Bolsonaro saját fiát támogatná az elnökválasztáson

Jair Bolsonaro volt brazil elnök legidősebb fiát, Flavio Bolsonaro (képünkön) szenátort támogatná a 2026-os elnökválasztáson – értesült pénteken a CNN Brasil, családhoz közeli forrásokra hivatkozva.

A jobboldali politikus a brazíliavárosi szövetségi rendőrség épületében közölte fiával szándékát, ahol jelenleg a puccskísérlet miatt kiszabott büntetését tölti.

A hír érzékenyen érintette a brazil piacokat: az ország valutája több mint 1,5 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az irányadó Bovespa tőzsdeindex pedig 1,8 százalékot esett.

