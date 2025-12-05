  • Megjelenítés
Hivatalos: a Netflix megveszi a Warner Bros. stúdiót

A Netflix 83 milliárd dollárért felvásárolja a Warner Bros. Discovery stúdió- és streamingüzletágát, ami alapjaiban formálhatja át Hollywoodot, és új globális szórakoztatóipari óriást hozhat létre - tudósított a Financial Times.

A megállapodás révén a Netflix a hollywoodi piac egyik meghatározó szereplőjévé lép elő.

A streamingpiacon már most is vezető vállalat megszerzi az egyik legnagyobb tartalomkönyvtárat, benne olyan világsikerű franchise-okkal, mint a Harry Potter és a Batman, valamint az HBO prémium kínálatát.

A Netflix a Paramountot és a Comcastot is megelőzte azon az aukción, amelyet a Warner Bros. Discovery vezetője, David Zaslav felügyelete mellett bonyolítottak le.

A készpénzből és részvényekből álló ügylet az érintett üzletágakat részvényenként 27,75 dollárra értékeli. A tranzakció várhatóan azt követően zárul le, hogy a WBD hálózati részlege, a Discovery Global önálló, tőzsdén jegyzett vállalatként kiválik az anyacégből.

