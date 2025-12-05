Történelmi fúzió küszöbén Hollywood: a Netflix megveheti a Warner Bros. stúdiót

Az amerikai médiaipar történelmi átrendeződés előtt áll, miután a Warner Bros. exkluzív tárgyalásokba kezdett a Netflixszel, amely akár napokon belül felvásárolhatja a legendás stúdiót és a HBO Max szolgáltatást.

A Warner Bros. Discovery exkluzív tárgyalásokat folytat a Netflixszel film és televíziós stúdióinak, valamint a HBO Max streaming szolgáltatásának eladásáról.

A Netflix állítólag 5 milliárd dolláros kompenzációs garanciát kínál arra az esetre, ha a hatóságok nem hagynák jóvá az üzletet, és a felek akár napokon belül bejelenthetik a megállapodást.

A tranzakció mérete példátlan lenne a streaming világában, hiszen a Netflix eddig nem hajtott végre ekkora összeolvadást, a Warner Bros. pedig hollywoodi történelmi szimbólumnak számít, több mint százéves stúdióval és olyan ikonikus tartalmakkal, mint a Harry Potter, a Friends vagy az HBO zászlóshajói, például a The Sopranos vagy a The White Lotus.

A felvásárlás után a Netflix tulajdonába kerülne a HBO csatorna és a Warner hatalmas archívuma, valamint burbanki stúdiókomplexuma. A Warner előzetesen leválasztja kábelcsatornáit, köztük a CNN, a TNT és a TBS portfóliót.

A háttérben komoly verseny folyt, amelyben a Paramount Skydance és a Comcast is licitált, ám a Netflix most előnybe került. A folyamat feszülté vált, mivel a Paramount jogi úton kifogásolta az értékesítési eljárást, amely szerintük a Netflix felé billent.

Ha az üzlet létrejön, a két cég együttes előfizetői bázisa 450 millió fölé nőhet.

A Warner árfolyama idén már 130 százalékot emelkedett, igaz, volt honnan, 2021-ben még 78 dolláron állt a jegyzés, onnan esett le 7 dollár alá tavaly, a nagy rali pedig idén áprilisban indult.

Címlapkép forrása: SimpleImages via Getty Images

