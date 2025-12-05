  • Megjelenítés
Bolsonaro saját fiát támogatná az elnökválasztáson
Bolsonaro saját fiát támogatná az elnökválasztáson

Portfolio
Jair Bolsonaro volt brazil elnök legidősebb fiát, Flavio Bolsonaro (képünkön) szenátort támogatná a 2026-os elnökválasztáson – értesült pénteken a CNN Brasil, családhoz közeli forrásokra hivatkozva.

A jobboldali politikus a brazíliavárosi szövetségi rendőrség épületében közölte fiával szándékát, ahol jelenleg a puccskísérlet miatt kiszabott büntetését tölti.

A hír érzékenyen érintette a brazil piacokat: az ország valutája több mint 1,5 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az irányadó Bovespa tőzsdeindex pedig 1,8 százalékot esett.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images

