Hivatalos: a Netflix megveszi a Warner Bros. stúdiót

A megállapodás révén a Netflix a hollywoodi piac egyik meghatározó szereplőjévé lép elő.

A streamingpiacon már most is vezető vállalat megszerzi az egyik legnagyobb tartalomkönyvtárat, benne olyan világsikerű franchise-okkal, mint a Harry Potter és a Batman, valamint az HBO prémium kínálatát.

A Netflix a Paramountot és a Comcastot is megelőzte azon az aukción, amelyet a Warner Bros. Discovery vezetője, David Zaslav felügyelete mellett bonyolítottak le.

A készpénzből és részvényekből álló ügylet az érintett üzletágakat részvényenként 27,75 dollárra értékeli. A tranzakció várhatóan azt követően zárul le, hogy a WBD hálózati részlege, a Discovery Global önálló, tőzsdén jegyzett vállalatként kiválik az anyacégből.

