolgát, mert idejében figyelmeztetik az áldozatokat. Hozzátette, hogy ezek gyakran olyan vizsgálatok kiindulópontjai, amelyek valódi felelősségre vonáshoz vezethetnek a kémszoftverekkel való visszaélések ügyében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images