Bolsonaro saját fiát támogatná az elnökválasztáson

A jobboldali politikus a brazíliavárosi szövetségi rendőrség épületében közölte fiával szándékát, ahol jelenleg a puccskísérlet miatt kiszabott büntetését tölti.
A hír érzékenyen érintette a brazil piacokat: az ország valutája több mint 1,5 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az irányadó Bovespa tőzsdeindex pedig 1,8 százalékot esett.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
